Diablo 4 will mit Season 7 dafür sorgen, dass ihr weniger Frust beim Looten habt – Patch Notes

Mit Season 7 schraubt Blizzard wieder am Loot in Diablo 4 und will dafür sorgen, dass ihr weniger frustriert seid. Die Items, die für Frust sorgen, sollen dann endlich richtig gut sein. Wir fassen die Highlights aus den Patch Notes zu Patch 2.1.0 für euch zusammen.

Welcher Loot sorgt für Frust? Mit Season 6 hat Blizzard die „vermachten“ Items (Ahnengegenstände) überarbeitet. Das sorgte jedoch dafür, dass die Ahnengegenstände in der besten Variante, also mit großen Affixen (GA), nur selten droppen. Ein Spieler erledigte 2.400 Bosse in Diablo 4 und listete die Drops auf. Das Ergebnis: selbst die super-seltenen Mythic Uniques droppen häufiger als die besten GA-Items.

In Season 7 soll sich das ändern und Blizzard will die Ahnengegenstände besser machen, damit ihr euch wieder darüber freuen könnt, wenn sie droppen. Auch die „größeren Affixe“ (GA) spielen eine wichtige Rolle. Wie die Entwickler den Loot verbessern, fassen wir euch nachfolgend zusammen.

Die ausführlichen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels. Aber seid gewarnt: Sie sind SEHR umfangreich. Sobald sie auf Deutsch zur Verfügung stehen, passen wir den Artikel an.

Je mehr GA, desto besser der Drop

Wie soll der Loot besser werden? Was die Ahnengegenstände betrifft, nimmt Blizzard in Season 7 ein paar Änderungen vor:

Die allgemeine Drop-Chance für Ahnengegenstände wird erhöht.

Je mehr große Affixe (GA) ein „vermachtes“ Unique hat, desto höher wird der Roll von dem einzigartigen Aspekt sein. Wenn ein Unique mehr GA hat, wird der Roll des einzigartigen Aspekts pro GA erhöht.

Ahnengegenstände sollen häufiger höhere Rolls auf den Aspekten haben. Das soll das Auffüllen der Aspekte im Kodex der Macht erleichtern.

Spieler erhalten die Möglichkeit, zufällige legendäre Amulette und Ringe mit Edelsteinfragmenten herzustellen. Auf den Qual-Stufen gibt es eine Chance, dass die Items „vermacht“ sind.

Beim Juwelier könnt ihr euch ab Season 7 Amulette und Ringe aus Edelsteinfragmenten craften. Quelle: Blizzard-Livestream auf YouTube

Abgesehen davon droppen Monster weniger Elixiere, aber die Drop-Chance von Höllenhorden-Kompassen wird erhöht – etwa aus Truhen in der Höllenflut. Die Kompasse sind ab Season 7 außerdem endlich stapelbar und müllen weniger das Inventar zu. Beim Baum des Flüsterns könnt ihr dann eine Truhe mit Kompassen und Schlüsseln für Alptraum-Dungeons bekommen. Zur Auswahl gibt es dort dann auch eine Kiste für Crafting-Mats.

Season 7 startet am Dienstag, dem 21. Januar 2025 in Diablo 4 und bringt neue Inhalte ins Spiel. Die Season steht ganz im Zeichen der Hexenkräfte, was sich auch in der speziellen Mechanik zeigt. Ihr erhaltet Kräfte der Hexenmacht und „Okkulte Edelsteine“, mit denen ihr eure Builds ausbauen könnt. Alle Infos zu Season 7 bekommt ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 7 startet am Dienstag: Alles zu Release, PTR und den Inhalten