Diablo 4 Hexenkräfte: So funktioniert die Mechanik in Season 7

In Season 7 von Diablo 4 gibt es Hexenkräfte, die ihr ausrüsten könnt. Wie ihr die Kräfte bekommt und wie sie funktionieren, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind Hexenkräfte? Die Hexenkräfte sind quasi die neue Mechanik in Season 7 von Diablo 4. Ihr könnt euch die Kräfte der Hexerei zunutze machen und besondere Fähigkeiten erlernen. Es gibt drei bzw. vier verschiedene Arten von Hexenkräften:

Eldritch : Nutzt Magie, die zerstörerische Energien und Polymorphie entfesselt.

: Nutzt Magie, die zerstörerische Energien und Polymorphie entfesselt. Psyche : Setzt defensive Kräfte von Geist und Seele ein, um Visionen zu erschaffen, Angriffe zu fokussieren und Wahnsinn bei euren Feinden hervorzurufen.

: Setzt defensive Kräfte von Geist und Seele ein, um Visionen zu erschaffen, Angriffe zu fokussieren und Wahnsinn bei euren Feinden hervorzurufen. Wachstum und Verfall : Nutzt Magie, die heilt und schadet, indem sie Leben und Ressourcen steigert. Diese Beschwörungen können schreckliche Krankheiten und Störungen hervorrufen.

: Nutzt Magie, die heilt und schadet, indem sie Leben und Ressourcen steigert. Diese Beschwörungen können schreckliche Krankheiten und Störungen hervorrufen. Zusätzlich könnt ihr seltene, verlorene Kräfte der Hexerei entdecken.

Das neue “Ruf-System” in Season 7 hängt mit den Hexenkräften zusammen. Mit gesammelten Ruf – oder „Rastloser Fäulnis“ – schaltet ihr neue Hexenkräfte frei.

Wie erlerne ich Hexenkräfte? Um neue Hexenkräfte zu erlernen, farmt ihr den Season-Ruf. Ihr erhaltet Ruf, oder „Rastlose Fäulnis“, wenn ihr saisonale Flüsteraufgaben erledigt und die „Headrotten“-Feinde tötet. Die „Rastlose Fäulnis“ opfert ihr am Altar am Flüsternden Baum für neue Hexenkräfte. So könnt ihr auch bestehende Kräfte verbessern.

Nachfolgend listen wir euch alle Hexenkräfte inklusive ihrer Funktionen auf. Zum aktuellen Stand (22. November 2024) gibt es in Season 7 insgesamt 24 Kräfte der Hexerei.

Alle 24 Hexenkräfte und ihre Funktionen

Blizzard hat insgesamt 24 Hexenkräfte im Blogpost angekündigt. Sobald die deutschen Namen der Kräfte bekannt sind, überarbeiten wir die Übersicht. Gleichzeitig passen wir auch die Funktion an, falls auf Deutsch andere Formulierungen verwendet werden. Kommen weitere Hexenkräfte hinzu, ergänzen wir sie in der Auflistung.

Eldritch-Kräfte

Firebat Servants: Ein tödlicher Schwarm von Feuerfledermäusen greift alle 2 Sekunden Feinde an und verursacht insgesamt X Feuerschaden in einem einzigen Angriff. Auf höheren Rängen: Feinde werden 3 Sekunden lang betäubt, nachdem sie 5 Mal von deinen Feuerfledermäusen getroffen wurden.

Abyssal Resonance: Alle 250 ausgegebenen Ressourcen wird eine Explosion ausgelöst, die X Schattenschaden verursacht. Jede Explosion innerhalb von 10 Sekunden nach der letzten vergrößert Größe und Schaden um 130 %, bis zu 3-mal stapelbar. Auf Rang 10: Die dritte Explosion zieht Feinde zu euch, bevor sie detoniert.

Wave of Woe: Löst eine Welle des Unheils aus, wenn ihr mit Skills Schaden verursacht. Die Welle verursacht zusätzlichen X Schattenschaden und gibt diesen Schaden an andere nahe Feinde desselben Typs weiter. Auf Rang 5: Der Schaden wird bei jeder Weitergabe um 15 % erhöht und garantiert mindestens 5 Weitergaben. Kann dasselbe Ziel mehrfach treffen.

