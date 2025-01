Path of Exile 2 will die dringendsten Fragen der Spieler klären – Die wissen schon genau, was sie wollen

In Path of Exile 2 sind die Entwickler aus ihrem Weihnachtsurlaub zurückgekehrt und haben einen neuen Patch mitgebracht. Die Community hat ihre Forderungen jedoch längst formuliert.

Wie läuft es bei den Entwicklern? In Path of Exile 2 sind die Entwickler seit dieser Woche zurück aus ihrem Weihnachtsurlaub. Die vergangenen Tage haben die Entwickler genutzt, um einige Bug-Fixes zu veröffentlichen, die einige Probleme reparieren sollten.

Auch an einem großen, neuen Patch haben die Entwickler gearbeitet. Was sich genau verändert, haben die Entwickler bisher nicht verraten. Das wollen sie in einem Livestream am Sonntag um 21:30 Uhr deutscher Zeit auf Twitch verkünden.

Worum soll es im Livestream gehen? Der Livestream soll sowohl ein kurzes Ankündigungsvideo mit Details zum neuen Patch enthalten als auch eine Episode des „Tavern Talk“-Podcast. In diesem Podcast sprechen diesmal die Game Director Jonathan Rogers und Mark Roberts zusammen mit den Community-Streamern Ghazzy und DarthMicrotransaction.

Inhaltlich soll es dort weitere Details zum Patch geben. Außerdem sollen dort die „brennenden Fragen“ (via Pathofexile.com) beantwortet werden. Der Podcast findet direkt im an Anschluss an das Ankündigungsvideo statt, ihr könnt also einfach auf dem Twitch-Kanal bleiben.g

Während die Entwickler noch nichts über den kommenden Patch verraten wollen, hat die Spielerschaft längst klare Vorstellungen, was als nächstes kommen soll.

Eines der nützlichsten Features im Spiel ist dieser NPC:

Eine große Forderung und viele kleine

Welche Forderungen hat die Community? Die Spielerschaft von Path of Exile 2 weiß bereits genau, was sie will. Eine Forderung überschattet bis dato alles: Lootfilter für die Konsolen. Bisweilen ist es so, dass nur Spieler auf dem PC durch Filter einstellen können, welchen Loot sie sehen wollen und welcher ausgeblendet wird.

Dort sind sie inzwischen ein für viele Spieler unverzichtbares Werkzeug geworden, um in der Flut von Gegenständen die Übersicht zu behalten. Der bekannteste Lootfilter stammt übrigens von einem deutschen Entwickler.

Was anfangs kein Problem war, stellt Konsolenspieler inzwischen vor große Herausforderungen, weil es durch Updates am Action-RPG etwas mehr Loot gibt und viele Gamer inzwischen im Endgame angekommen sind, wo einfach haufenweise Items droppen. Diese Kritik äußerte zuletzt auch ein Profi von Path of Exile 2.

Welche kleinen Forderungen gibt es noch? Neben dem Hauptthema Lootfilter und einigen wohl eher unrealistischen Forderungen wie dem Release von einer oder mehreren neuen Klassen, gibt es auch viele kleine Wünsche.

Eine davon ist die Implementierung des Minion-Skills „Raise Spectre“. Dies fordert zum Beispiel Ryutonin auf Reddit und findet damit viel Anklang. Der Skill ist vielen Gamern aus dem Vorgänger bekannt, wo er euch erlaubt, einen besiegten Feind als Untoten in eure Minion-Armee aufzunehmen. Durch die große Auswahl an neuen Gegnern in PoE2 ist das für die Spieler interessant.

Die Forderung nach verschiedenen Skills oder mehr Support-Gems findet sich häufiger im Ankündigungs-Post auf Reddit. Ebenfalls gibt es Gamer, die gerne mehr Buffs und teilweise auch Nerfs sehen möchten. Einige Klassen sind bis heute weniger beliebt als andere, weil Spieler sie wohl für schlechter oder gar zu schlecht halten.

Welche Änderungen und Neuerungen die Entwickler wirklich mit dem neuen Patch 0.1.1 bringen werden, ist noch unklar, doch alle Wünsche aus der Community werden wohl nicht in Erfüllung gehen. Noch vor dem Urlaub brachten die Entwickler einen riesigen Patch mit unzähligen Verbesserungen und Bug-Fixes: Path of Exile 2: Massives Update ist da, stärkt Klassen und Skills mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes auf Deutsch