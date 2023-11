Diablo 4: Was ist mit Paladin oder Hexendoktor? Blizzard äußert sich zu den alten Klassen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

„Das Team hat viel darüber gesprochen, und wir fühlen uns wirklich dafür verantwortlich, neue Spielmöglichkeiten zu bieten. Wir haben uns also entschieden, etwas Neues zu machen. Und das ist sozusagen das Herzstück, an dem wir arbeiten.“

Ich denke, es ist wichtig, sich zu erinnern, was unser Ziel mit dem Haupt-Spiel war. Wir haben also wirklich gute Arbeit geleistet, fünf klassische Klassen zu liefern – und ihre sehr spezifischen Machtfantasien waren wirklich wichtig – wir wollten sie richtig hinbekommen. Ich habe das Gefühl, dass wir das erstaunlich gut hinbekommen haben.

In einem Interview mit GamesRadar+ äußert sich Blizzard jetzt dazu, was hinter der Entscheidung steht. Man fühlt sich in der Verantwortung, euch neue Wege zum Spielen zu ermöglichen.

