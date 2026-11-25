Die letzten zwei Folgen der 3. Staffel von Die Ringe der Macht sind gestartet und in der 7. Folge trifft Sauron auf ein legendäres Monster. Doch genau da bricht die Serie eine Regel, die Tolkien aufgestellt hat.

Achtung: Im folgenden Artikel gibt es Spoiler zur 7. Folge von Die Ringe der Macht.

Um welches Wesen handelt es sich? Damit Sauron endlich den legendären Ring schmieden kann, muss er noch einen alten Freund in Khazad-dûm besuchen. Die beiden kennen sich noch aus alten Zeiten unter der Führung von Morgoth, dem dunklen Lord, der lange vor Sauron die Welt bedrohte.

Bei diesem alten Kollegen handelt es sich um den Balrog, dem sich Durins Vater in der 2. Staffel gestellt hat. Sauron möchte von ihm wissen, wie er das schier unendliche Inferno aushält, ohne dabei zu sterben.

Nach einem kleinen Beef mit dem Balrog bekam er letztendlich seine Antwort, doch dabei bricht die Serie eine Regel von Tolkien, über die er sich schon zu seinen Lebzeiten aufgeregt hat.

Video starten Die Ringe der Macht zeigt im offiziellen Trailer zu Staffel 3 einen mächtigen Balrog Autoplay

Tolkien kritisierte schon vor 68 Jahren eine mögliche Adaption

Um welche Regel geht es? In der 7. Folge spricht der Balrog mit Mundbewegungen. Doch damit hatte Tolkien schon 1958 ein großes Problem. In einem Brief an den Herausgeber Forrest J. Ackerman sprach Tolkien über das Skript eines Herr der Ringe -Films von Drehbuchautor Morton Grady Zimmerman, das er absolut nicht mochte.

Das Skript kann man zwar nicht einsehen, aber Tolkien schreibt in seiner Kritik über das Drehbuch zum Thema Balrog:

Der Balrog spricht nie und gibt keinerlei Laute von sich. Vor allem lacht oder spottet er nicht. [Zimmerman] mag zwar glauben, er wisse mehr über Balrogs als ich, aber er kann nicht erwarten, dass ich ihm zustimme.

Dieser sehr strikten Regel widerspricht ironischerweise auch die Darstellung von Peter Jackson in der Herr der Ringe -Trilogie. Dort grunzt der Balrog wie ein klassisches Monster. Dazu muss man aber auch sagen, dass Tolkien selbst in Herr der Ringe schrieb, dass der Balrog mit einem Schrei gefallen ist. Man könnte also sagen, er hat sich selbst nicht an seine Regel gehalten.

Diese Entscheidung von Tolkien ist interessant, weil Balrogs eigentlich mal Maiar waren – also dieselben Wesen wie Gandalf oder Sauron. Sie wurden aber von Morgoth korrumpiert und verwandelten sich in die dämonischen Wesen, die laut Tolkien auch die Fähigkeit des Sprechens verloren haben.

Findet ihr solche kleinen Änderungen bei einer Adaption noch annehmbar oder stört euch sowas beim Schauen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Auch MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat als Fan Probleme mit der Serie: Ich muss mich bei den Fans von Herr der Ringe entschuldigen: Ihr hattet recht, was Ringe der Macht angeht