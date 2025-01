Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Builds im Endgame

Die Tier List zu Season 7 in Diablo 4 zeigt euch die besten Builds auf Deutsch für alle Klassen im Endgame. MeinMMO erklärt euch die Builds und liefert Links zum Nachbauen.

Welche ist die beste Klasse in Season 7? Im Moment sieht es so aus, als wären Totenbeschwörer und Druiden die Klassen mit den mit Abstand stärksten Builds. Wie sich die Änderungen zum Release der Season auswirken, muss sich aber noch zeigen.

Die S-Tier-Builds in der Kurz-Übersicht

Was bedeutet „S“ bis „F“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Fall steht „S“ für die besten Builds, während „F“ die schlechtesten kennzeichnet.

S Tier: Die besten Builds in Season 7

Die Builds in diesem Tier sind so gut wie unschlagbar und taugen nicht nur für die Grube, sondern für so gut wie jeden Content im Spiel. Selbst mit möglichen Schwächen sind sie stärker als alle anderen Builds.

Blutwelle-Totenbeschwörer

Das macht den Build stark Blutwelle bekommt mit Season 7 neue Uniques – eines davon ist Kessimes Vermächtnis. Die Hose sorgt dafür, dass Blutwellen auf euch zufließen und Gegner heranziehen, ehe sie für hohen Schaden explodieren. Dieser Schaden wird jedes Mal erhöht, wenn ein Gegner von einer Welle getroffen wird. Den Build spielt ihr vollständig ohne Minions.

„Felsikan“-Druide

Das macht den Build stark Der vermutlich stärkste Build im ganzen Spiel ist nach aktuellem Stand der „Felsikan“-Druide, eine Mischung aus Felsbrocken und Hurrikan. Mit dem einzigartigen Amulett Dolmenstein rotiert euer Felsbrocken um euch herum, wenn ihr ihn während Hurrikan wirkt. Über die Hexenkräfte könnt ihr Gegner in der Nähe vergiften. Durch den legendären Paragonknoten „Gestärkte Bosheit“ erhaltet ihr enormen multiplikativen Schaden, wenn sich vergiftete Gegner in der Nähe befinden.

Schneidschwingen-Geistgeborener (möglicherweise nur A)

Das macht den Build stark Schneidschwingen verteilt Federn um euch herum, die ihr für verschiedene Synergien nutzen könnt. In Season 7 ist die Anzahl der Federn und deren Schaden erhöht worden. Ihr lasst die Federn um euch rotieren und sammelt Gegner dabei an einem Platz, um sie mit möglichst vielen Federn zu treffen. Der Build spielt sich ähnlich wie der Chakram-Dämonenjäger aus Diablo 3.

A Tier: Starke Builds fürs Endgame in Season 7

A-Tier-Builds sind im Regelfall etwas schwächer als jene im S-Tier, bieten aber eine breitere Auswahl an Spielstilen, die euch gegebenenfalls besser liegen. Wenn ihr nicht versucht, die Ranglisten zu beherrschen, könnt ihr hier nichts falsch machen.

HotA-Erdbeben-Barbar (Potential für S-Tier)

Das macht den Build stark Sowohl Hammer der Urahnen ( HotA ) als auch Erdbeben haben mit Season 7 einen dicken Buff bekommen – direkt oder über Legendarys. Das neue Unique Mantle of the Mountain’s Fury sorgt außerdem für eine starke Synergie zwischen den beiden Skills. Ihr explodiert regelrecht in bebender Erde um euch herum.

Mächtiger-Wurf-Barbar

Das macht den Build stark Quasi ein Fernkampf-Build für Barbaren: Ihr werft eure Waffe – oder gleich mehrere davon – und profitiert von einigen Buffs, solange die geworfenen Äxte oder Schwerter im Boden stecken. Die neue Hexenkraft Piranhado frisst sich derweil durch die Gegner und zieht sie zusammen.

Zerreißen-Druide

Das macht den Build stark Durch die Änderungen an ultimativen Fähigkeiten wird Zerreißen deutlich stärker. Ihr lauft mit diesem Build dauerhaft als Werwolf herum und… nun, zerreißt Gegner. „Gestärkte Bosheit“ multipliziert euren Schaden.

Stachelsalve-Geistgeborener

Das macht den Build stark Der ehemals stärkste S-Tier-Build aus Season 6 ist auch in Season 7 noch stark, trotz einiger Nerfs. Ihr profitiert von Barrieren und davon, dass der legendäre Knoten Zäher Schild euren Schaden erhöht, während ihr eine Barriere habt. Anders als in Season 6 spielt ihr allerdings mit dem Amulett Talisman des Verbannten Fürsten , um die Überwältigen-Mechanik auszunutzen.