Purging Touch: Eldritch-Effekte verursachen X erhöhten Schaden gegen Headrotten. Auf Rang 10: Dieser Schadensbonus gilt nun für alle Monster.

Shaken Soul: Eldritch-Effekte fügen Feinden für X Sekunden Verwundbarkeit zu. Auf Rang 10: Schaden durch Psyche- und „Wachstum und Verfall“-Effekte macht Feinde ebenfalls verwundbar, allerdings mit halber Dauer.

Hex of Flames: Glückstreffer: Ihr habt eine Chance von bis zu X, Flammenfluch anzuwenden. Flammenfluch fügt dem Ziel bei jedem verursachten Schaden 1.600 zusätzlichen Feuerschaden zu. Auf Rang 7: Hex of Flames explodiert und fügt allen nahen Feinden Schaden zu, wenn ihr einen kritischen Treffer landet.

Doom Orb: Eine unheilvolle Kugel aus reiner Eldritch-Energie umkreist euch und verursacht X Feuerschaden bei jedem Feind, den sie berührt. Sie kann sich auf entfernte Feinde stürzen, bevor sie zurückkehrt. Auf Rang 5: Tötungen oder Schaden an Bossen verstärken den Schaden der Kugel um 5 %. Nach 100 % explodiert die Kugel und fügt Feinden in der Nähe 5.200 Schaden zu, bevor sie sich nach 3 Sekunden reformiert.



Psyche-Kräfte

Life Link: Verbindet eure Lebenskraft automatisch mit bis zu 3 nahen Feinden. X des Schadens, den ihr erleidet, wird als physischer Schaden an die verbundenen Ziele weitergegeben. Kann sich nicht mit anderen Spielern verbinden. Auf Rang 15: Für 10 Sekunden nach der Nutzung eines defensiven, makabren oder hinterhältigen Skills wird jeder verbundene Schaden ein garantierter kritischer Treffer.

Hex of Shattering: Schaden durch Hexerei-Effekte schwächt Feinde mit dem zerschmetternden Fluch, wodurch sie X weniger Schaden verursachen (5 Sekunden). Auf Rang 8: Wenn ein Flucheffekt auf Headrotten angewendet wird, werden alle Angriffe für 5 Sekunden garantiert kritische Treffer.

Aura of Misfortune: Feinde in der Nähe haben eine X-Chance, dass ihre Angriffe unterbrochen werden. Funktioniert nicht bei Bossen. Auf Rang 5: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 5 % und verlangsamt Feinde um 30 %.

Aura of Lament: Wenn ihr einen Feind das erste Mal trefft, wird er mit einer Aura der Klage belegt, die ihn und nahe Feinde um 70 % verlangsamt. Für jeden Feind innerhalb der Aura erhaltet ihr 1 Primärressource pro Sekunde. Stirbt der ursprüngliche Feind, wird die Aura auf einen anderen Feind in der Nähe übertragen und behält die Dauer. Hält X Sekunden. Nur ein Feind kann gleichzeitig betroffen sein. Kann nur alle 30 Sekunden auftreten.

Vengeful Spirit: Alle 19 Sekunden erscheint ein rachsüchtiger Geisterdiener für X Sekunden. Solange er aktiv ist, erleidet er den gesamten Schaden an eurer Stelle. Auf Rang 5: Wenn das Leben des rachsüchtigen Geistes vollständig erschöpft ist, stürzt er sich auf bis zu 8 Feinde und verursacht 2.000 Schattenschaden.

Twilight Warding: Alle X Sekunden erhaltet ihr für 5 Sekunden eine Barriere, die 100 Schaden absorbiert. Auf Rang 12: Reflektiert gegnerische Projektile, solange die Barriere aktiv ist.



Im „Campfire Chat“-Livestream auf YouTube präsentierte Blizzard am 21. November vier der Hexenkräfte:

„Wachstum und Verfall“-Kräfte

Poison Frog Servant: Beschwört einen Giftfroschdiener, der Feinde angreift und für X Schaden über 3 Sekunden vergiftet. Stirbt der Frosch, explodiert er und verursacht X Giftschaden bei allen Feinden in der Nähe. Diese Explosion trifft immer kritisch. Auf Rang 5: Giftfroschangriffe ziehen Feinde zu sich und verspotten sie für 1 Sekunde.

