Diablo 4 bringt eine der beliebtesten Klassen aus Diablo 3 zurück, aber anders, als ihr denkt

In Diablo 4 steht Season 7 vor der Tür und bringt einen beliebten Helden aus Diablo 3 zurück. Ihr könnt ihn zwar nicht als Klasse auswählen, aber trotzdem ein paar seiner Fähigkeiten nutzen.

Um welche Klasse geht es? Es geht um den Witch Doctor – oder auf Deutsch: Hexendoktor. Der gehörte in Diablo 3 zu den Spieler-Lieblingen, und viele von euch haben sich die Klasse auch für Diablo 4 gewünscht.

Statt die favorisierten Klassen aus den Diablo-Teilen in Vessel of Hatred zurückzubringen, entschied sich Blizzard jedoch für etwas Neues. So kam mit der Erweiterung der Geistgeborene ins Spiel.

In Season 7 habt ihr zwar weiterhin nicht die Möglichkeit, den Hexendoktor zu spielen, aber dafür gibt es verschiedene Skills, die an die beliebte Klasse erinnern. Insgesamt dreht sich in der kommenden Season alles um die neuen Hexenmächte.

Wie kommt der Hexendoktor zurück? Nicht als eigene Klasse, sondern in Form von einzelnen Skills. In Season 7 von Diablo 4 gibt es Kräfte der Hexenmacht, die ihr ausrüsten könnt. Sie stellen die neue Mechanik in der kommenden Season dar. Zwei von ihnen präsentierte Blizzard im „Campfire Chat“-Livestream am 16. Januar 2025 auf YouTube.

Die Entwickler selbst sagen, dass sich diese neuen Kräfte an den Skills des Hexendoktor orientieren – und zumindest zwei davon sind sehr ähnlich:

Der Giftfrosch-Diener, den ihr herbeiruft, damit er Gegner angreift und sie vergiftet. Bei seinem Tod explodiert der Frosch. Ab Rang 5 zieht er Gegner außerdem zu sich heran und verspottet sie.

Die Feuerfledermäuse-Diener, die Gegner in einem tödlichen Schwarm angreifen und Feuerschaden verursachen. Ab höheren Rängen betäuben die Fledermäuse die Gegner.

Insgesamt soll es 25 Kräfte der Hexenmacht geben. Welche das sind und wie sie funktionieren, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Kräfte der Hexenmacht: So funktioniert die Mechanik in Season 7

Season 7 steht im Zeichen der Hexen

Was ist in Season 7 noch neu? Season 7 dreht sich um die Kräfte der Hexenmacht und bringt neben den besonderen Skills neue „Okkulte Edelsteine“ ins Spiel. Die okkulten Edelsteine sind saisonale, sockelbare Items, die ihr beim „Flüsternden Baum“ bekommt. Dafür braucht ihr unter anderem die Köpfe der „Kopffauligen“, und Edelsteinfragmente.

Zusätzlich überarbeitet Blizzard das Layout des Ortes am „Flüsternden Baum“. Händler werden hinzugefügt und der Wegpunkt wird verschoben, sodass Spieler schneller zum Baum gelangen. Dazu wird es „Raben des Baums“ auf der Map geben, an dem ihr eure Gaben abgeben könnt.

Obendrauf bringt Blizzard in Season 7 ein Feature, das die Spielerinnen und Spieler sich quasi schon seit Release wünschen: die Rüstkammer. Sie ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Builds. Das ist vor allem im Endgame praktisch, wenn man verschiedene Builds für etwa Bosse und die Grube nutzt. Alle Infos zu Season 7 bekommt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 7 startet am Dienstag: Alles zu Release, PTR und den Inhalten