David Fincher ist vor allem als Regisseur von Thriller-Filmen bekannt. Vor einigen Jahren stellte er Lucasfilm jedoch eine Idee für Star Wars vor, die zwei spannende Figuren ins Rampenlicht gerückt hätte.

Noch bevor Disney im Jahr 2012 die Marke Star Wars von George Lucas übernahm, lud Lucasfilm verschiedene Filmemacher dazu ein, frische Ideen für das Franchise zu präsentieren.

Darunter war auch David Fincher, der für herausragende Thriller wie Sieben, Fight Club oder Gone Girl, aber auch das Facebook-Drama The Social Network bekannt ist. Also ein Regisseur, der sich auf zeitgenössische Themen und Geschichten spezialisiert hat. Sein einziger Ausflug ins Science-Fiction-Genre markiert sein Erstling: Alien 3.

Nun hat Fincher im Podcast Happy Sad Confused näher über seinen Pitch für einen Star-Wars-Film gesprochen und erläutert, wie sein Ansatz ausgesehen hätte.

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Zwei Droiden im Rampenlicht

Was erzählt Fincher? Zunächst muss man wissen, dass zwischen dem Regisseur und Star Wars schon lange eine Verbindung besteht. Fincher arbeitete zwischen 1981 und 1983 für Industrial Light and Magic (der Effektschmiede von George Lucas) und war unter anderem an Die Rückkehr der Jedi-Ritter beteiligt. Schon zuvor hatte er Kontakt mit Lucasfilm, oder, wie Fincher es heute formuliert:

Ich habe natürlich eine sehr persönliche Beziehung zu Star Wars, schließlich habe ich 1975 bei Lucasfilm Storyboards aus den Mülleimern geklaut. Und ich kannte Ralph McQuarrie [Konzeptzeichner und Maler von Matte Paintings bei Episode 5 und 6].

Für seinen eigenen Film im Universum von Star Wars hätte er die beiden Droiden C-3PO und R2-D2 zu Hauptfiguren gemacht. Ihre Beziehung zueinander, aber auch zur Welt und den Menschen habe Fincher immer schon fasziniert:

Dass sie im Grunde Sklaven waren, die Zeugen der Torheit der Menschheit werden sollten. Und ich fand immer, dass ihre Gefangennahme durch die Jawas, ihr Verkauf und ihre Rolle am Rande der Skywalker-Saga ein so entscheidendes Element war, dass ich das Gefühl hatte, die Geschichte sei von dieser Art… moralischer Wertung abgekoppelt worden.

Fincher zufolge hätte Star Wars die Rolle der Droiden ernster nehmen sollen. Wie es scheint, wäre er also an einem philosophischen Ansatz interessiert gewesen, wie ihn andere Science-Fiction-Werke wie Blade Runner mitbringen. Wo stehen die Droiden im Kampf der hellen Seite gegen die dunkle? Ergreifen sie Partei, oder dienen sie nur ihren Herren?

Aus der Idee wurde leider nichts. Wie wir heute wissen, wurde Star Wars an Disney verkauft und der Konzern entschied sich zumindest im Kino für die sichere Variante, indem etablierte Erzählmuster neu aufgewärmt wurden. Ein großer Kinofilm mit zwei Droiden in der Hauptrolle und philosophischen Gedanken wirkt leider nicht wie ein Schachzug, der dem modernen Disney zuzutrauen ist – dafür fehlt schlicht der Mut.

Hättet ihr Finchers Film gerne im Kino gesehen? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wirklich spannende Geschichten finden sich eher in Büchern und Comics. Darin gibt es unter anderem auch interessante Droiden, etwa einen bösen C-3PO: Absolut nicht kinderfreundlich: Ein bösartiger Roboter beweist, dass Star Wars auch richtig düster sein kann



