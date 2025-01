Path of Exile 2: Spieler warten seit 2 Monaten auf eine Antwort vom Support – Die Entwickler verraten den Grund dafür

Path of Exile 2 kommt nicht ohne Probleme aus. Viele Spieler, die sich Hilfe suchend an den Support wenden, erhalten jedoch keine oder nur eine sehr späte Antwort. Was steckt dahinter?

Welche Probleme gibt es? Seit dem Early-Access-Start von Path of Exile 2 am 6. Dezember 2024 hat das Spiel viel Lob erhalten. Es sei schon jetzt ein unglaublich komplexer Genrevertreter und lädt zum Tüfteln in Sachen Builds ein.

Allerdings gibt es weiterhin technische Probleme und sonstige Anfragen, die die Community an die Entwickler weitergibt. Das geschieht meist in Form von Supportanfragen, die das Studio Grinding Gear Games als E-Mail erreichen.

Viele Spieler erhalten jedoch keine oder nur eine sehr späte Antwort auf ihre Anliegen. Die Entwickler haben jetzt erklärt, woran das liegt und wie eine Lösung aussieht.

Grinding Gear Games entschuldigt sich

Was sagen die Entwickler? Das Team war wohl vom enormen Ansturm auf die Server von Path of Exile 2 überrascht. Damit verbunden, rechnete man intern auch nicht mit der hohen Zahl an Supportanfragen.

Konkret schreiben die Entwickler in einem Update auf Steam, dass seit dem 22. November 2024 rund 545.000 E-Mail-Anfragen eingegangen sind. Das Support-Team kommt also schlicht nicht hinterher, wofür man sich bereits vor einigen Wochen entschuldigt hat.

Nun folgt die nächste Entschuldigung, da man zwar bereits fleißig nachgearbeitet habe, aber noch immer nicht alle Anfragen beantworten konnte.

„Wir wissen die Geduld aller wirklich zu schätzen, während das Support-Team hart daran arbeitet, die eingehenden Anfragen zu bearbeiten, und können euch versichern, dass wir die Zahl der Support-Mitarbeiter aufstocken, um in Zukunft schnellere Antworten zu gewährleisten. Ihr verdient einen besseren Kundenservice, als wir ihn trotz der Bemühungen unseres Teams bieten konnten, und das tut uns leid.“ Grinding Gear Games via Steam

Immerhin wurde die Anzahl offener E-Mail auf 75.000 Stück reduziert. Es wartet also immer noch einige Arbeit auf das Team, aber zumindest kann von einer Verbesserung gesprochen werden.

Um die Situation noch weiter zu erleichtern, ruft Grinding Gear Games dazu auf, keine Folge-Mails zu schicken. Man müsse sich einfach gedulden, weil jede weitere Mail einen automatisch wieder ans Ende der Warteschlange bringt.

Was die Entwickler zudem anbieten: Wer die neuseeländische oder australische Staatsbürgerschaft besitzt, kann kurzerhand eine Bewerbung für das Support-Team an die Entwickler schicken und in Zukunft mithelfen. Allerdings müsstet ihr dafür im Büro in Neuseeland arbeiten.

Auf diese Weise möchte Grinding Gear Games die aktuelle Situation noch weiter verbessern und sicherstellen, dass Supportanfragen in Zukunft zügig beantwortet werden können. Inzwischen hat die Community selbst an der Verbesserung der Nutzerfahrung geschraubt: „Endlich können wir das richtige Spiel zocken“: Fans feiern ein neues Tool für Path of Exile 2, können endlich vernünftig spielen