Diablo 4 Vessel of Hatred: Deluxe Edition – Das steckt drin

Beim Xbox Showcase 2024 präsentierte Blizzard das Intro-Cinematic zu Vessel of Hatred, der ersten Erweiterung für Diablo 4. Sie erscheint im Oktober und ihr könnt sie bereits vorbestellen. MeinMMO zeigt euch, was in der Deluxe Edition steckt.

Wann erscheint Vessel of Hatred? Die erste Erweiterung zu Diablo 4 erscheint am 8. Oktober 2024 und ist im Vorverkauf über Battle.net, Xbox, Steam und PlayStation erhältlich. Zu einer Beta gibt es bisher keine neuen Infos, aber angeblich ist schon eine fertig – nur noch nicht offiziell.

Blizzard zeigte das Intro-Cinematic zu Vessel of Hatred bei dem Xbox Showcase, man sieht unter anderem Neyrelle, die auf dem Weg nach Kurast ist, der Hauptstadt des neuen Gebiets. Kurz danach ging Patch 1.4.2 live und brachte überraschend Pets in Diablo 4. Die könnt ihr jetzt schon ausrüsten – und sobald ihr die Erweiterung vorbestellt, erhaltet ihr verschiedene Skins dafür, je nach Edition.

Vessel of Hatred – Inhalt der Deluxe Edition

Was steckt in der Deluxe Edition? Die Deluxe Edition stellt mit einem Preis von 59,99 € das Mittelfeld der Pakete zu Vessel of Hatred dar und beinhaltet neben der neuen Erweiterung eine Marke für den Premium-Battle-Pass, eine Rüstung und weitere Cosmetics für Diablo 4:

Erweiterung Diablo 4: Vessel of Hatred

Rüstung für Geistgeborene: „Nahantu-Schleierwandler“

Alkor, Schneeleopardengefährte (Vorverkaufsbonus)

Legendärer Edelstein: „Mutters Klage“ für Diablo Immortal (Vorverkaufsbonus)

Hundegefährte: „Hratli“

Paket: Nahantu-Kriegskatzenreittier und -rüstung

Eine Marke für den Premium-Battle-Pass

Die Cosmetics (außer die Rüstung für Geistgeborene) und die Marke für den Premium-Battle-Pass erhaltet ihr laut Beschreibung auf Battle.net sofort nach dem Kauf. Ihr könnt sie also schon jetzt ausrüsten und in Sanktuario präsentieren.

Die Deluxe Edition von Vessel of Hatred beinhaltet ein paar Cosmetics. Quelle: Blizzard

Welche Features stecken in Vessel of Hatred? Die Erweiterung bringt natürlich nicht nur kosmetische Items und einen neuen Battle Pass ins Spiel, sondern auch neue Inhalte für Diablo 4. So wird es eine neue Klasse, den Geistgeborenen geben. Das wurde breits vorher aufgrund verschiedener Leaks vermutet.

Darüber hinaus kommt mit „Nahantu“ eine neue Region in Diablo 4 – inklusive neuer Dungeons, Stützpunkte und Monster. Die Kampagne wird fortgeführt und wir begeben uns auf die Suche nach Neyrelle in einen uralten Dschungel.

Folgende Features kommen außerdem hinzu:

Ihr könnt Söldner rekrutieren, die euch im Kampf mit einzigartigen Fertigkeiten unterstützen.

Es wird eine neue PvE-Koop-Aktivität geben, für die ihr euch in Gruppen zusammenschließt. Sie findet in einem abwechslungsreichen Dungeon statt und bringt euch Belohnungen ein.

Es soll unter anderem neue Skills, zusätzliche Paragontafeln, legendäre Glyphen, neue Dungeon-Arten, zusätzliche Aktivitäten und Belohnungen vom Flüsternden Baum geben.

Standard, Ultimate und eine Neueinsteiger-Variante

Welche Editionen gibt es noch? Neben der Deluxe Edition gibt es eine Standard Edition und eine Ultimate Edition zu Vessel of Hatred. Die Standard Editon kostet 39,99 € und beinhaltet die Erweiterung, den Schneeleopardengefährten „Alkor“ und den Legendären Edelstein für Diablo Immortal.

Die Ultimate Edition ist mit 89,99 € die teuerste Variante. Sie enthält den Inhalt aus der Deluxe Edition und zusätzlich 3.000 Platin, den Tigergefährten „Natalya“, das Rüstungspaket „Nahantu“ für 5 Klassen, kosmetische Flügel für euren Spielercharakter und ein Nahantu-Stadtportal. Die eben aufgezählten Items werden laut Battle.net direkt für das Spiel freigeschaltet.

Neben den Begleiter-Skins beinhaltet die Ultimate ein Stadtportal und ein Rüstungspaket für 5 Klassen. Quelle: Blizzard

Was ist, wenn ich Diablo 4 noch nicht besitze? Zusätzlich gibt es ein Erweiterungspaket zu Diablo 4, das das Hauptspiel, die Erweiterung, den Schneeleopardengefährten „Alkor“ und den Legendären Edelstein für Diablo Immortal beinhaltet. Das Paket kostet auf Battle.net 69,99 € und im Xbox-Store 79,99 € und eignet sich für jene, die komplett neu in das Spiel einsteigen wollen.

