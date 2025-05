In Path of Exile 2 will jeder einen bestimmten Wert, um seltenen Loot zu farmen, doch ein Experte stellt fest: Ihr verschwendet eure Zeit

In Path of Exile 2 versuchen die Spieler vor allem einen Wert auf ihrer Ausrüstung zu bekommen, um selteneren Loot zu erhalten. Ein Experte hat das jetzt untersucht und festgestellt, dass die Jagd umsonst ist.

Was ist das für ein Wert? Wer in Path of Exile 2 erfolgreich farmen will, der braucht viele Items mit dem Wert „rarity of items found“ (auf Deutsch: Seltenheit der gefundenen Gegenstände). Der Wert sorgt dafür, dass die gefundenen Items eine höhere Seltenheitsstufe haben. Es droppen zwar insgesamt nicht mehr Items, dafür sind diese aber von besserer Qualität.

Der Wert lässt sich in Path of Exile 2 um viele hunderte Prozent steigern, weshalb Spieler stets auf der Jagd nach Ausrüstung mit einem möglichst hohen Wert dieser Art sind. Ein Experte hat nun getestet, ob sich das wirklich lohnt und kommt zu einem nüchternen Ergebnis.

Hier könnt ihr den Trailer zu aktuellen Season von Path of Exile 2 sehen:

Ab 130 % aufwärts, wird es unnötig

Was hat der Experte herausgefunden? YouTuber ronarray zeigte in seinem Video auf YouTube, wie viel vom wichtigen Wert genug ist. Für ein Experiment, wie viel Seltenheitsbonus man wirklich braucht, verglich er unter gleichen Bedingungen verschiedene Seltenheitsstufen.

Mit einer Testgröße von jeweils 30 Karten pro Test, die alle ähnliche Modifikatoren für Quantität, Seltenheit, seltene Monster sowie Breaches hatten, verglich er je ein Set mit 0 %, mit 100 % und mit 200 % erhöhte „Seltenheit der gefundenen Gegenstände“.

In folgender Tabelle könnt ihr seine Funde nach 30 Karten selbst vergleichen, den wichtigen Wert der seltenen gefundenen Orbs haben wir euch markiert:

Item / Wert 200 % 100 % 0 % Divine-Orbs 5 Stück 5 Stück 4 Stück Annulments 5 Stück 3 Stück 3 Stück seltene Orbs insgesamt 10 Stück 8 Stück 7 Stück Chaos-Orbs 64 Stück 66 Stück 23 Stück Exalt-Orbs 258 Stück 332 Stück 229 Stück Vaal-Orbs 128 Stück 125 Stück 69 Stück Orbs of Alchemy 85 Stück 63 Stück 75 Stück Orb of Chances 5 Stück 6 Stück 5 Stück

Wie man sieht, gibt es zwischen 100 % und 200 % lange keinen so großen Anstieg, wie zwischen 0 % und 100 %. Dass bei 200 % weniger Exalt-Orbs gefunden wurden, liegt wohl daran, dass diese fehlenden in andere Währungsgegenstände umgewandelt wurden.

Übrigens: Bei dem Experiment ist das seltenste Item aus PoE 2 gar nicht gedroppt worden. Wenn ihr das Experiment selbst ansehen wollt, findet ihr hier das zugehörige Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Wie viel vom Wert ist genug? Der Experte kommt in seinem Video zum Schluss, dass 200 % des Wertes zu viel des Guten sind. Stattdessen denkt er, der beste Punkt liegt irgendwo zwischen 100 % bis 120 %. Zur Sicherheit würde er zwischen 120 % und 130 % für normale Karten anpeilen, da Investitionen in höhere Werte kaum spürbar werden. Alles darüber hinaus scheint aber vergebens. Wer also höheren Werten hinterherjagt, verschwendet seine Zeit.

In Zukunft möchte der Experte das Experiment dennoch mit noch extremeren Werten wie 400 % Steigerung des Wertes für seltene Items ausprobieren, auch wenn die Skalierung wohl nicht mehr so stark ausfällt wie bei den ersten Prozentpunkten. Er möchte dennoch sehen, ob 400 % erneut einen Unterschied machen können.

Während viele Spieler die beste Ausrüstung für ihren Charakter wollen und dafür tagelang Farmen und Handeln, geht es einem Fan ganz anders. Er wollte einfach nur seine Belohnung für die Unterstützung der Entwickler in guter Qualität, doch das hat bislang nicht geklappt: Spieler gibt 147 € für Path of Exile 2 aus, wird gleich zweimal enttäuscht