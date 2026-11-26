Am 25. November 2026 gibt es eine Serverwartung bei Black Desert Online. Ihr könnt euch deshalb für eine bestimmte Zeit nicht mehr ins MMORPG einloggen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.
Donnerstag, 26.11.2026
8:55 Uhr
Die genauen Patch Notes sind zwar noch nicht da, doch wir haben bereits einen groben Überblick, was mit dem heutigen Update gemacht wird:
- Erweiterung der Schwierigkeitsgrade der Grube der Unsterblichen
- Überarbeitung der Schwierigkeitsgrade und Belohnungen des Finsteren Schreins der Hwanghae-Provinz für Gruppen
- Verbesserung der Belohnungen für Feldbosse
Zudem enden die folgenden Events:
- [Shakatus Monat] Glanzvolle Truhe
- [Shakatus Monat] Entschlüsselt den Code
- Jubelt für die Finalpartien der „Master Class“
8:00 Uhr
Liebe Menschen, Elfen, Riesen und Shai: Es steht wieder eine Wartung der Server an!
Die wichtigsten Daten:
- Datum: 26. November 2026
- Uhrzeit: 10:00 Uhr MEZ
- Dauer: ca. 4:00 Stunden
Bei der angegebenen Dauer handelt es sich nur um einen Richtwert. Die Wartung kann deutlich kürzer oder länger ausfallen. Denkt dran, euch rechtzeitig aus dem Spiel auszuloggen. Ansonsten kann es passieren, dass ihr euren Fortschritt im Spiel verliert.
Hinzu kommt, dass auch die Webseite gewartet wird. Hier geht es um 10:00 Uhr los und das Ende ist für 12:00 Uhr angesetzt. Dadurch werden auch Zahlungsdienste und das Forum eingeschränkt.
Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.
Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 10:00 Uhr MEZ am 26. November 2026.
Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.
Wie lange soll die Wartung dauern? Die Wartungszeit ist für 4 Stunden angesetzt. Die Server sollen planmäßig um 14:00 Uhr MEZ wieder öffnen.
Gibt es schon Patch Notes? Nein, bislang gibt es noch keine Patch Notes. Sobald sie verfügbar sind, geben wir euch Bescheid und fügen die kompletten Notizen auf Seite 2 hinzu.
Black Desert Online zählt zu den 16 MMORPGs mit den meisten Spielern. Es kommt leider nicht ganz aufs Treppchen, kann sich aber immerhin einen Platz in den Top 5 sichern. Wie es auf den anderen Plätzen aussieht, lest ihr im folgenden Artikel auf MeinMMO: Die 16 MMORPGs mit den meisten Spielern laut offizieller Zahlen der Entwickler
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