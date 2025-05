Eine Mechanik aus Path of Exile 2 zerlegt Spieler reihenweise, jetzt versprechen die Entwickler Erlösung

In Path of Exile 2 gibt es viele verschiedene Arten, um ins Gras zu beißen. Die Entwickler haben sich jetzt angesehen, woran die Charaktere am meisten sterben und wollen Abhilfe schaffen.

Welche Mechanik ist das? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben sich zuletzt angesehen, woran die Charaktere im ARPG wirklich sterben. Dabei ging es ihnen vor allem darum, etwaige Ausreißer zu erkennen und zu beheben. Zu ihrem Erstaunen stellten sie fest, dass von den 10 häufigsten Todesursachen die Volatile Plants für 54,46 % der Tode verantwortlich sind (via Reddit).

Die Volatile Plants (auf Deutsch: „flüchtige Pflanzen“) sind die Feinde im Spiel, die euch mit einer Art bunter Chaos-Kugel beschießen, die euch langsam verfolgt. Trifft euch dieser Orb, werdet ihr gestunt und erhaltet Schaden. Bereits kurz nach Release war das ein Problem, das die Entwickler direkt in ihrem ersten großen Patch angingen. Jetzt soll der nächste Patch wieder helfen.

Hier könnt ihr den Trailer zur aktuellen Season von Path of Exile 2 sehen:

Neuer Patch soll die Ausreißer beseitigen

Was planen die Entwickler? Die Entwickler von Path of Exile 2 haben die Ausreißer identifiziert und möchten sie jetzt im nächsten Patch beseitigen. Der Patch könnte dabei noch diese oder erst nächste Woche erscheinen, teilt das Community-Team mit (via Reddit).

Dabei soll es aber nicht bleiben. Die Entwickler wollen noch mehr Veränderungen im nächsten Patch veröffentlichen, welche genau, verraten sie allerdings noch nicht.

Wie reagieren die Spieler auf das Problem? Die Community von Path of Exile 2 kennt die Mechanik nur zu gut. Nutzer Legit_Mystic beschreibt auf Reddit, warum sie so nervt: „Ich möchte nur sagen, dass die Kombination von flüchtigen Pflanzen in labyrinthartigen Karten mit Ritualen eine sehr frustrierende Erfahrung ist. Können wir uns die Platzierung von Ritualen in Karten ansehen, in denen man sich nur auf etwa 40 % des Ritualraums bewegen kann?“

Auch Fan teddmagwell sieht auf Reddit das Problem: „Ja, es fühlt sich an wie eine 3 in 1 Gefahr:

einer trifft dich, du wirst betäubt, der andere trifft dich

Chaos-Schaden

sie verstecken sich oft hinter Terrain“

Wie genau die Entwickler das Problem beseitigen wollen und welche anderen Mechaniken auch verbessert werden, ist noch unklar. Wer bei Path of Exile 2 aber sowieso mehr Wert auf den Loot als den Kampf gegen die schwierigsten Gegner legt, den dürfte die folgende Analyse interessieren: In Path of Exile 2 will jeder einen bestimmten Wert, um seltenen Loot zu farmen, doch ein Experte stellt fest: Ihr verschwendet eure Zeit