Pfeilhagel-Jäger

Das macht den Build stark Der Build ist recht geradeheraus: Ihr lasst viele, viele Pfeile vom Himmel und sonst wo her regnen. Durch die Stärkung der Ultimates ist Pfeilhagel noch deutlich stärker. Ihr setzt den Skill durch Sperrfeuer zurück.

Tanz-der-Messer-Jäger

Das macht den Build stark Ein Spin to Win -Build. Tanz der Messer ist einer der neuen Skills aus Season 6 und funktioniert in Season 7 noch genauso, nur stärker. Ihr werft Messer wild im Kreis, weicht währenddessen Angriffen aus und zieht Gegner immer wieder heran, um sie in eure Messer zu locken .

Blutspeer-Totenbeschwörer

Das macht den Build stark Eine Abwandlung des Knochenspeers, der mit Blutwelle und dem neuen Unique Indiras Erinnerung spielt. Dieses macht Knochenspeer zu einem Blut- und Blutwelle zu einem Knochen-Skill mit zusätzlichen Effekten. Ihr macht Gegner mit Knochenspeer verwundbar und teilt gleichzeitig mit Blutwelle Schaden aus.

Armee-der-Toten-Totenbeschwörer

Das macht den Build stark Ein klassischer Minion-Build und einer der wenigen, der nicht gänzlich auf Begleiter beim Totenbeschwörer verzichtet. Der Build ist recht simpel: Ihr schwächt Gegner und hetzt eine untote Armee auf sie.

Blizzard-Zauberer

Das macht den Build stark Nach etlichen Seasons endlich wieder brauchbar: Frost-Zauber haben in Season 7 starke Buffs bekommen. Blizzard und Tieffrieren werden damit wieder nützliche Builds. Als Blizzard-Zauberer taucht ihr den gesamten Screen in einen Eishagel und seht zu, wie Gegner gefrieren und in gefrorenen Splittern explodieren.

Feuerblitz-Zauberer

Das macht den Build stark Gegner anzünden und mit Feuer um euch werfen. Das tut ihr im Kern mit diesem Build. Durch die Änderungen an Feuerblitz habt ihr eine Chance, sogar noch mehr Feuerblitze zu werfen. Heiß.

Kugelblitz-Zauberer (möglicherweise nur B-Tier)

Das macht den Build stark Hier ist noch nicht ganz sicher, wie stark der Build wirklich wird. Kugelblitz-Zauberer waren einer der stärksten Builds der letzten Seasons, bei dem ihr Blitzkugeln um euch kreisen lasst, die Gegner grillen. Das neue Unique Okuns Katalysator macht den Build etwas stärker.

B Tier: Das solide Mittelfeld

Builds im B-Tier sind teilweise experimentell oder haben Schwächen in bestimmten Inhalten. Oft sind sie nur sehr spezialisiert zu gebrauchen, etwa nur für Bosse oder nur zum Farmen. Sie sind zwar im Regelfall schwächer als die Builds der höheren Tiers, gerade im Gruppenspiel aber gut zu gebrauchen.

Wirbelwind-Barbar

Kataklysmus-Druide

(Gift-)Schnellfeuer-Jäger

Schraubklingen-Jäger

Knochensturm-Totenbeschwörer

Flammentod-Zauberer

Tieffrieren-Zauberer (möglicherweise nur C-Tier)

C Tier: Off-Meta-Builds für mehr Auswahl

Im C-Tier finden sich Builds, die immer noch das Endgame schaffen, aber recht schnell hinter den anderen Builds abfallen. Wer aber nach etwas sucht, das seinem Spielstil eher entspricht, findet hier vor allem fürs entspannte Zocken das Richtige.

Eiserner-Mahlstrom-Barbar

Gewittersturm-Druide

F Tier: Finger weg!

Die Builds in diesem Tier sind im Verhältnis so schlecht, dass sie sich mit Endgame-Inhalten schwer tun und es sich nicht lohnt, Gold und Zeit in sie zu investieren – außer, ihr wollt sie unbedingt spielen. Rechnet aber nicht mit großem Erfolg.

Im Moment gibt es keine F-Tier-Builds für Season 7.

Die neuen Hexenmächte aus Season 7 haben übrigens allesamt eine gewisse Verbindung zu früher. Genauer: zu einer Klasse aus dem Vorgänger. Blizzard hat den Hexendoktor zwar nicht zurückgebracht, aber doch zumindest Teile von ihm: Diablo 4 bringt eine der beliebtesten Klassen aus Diablo 3 zurück, aber anders, als ihr denkt