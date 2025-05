„Ist ziemlich ärgerlich“ – Spieler gibt 147 € für Path of Exile 2 aus, wird gleich zweimal enttäuscht

In Path of Exile 2 hat ein Spieler 147 € für eine teure Edition bezahlt. Die Belohnung daraus sorgte jedoch gleich zweimal für Ärger.

Was hat der Spieler gekauft? Der Nutzer WorkLurkerThrowaway meldet sich enttäuscht auf Reddit zu Wort. Dort berichtet der langjährige Fan von Path of Exile von seinem Erlebnis. Vor dem Launch von Path of Exile 2 hat er das „Thaumaturg der Vaal Unterstützer“-Paket gekauft. Darin enthalten sind kosmetische Items wie Skins sowie 1.600 Punkte, mit denen man im Shop von Path of Exile 2 einkaufen kann.

Das 147,85 € teure Paket versorgt Fans außerdem mit einem T-Shirt als physisches Gut. Das Shirt mit dem Logo von Path of Exile 2 sollte den Käufern nach dem Release zugesendet werden. Doch als der Fan sein Shirt erhielt, konnte er wohl seinen Augen nicht trauen.

Gleich doppelte Enttäuschung

Wieso wurde der Spieler enttäuscht? Als er das Paket mit dem T-Shirt auspackte, musste er feststellen, dass das Logo auf dem T-Shirt schief und nicht mittig aufgedruckt wurde. Das T-Shirt entspricht nicht der Qualität, die man erwarten darf, der langjährige Fan war unzufrieden.

Nutzer WorkLurkerThrowaway meldete sich beim Support und bekam nach mehreren Monaten Wartezeit schließlich eine Antwort. Der Kundensupport schickte ein zweites T-Shirt los, das der Fan auch erhielt.

Doch auch beim zweiten T-Shirt war die Qualität wohl nur etwas besser, nicht perfekt. Das Logo auf dem zweiten Shirt war etwa immer noch krumm und nicht mittig platziert. Für den Fan eine Enttäuschung:

Ich weiß nicht einmal, ob es mich genug interessiert, um ein weiteres Ticket zu eröffnen. Das ist ziemlich ärgerlich. Was mich betrifft, so ist dies das letzte Mal, dass ich Geld für ein anderes Unterstützerpaket ausgegeben habe und ich werde es wahrscheinlich auch noch eine Weile nicht tun.

Hier könnt ihr das T-Shirt sehen:

Wie reagiert die Community auf den Post? Die Community stimmt dem Nutzer zu, dass die Qualität inakzeptabel ist. Nutzer ryo3000 fragt in seinem Kommentar auf Reddit: „Oh, wow, die sind schlimm … Das ist ein offiziell empfohlenes Produkt?“ Zudem habe er ein Shirt mit dem gleichen Logo bei einem Anbieter gefunden, das man für 26 € kaufen kann, das ist jedoch kein offizielles Produkt.

Auch Nutzer Xilarch erzählt auf Reddit von seinem Shirt: „Habe gerade mein Shirt überprüft, weil ich es noch nicht ausgepackt hatte. Das Logo ist vielleicht einen halben cm nach rechts und etwa 2 Grad gekippt, also definitiv nicht auffällig, es sei denn, man sucht danach, und der Druck fühlt sich solide an. Vielleicht haben sie mehrere Druckereien, je nach Region? Das scheint mir eine hohe Varianz für eine einzige Druckerei zu sein.“

Für den langjährigen Fan von Path of Exile ist diese Erfahrung enttäuschend. Auch wenn der Support mit einer Nachlieferung helfen wollte, überzeugt auch das zweite Shirt den Nutzer nicht. Warum der Nutzer so lange auf den Support warten musste, könnt ihr hier erfahren: Nach 545.000 Supportanfragen melden sich die Entwickler von Path of Exile 2 mit einer Entschuldigung zu Wort