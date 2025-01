Das erste große Update von Path of Exile 2 in 2025 ändert das Endgame mehr als gedacht – Offizielle Patch Notes

In Path of Exile 2 ist nun bekannt, was wirklich in Update 0.1.1 steckt. Die genauen Patch Notes ergeben über 350 Änderungen am Spiel. Hier bekommt ihr eine Übersicht.

Wann gibt es den Patch? Das Update 0.1.1 für Path of Exile 2 soll am 17. Januar 2025 auf die Servern aufgespielt werden. Das Update wird einen neuen Patch auslösen, ihr müsst PoE2 also aktualisieren, bevor die Änderungen aktiv werden. Die Server werden kurzzeitig für die Installation des Patches in den Wartungsmodus versetzt (via X.com).

Die Wartungen bei Path of Exile 2 dauern für gewöhnlich nicht lange an. Auch dieses Mal sind die Patch Notes wieder wirklich sehr lang.

Derzeit wurden aus offizieller Seite (via PathofExile.com) nur die englischen Patch Notes offenbart. Sollte die deutsche Variante erscheinen, werden wir die Liste aktualisieren.

Hier könnt ihr das Intro von Path of Exile 2 sehen:

Was sind die Highlights des Updates? Der Chef von Path of Exile 2 hat die wichtigsten Neuerungen bereits in einem kurzen Video auf YouTube angekündigt. Mit dabei sollten diesmal keine Nerfs, sondern nur Buffs und die Einführung von Lootfiltern auf der Konsole sein.

Die Patch Notes geben nun jedoch einen Aufschluss darüber, in welchem Ausmas sich die Änderungen auf Spiel auswirken. Vor allem das Endgame des Spiels ist diesmal stark betroffen. Hier gibt es gleich mehrere neue Turm-Karten und die bereits bestehende Turm-Karte wurde grundlegend überarbeitet.

Beim Boss „Arbiter of Ash“ oder zu deutsch „Schiedsrichter der Asche“ habt ihr ab dem Patch sechs Versuche im Bosskampf statt nur einem. Das soll später auch andere Bosse der gleichen Stärke betreffen. Der Boss selbst erhält dazu noch einige Veränderungen.

Außerdem wurden die Karten von Path of Exile 2 so verändert, dass sie spezieller sind. Eine Karte soll zum Beispiel mit Strongboxen gepflastert sein, während die andere gar keine hat, aber dafür viel mehr Monster als üblich bietet.

Die Liga-Mechaniken wurden mit dem Patch alle etwas angeglichen, damit der Loot von allen Spielmodi etwa gleich viel sein soll. Zuvor hatten viele Spieler vor allem die Breach-Liga-Mechanik gezockt, weil sie am meisten Loot gab, wie auch ein Spieler auf der PS5 beweist.

Auch wenn die Spieler dieses Mal von Nerfs verschont worden sind, werden diese in Zukunft wohl auch wieder Bestandteil der Updates sein. Ein Spieler bekam einen Buff ohne dass die Entwickler überhaupt etwas tun mussten: Nach 60 Stunden Path of Exile 2 erfährt einer der größten YouTuber für MMORPGs, dass er bisher falsch gespielt hat