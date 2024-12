Path of Exile 2 kommt gut an, aber Diablo 4 bietet einen großen Vorteil für entspannte Spieler

Path of Exile 2 kommt bei vielen Spielern richtig gut an, aber für manche ist Diablo 4 offenbar trotzdem die bessere Wahl. Das finden zumindest jene, die einfach entspannt zocken wollen.

Am 6. Dezember 2024 ist Path of Exile 2 in seinen Early Access gestartet und zog mehr als 1 Million Spieler an. Viele von ihnen scheinen das neue ARPG richtig gut zu finden. Auf Steam sind 84 % der Rezensionen positiv.

Path of Exile 2 ist jedoch ziemlich herausfordernd, der passive Skill-Tree sehr umfangreich und die Kämpfe teilweise richtig knackig. Manche Spieler fühlen sich aktuell wie in Dark Souls, was primär daran liegt, dass sie Boss-Mechaniken lernen und sehr konzentriert kämpfen müssen.

Auf Reddit erklären Spieler jetzt, warum sie zu Diablo 4 zurückkehren, nachdem sie Path of Exile 2 ausprobiert haben. Manche hatten wohl eine richtig miese Zeit.

Welchen Vorteil bietet Diablo 4? In einem Beitrag auf Reddit erklärt ein Nutzer, dass er Path of Exile 2 gespielt hat und bis zum 3. Akt gekommen ist. Er musste sich absolut durch die Bosskämpfe quälen und konnte das Spiel nicht richtig genießen. Er habe Mühe, den Spaß darin zu finden, da es von Anfang an ein „kompletter Grind“ sei.

Als jemand, der sich nach einem Arbeitstag beim Zocken entspannen möchte, hat PoE 2 seine Vorfreude auf die nächste Season von Diablo 4 nur noch gesteigert. Die erscheint allerdings erst im Januar 2025. Er merkt an, dass er beide Spiele liebt – aber Diablo spricht ihn einfach mehr auf einer „Metzel alles“-Ebene an. In PoE 2 hatte er eine „miserable Zeit“, stellt er fest.

Diablo 4 für den „gedankenlosen Sprint“

Was sagen andere Spieler dazu? Der Tenor in den Kommentaren zeigt, dass einige Spieler genau darin den Vorteil beider ARPGs sehen. Der Top-Kommentar kommt von pancakebreak. Ihm stimmen offenbar viele zu, denn er erhielt über 1.000 Upvotes:

Ich spiele tonnenweise verschiedene ARPGs und liebe sie alle aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die Tatsache, dass PoE 2 kein gedankenloser Sprint ist, ist das, was ich daran mag. Gleichzeitig mag ich auch die Tatsache, dass Diablo 4 ein gedankenloser Sprint ist. Ich bin froh, dass es beides gibt.

Der Ersteller des Beitrags antwortet, dass hier „das Beste aus beiden Welten“ zusammenkommt. Und gorcorps kommentiert, dass die Spiele für einen wirklichen Vergleich doch zu unterschiedlich zu sein scheinen. „Die Leute tun so, als müsste man aus irgendeinem Grund das eine oder das andere mögen. […], aber es gibt keinen Grund, nicht beide aus unterschiedlichen Gründen zu genießen.“

Auch Opheleone sieht die Vorteile beider ARPGs und kommentiert:

Das ist genau der Grund, warum ich beide spielen werde. Die Bosse in PoE 2 machen mich so glücklich, und der Kampf fühlt sich wirklich an wie isometrisches Elden Ring/Dark Souls, wovon ich ein großer Fan bin. Abgesehen davon brauche ich immer noch gedankenloses Geballer, wenn ich müde und gestresst von der Arbeit bin, und Diablo 4 erfüllt eine Machtfantasie, in der ich alles zerstöre.

Die eine Seite in den Kommentaren schätzt den umfangreichen Skill-Tree, die Build-Möglichkeiten und die herausfordernden Kämpfe in Path of Exile 2 – und findet das Endgame in Diablo 4 langweilig und repetitiv. Die anderen wollen lieber entspannt Monster in Diablo 4 schnetzeln, ohne groß nachdenken zu müssen. Und manche switchen einfach von einem ARPG zum anderen – je nach Lust und Laune. Umso besser, dass es mit den beiden Titeln die Möglichkeiten gibt.

