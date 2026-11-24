Grinding Gear Games hat für den Release von Path of Exile 2 etliche neue Inhalte geplant, darunter eine neue Klasse und eine Liga, die das Action-RPG zum Strategiespiel macht. Für viele Fans ist eine Randnotiz in der Präsentation jedoch das Highlight.

Was ist das für ein Feature? Während der ExileCon haben die Entwickler Live-Gameplay von Path of Exile 2 gezeigt. Als der Spieler dabei gestorben ist, taucht ein „Death Recap“ auf, also eine Zusammenfassung der letzten Ereignisse kurz vorm Tod.

Die Reaktion in der Halle waren erstaunte Ausrufe und tosender Jubel, woraufhin der leitende Entwickler Jonathan Rogers lediglich verlegen lacht und meint: „Das ist vielleicht ein guter Moment, um anzumerken, dass wir jetzt ein Death Recap haben.“ (auf YouTube, etwa bei Stunde 2:18:00)

Das mach das Feature so wertvoll: Mit dem Todesrückblick sehen Spieler nicht nur, woran sie gestorben sind, sondern auch im Detail, welcher Gegner mit welcher Fähigkeit wie viel Schaden verursacht hat. Verschiedene Highlights geben dabei Aufschluss über wirkende Effekte und die Wirkzeit.

Ein solches Feature wünschen sich viele Spieler schon seit Jahren, laut gefordert wurde es etwa, als ein paar Pflanzen Schuld an über 50 % der Spielertode waren.

Video starten Mit „Conquerors of Wraeclast“ wird Path of Exile 2 plötzlich zum Strategiespiel Autoplay

„Endlich können wir ordentlich Feedback geben“

Auf Reddit wird das Feature von allen während der ExileCon vorgestellten Inhalte mit am meisten gefeiert. In über 150 Kommentaren freuen sich die Nutzer darüber, endlich mehr Informationen darüber zu bekommen, wie sie sterben.

Mit einem Death Recap könne man nun endlich genauer sagen, was passiert ist, statt nur Vermutungen aufzustellen. Wenn etwa verschiedene Effekte in einer sehr bestimmten Kombination zu unvorhergesehenem Verhalten führen, könnte man den Entwicklern damit besser helfen, Fehler zu beheben.

Eigentliches Highlight der Präsentation war allerdings die neue Klasse Schatten, die zusammen mit dem Duellanten zum Release erscheint, sowie die Conquerors of Wraeclast -Liga. Path of Exile 2 startet am 11. Dezember auf Steam in den Full-Release und wird dann Free2Play.

Welche Ankündigung von der ExileCon hat euch am meisten begeistert? Werdet ihr PoE 2 zu Release spielen, oder hat euch ein anderes Spiel im Griff? Schreibt einen Kommentar!

Ich selbst werde ziemlich sicher einige Stunden in Path of Exile 2 versenken, nachdem mich der Vorgänger so gar nicht abholen konnte. Auf der gamescom konnte ich jedoch schon eine der neuen Klassen anspielen und die hat mich überzeugt: Ich wollte Diablo ewig treu bleiben, aber nach 30 Minuten mit der neuen Klasse in Path of Exile 2 fällt es mir schwer