Soul Harvest: Nährt euch von der Lebenskraft naher Feinde, wenn ihr einen Skill mit Abklingzeit einsetzt, wodurch euer Primär-Stat für jeden Feind um 3 % erhöht wird (X Sekunden). Auf Rang 9: Seelenernte verliert keine Dauer, solange Feinde in der Nähe sind.

Hex of Whispers: Schaden an einem Feind belegt ihn mit dem Hex of Whispers, das X Schattenschaden verursacht, wenn das nächste Mal Schaden zugefügt wird. Danach springt der Fluch bis zu 6-mal auf andere Feinde über. Kann nur alle 5 Sekunden angewendet werden. Auf Rang 7: Nach 6 Übertragungen springt der Fluch zu euch zurück, gewährt X Verstärkung und entfernt alle Kontroll- und negativen Statuseffekte.

Decay Augmentation: Hexerei-Effekte verursachen X des zugefügten Schadens über 5 Sekunden. Der Schadens-Typ hängt von eurer Klasse ab. Auf Rang 10: Wenn Schaden-über-Zeit-Effekte 85 % des gesamten Lebens eines Ziels übersteigen, stirbt das Ziel sofort.

Grow: Nach dem Einsatz einer Ultimativen Fähigkeit werden Diener, Begleiter und Gefährten mit dunkler Magie gestärkt, wachsen in der Größe und verursachen X zusätzlichen Schaden. Hält 15 Sekunden. Auf Rang 11: Diener, Begleiter und Gefährten haben eine 100 %-ige Chance auf kritische Treffer, solange sie vergrößert sind.

Aura of Siphoning: Erschafft eine Aura der Verwesung, die Feinden jede Sekunde X Giftschaden zufügt. Auf Rang 10: Jedes Mal, wenn die Aura Schaden verursacht, werdet ihr um 1 % eures maximalen Lebens geheilt.

The Cycle: Jeder Schaden durch Skills hat eine 15 %-Chance, eine Blume aus dem Boden wachsen zu lassen. Ist ein Feind in der Nähe, verursacht die Blume X Giftschaden über 5 Sekunden. Ist ein Verbündeter in der Nähe, heilt die Blume um 6 % des maximalen Lebens. Die Blume verschwindet nach der Nutzung. Eine Blume kann einmal alle 5 Sekunden pro Feind wachsen. Auf Rang 5: Der Schaden und die Heilung wirken auf alle Feinde oder Verbündeten in der Nähe der Blume.



Verlorene Kräfte

Breath of the Coven: Schaden oder das Anwenden eines Kontrolleffekts mit Hexerei-Effekten erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um X für 10 Sekunden. Stapelt sich einmal pro einzigartigen Hexerei-Effekt. Hexerei-Effekte sind Eldritch, Psyche und Wachstum & Verfall. Auf Rang 8: Ihr erhaltet eine 40 %-ige Glückstrefferchance, wenn Boni von Eldritch, Psyche und Wachstum & Verfall gleichzeitig aktiv sind.

Hex Specialization: Erhöht die Stärke eurer Fluch-Effekte um X. Auf Rang 10: Erhöht die kritische Trefferchance um 10 % gegen Feinde, die von euren Fluch-Effekten betroffen sind.

Aura Specialization: Die Reichweite eurer Aura-Effekte wird um X erhöht. Auf Rang 10: Erhöht den kritischen Trefferschaden um 50 % gegen Feinde innerhalb eurer Aura-Effekte.

Piranhado: Wenn ein Feind sowohl von einem Fluch- als auch von einem Aura-Effekt betroffen ist, wird ein Piranhado beschworen, das Feinde anzieht und über 12 Sekunden X physischen Schaden verursacht. Kann alle 20 Sekunden auftreten. Auf Rang 5: Piranhado bewegt sich selbstständig auf nahe Feinde zu.



In Season 7 dreht sich in Diablo 4 alles um die Hexenkräfte und die neuen Okkulten Edelsteine. Zusätzlich nimmt Blizzard ein paar „Quality of Life“-Änderungen vor. Bevor es mit der Season losgeht, wird es wieder einen PTR (öffentlicher Test-Realm) geben und zum ersten Mal dürft ihr euch dort auch saisonale Inhalte anschauen. Mehr zum PTR und dem Content erfahrt ihr hier: Blizzard testet die neue Season in Diablo 4, lässt euch schon am 1. Tag alles sehen