8:55 Uhr

Die genauen Patch Notes sind zwar noch nicht da, doch wir haben bereits einen groben Überblick, was mit dem heutigen Update gemacht wird:

Erweiterung der Schwierigkeitsgrade der Grube der Unsterblichen

Überarbeitung der Schwierigkeitsgrade und Belohnungen des Finsteren Schreins der Hwanghae-Provinz für Gruppen

Verbesserung der Belohnungen für Feldbosse

Zudem enden die folgenden Events:

[Shakatus Monat] Glanzvolle Truhe

[Shakatus Monat] Entschlüsselt den Code

Jubelt für die Finalpartien der „Master Class“

8:00 Uhr

Liebe Menschen, Elfen, Riesen und Shai: Es steht wieder eine Wartung der Server an!

Die wichtigsten Daten:

Datum: 26. November 2026

26. November 2026 Uhrzeit: 10:00 Uhr MEZ

10:00 Uhr MEZ Dauer: ca. 4:00 Stunden

Bei der angegebenen Dauer handelt es sich nur um einen Richtwert. Die Wartung kann deutlich kürzer oder länger ausfallen. Denkt dran, euch rechtzeitig aus dem Spiel auszuloggen. Ansonsten kann es passieren, dass ihr euren Fortschritt im Spiel verliert.

Hinzu kommt, dass auch die Webseite gewartet wird. Hier geht es um 10:00 Uhr los und das Ende ist für 12:00 Uhr angesetzt. Dadurch werden auch Zahlungsdienste und das Forum eingeschränkt.

Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.