Spieler schimpfen über Platzmangel in Diablo 4 – Blizzard geht Kritik an und überarbeitet die Items, die alles verstopfen

Platzmangel ist ein großes Thema für viele Spieler in Diablo 4. In Season 7 geht Blizzard den Kritikpunkt an und überarbeitet zumindest eine Item-Gruppe, die eure Fächer verstopft.

Um welche Items geht es? Für Season 7 überarbeitet Blizzard die Kompasse für die Höllenhorden. Aktuell ist es so, dass sie nicht stapelbar sind und nebeneinander in Truhenfächern und im Inventar liegen. Das nimmt richtig viel Platz weg, wenn man einige gesammelt hat.

Warum sammelt man die? Mit den Kompassen „öffnet“ ihr die Höllenhorden-Aktivität im Endgame von Diablo 4, sie funktionieren also ähnlich wie Siegel für Alptraum-Dungeons. Während man sie in Season 5 noch selbst craften konnte, bekommt ihr sie jetzt nur noch als Drop. Das wird offenbar auch erstmal so bleiben, aber auch die Drop-Raten werden überarbeitet.

Auf Reddit schimpfen Spieler regelmäßig über den Mangel an Truhenplätzen. So schreibt SpareTheRod1976 am 21. November in einem Beitrag: „Bitte, bitte! Gebt uns mehr Truhenfächer. Um Himmels willen: Macht [die Kompasse] entweder stapelbar nach Wellenanzahl und/oder herstellbar, so wie es in der vorherigen Season war.“

Auch die Weltstufen wurden oft von der Diablo-4-Community kritisiert. Blizzard hat sie überarbeitet und neue Schwierigkeitsstufen ins Spiel gebracht:

Kompasse sind ab Season 7 stapelbar

Was wird an den Items geändert? In den Patch Notes zu dem anstehenden PTR erklärt Blizzard, was sie an den Kompassen ändern wollen. Dazu gehört, dass sie ab Season 7 stapelbar sind. Ihr bekommt sie dann außerdem aus einer neuen Kiste vom „Flüsternden Baum“.

Die konkreten Änderungen sind:

Kompasse stapeln sich jetzt je nach Stufe. Die maximale Stapelanzahl beträgt 99.

Die Drop-Rate von Höllenkompassen wird angepasst. Die Drop-Chance aus großen Höllenflut-Truhen wird erhöht. Die Drop-Chance aus Flüster-Truhen, kleinen Höllenflut-Truhen, in Alptraum-Dungeons und in der Grube wird verringert.

Aus der neuen „Collection Keys“-Truhe (auf Deutsch etwa: Schlüsselsammlung) bekommt ihr 3 Höllenkompasse und 3 Siegel für Alptraum-Dungeons.

Die alten Kompasse werden dann zu „zerbrochenen Kompassen“, aus denen ihr zufällige Kompasse craften könnt.

Löst das die Platzprobleme? Die Kompasse belegen, wenn man sie sammelt, einen großen Teil in der Beutetruhe. Allerdings gibt es noch andere Items, die die Plätze belegen. In einem Beitrag auf Reddit erinnern sich Spieler daran, als die Fächer noch voll mit Edelsteinen und Aspekten waren.

Edelsteine sammelt ihr jetzt in Fragmenten als Materialien auf, aber nicht mehr im Inventar. Und Aspekte wandern beim Zerlegen seit Season 4 direkt in den Kodex der Macht. Jetzt seien die Runen jedoch die „neuen Aspekte“, schreibt Osteinum auf Reddit.

Ob Blizzard weitere Items anpassen oder Truhenfächer hinzufügen wird, ist noch unklar. Der PTR startet am Dienstag, dem 3. Dezember. Auf dem öffentlichen Test-Realm könnt ihr dann die neuen Inhalte testen, die mit Season 7 in Diablo 4 kommen. Bei dem kommenden Test bekommt ihr zum ersten Mal die Möglichkeit, auch saisonale Inhalte auszuprobieren. Dazu gehören unter anderem die neuen Kräfte der Hexenmacht, die die Season-Mechanik darstellen: Diablo 4 Kräfte der Hexenmacht: So funktioniert die Mechanik in Season 7