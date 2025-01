Spieler sind dankbar für eine winzige Änderung in Path of Exile 2, weil sie verhindert, dass ihr Items verschwendet

In Path of Exile 2 könnt ihr eure Ausrüstung mit verschiedenen Items anpassen und verbessern. Bislang war es jedoch nicht möglich, Runen auf eurem Gear auszutauschen. Das hat Grinding Gear Games nun geändert – sehr zur Freude der Community.

Um welche Items geht es? In Path of Exile 2 könnt ihr mit einfassbaren Gegenständen wie Runen die Werte eures Charakters gezielt verbessern. Einige Runen erhöhen etwa eure Widerstände gegen bestimmte Schadensarten, andere steigern Lebens- oder Mana-Punkte. Gute defensive Werte sind wichtig, um durch den Content zu kommen, den manche aufgrund des Schwierigkeitsgrades mit Dark Souls vergleichen.

Einmal in die Ausrüstung eingesetzt, konntet ihr die Runen bisher weder entfernen noch austauschen. Das führte dazu, dass ihr im schlimmsten Fall auf wichtige defensive Werte verzichten musstet, da ihr passende Runen nur nutzen konntet, wenn ihr Gear ausgetauscht habt.

Patch 0.1.1 lässt euch endlich Runen austauschen

Was hat sich jetzt geändert? Mit dem letzten Patch 0.1.1 brachte GGG (Grinding Gear Games) eine Änderung an den sockelbaren Items in Path of Exile 2. Die Änderung in den Patch Notes lautet konkret: „Einfassbare Gegenstände, wie z.B. Runen, können jetzt mit einem anderen einfassbaren Gegenstand in der Fassung überschrieben werden.“

Setzt ihr jetzt eine neue Rune in ein Item ein, werdet ihr gefragt, ob ihr die vorhandene Rune durch die neue ersetzen möchtet. Entscheidet ihr euch dafür und klickt auf „Annehmen“, verschwindet die alte Rune unwiderruflich. Habt ihr nicht ohnehin einen großen Vorrat an Runen, solltet ihr also gut überlegen, welche Rune ihr in welches Item einsetzt.

„Jetzt können wir endlich anfangen“

So reagiert die Community: Wie ein Beitrag auf Reddit zeigt, kommt die kleine, aber wichtige Änderung bei der Community von Path of Exile 2 richtig gut an. Viele Spielerinnen und Spieler hatten ihre Runen bisher kaum genutzt, da sie regelmäßig ihre Ausrüstung wechselten und ihr hochwertiges Gear nicht „ruinieren“ oder verschwenden wollten.

Dazu schreibt xisupaz_blackbird im Kommentar: „Sehr schön. Alle von uns, die Hunderte von Runen haben, können endlich anfangen, den Stapel abzubauen.“ Und oxyscotty findet: „Das steigert den Wert vieler Gegenstände, die Leute mit schlechten oder nutzlosen [Runen] für ihren Build gesockelt hatten.“

Vorstar92 ergänzt, dass es angenehm ist, Gear jetzt leichter anpassen und Runen für Widerstände austauschen zu können. „Ich bin sicher, wir alle haben Runen verwendet, um Widerstände zu maximieren, nur um dann bei einem Widerstand extrem überzucappen“, schreibt er.

Und Pokepunk710 schreibt: „Eine so großartige Änderung. Ich habe meine Sockelplätze einfach leer gelassen, weil ich oft das Gear wechsle und das meine Widerstände durcheinander gebracht hätte.“ Und auch Foray2x1 meint, dass er jetzt endlich Runen in seine Ausrüstung sockeln kann. „Bisher habe ich es nicht gemacht, weil ich keine Probleme für später schaffen wollte“, erklärt er.

Runen droppen sowohl in der Kampagne von Path of Exile 2 bei Monstern und Bossen, als auch im Endgame. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Runen mit anderen Spielerinnen und Spielern zu handeln. Allerdings steht das Handelssystem zunehmend in der Kritik, und immer mehr Spieler beklagen sich über die schlechte Umsetzung. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Fans von Path of Exile 2 fordern wichtiges Feature, aber die Entwickler verweigern es aus Prinzip