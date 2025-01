Spieler in Path of Exile 2 erhält so viel Loot auf einer Karte, dass andere ihm beim Sammeln helfen müssen

In Path of Exile 2 mangelt es im Endgame nicht am Loot, wie ein neues Video beweist. Der User musste sich sogar Hilfe fürs Einsammeln holen.

Um wen geht es? Der Reddit-User LeavingTheGame hatte richtig viel Glück mit einer Karte in Path of Exile 2. Seine Map enthielt laut eigenen Angaben 15 Breaches. Die Liga-Mechanik „Breach“ gilt in der Community aktuell als Meta, weil sie extrem viel Loot gewährt. So auch in diesem Fall.

In einem Video auf Reddit zeigt der Spieler seine Ausbeute. Ein ganzer Bilderschirm voll mit Loot, so weit das Auge nur blicken kann. Der viele Loot stellte ihn jedoch auch vor eine große Herausforderung.

In folgendem Reddit-Beitrag könnt ihr das Video sehen:

Alleine kaum zu schaffen

Worin bestand die Herausforderung? Der Gamer zockt Path of Exile 2 auf der PS5, das bedeutet, er konnte zum Zeitpunkt der Map noch keinen Lootfilter einsetzen.

Lootfilter sind ein nützliches Tool in PoE2, das unwichtigen Loot ausblendet und wertvolle Beute hervorhebt. Sie werden erst mit dem nächsten Update auch auf den Konsolen verfügbar sein. Aktuell gibt es sie nur auf dem PC oder durch Umwege auf der Konsole.

Die massive Anzahl an Gegenständen versperrt dem Spieler nicht nur die Sicht, sondern hindert ihn auch daran, sich einen Überblick zu verschaffen. Ohne Lootfilter steht er vor einer unmöglichen Mammutaufgabe.

Wie er auf Reddit erzählt, musste er sich daher Hilfe von Spielern mit Lootfilter holen. Alleine wäre er sonst wohl Stunden damit beschäftigt gewesen. Selbst mithilfe einiger Gamer mit Lootfiltern dauerte das Sammeln und Sortieren mehr als 30 Minuten.

Die gesammelten Items müssen auch noch identifiziert werden, kostenlos macht das dieser NPC:

Wie reagiert die Community auf den Loot? Die Community findet, es wird Zeit, dass Lootfilter endlich auch für die Konsolen kommen. Das wird erst mit dem nächsten Patch passieren, der soll jedoch noch diese Woche ins Spiel kommen. Manche Spieler können ihren Augen aber auch gar nicht trauen, weil sie selbst noch nie so viel Loot gesehen haben.

So auch Ancient-Educator-186, er schreibt auf Reddit: „Ihr spielt ein ganz anderes Spiel als ich. Sogar ohne Filter habe ich nicht annähernd das, was auf diesem Bildschirm zu sehen ist“.

Der Nutzer secondcircle4903 übt auf Reddit Kritik an den Entwicklern: „Das Hinzufügen eines Lootfilters ist wirklich nur eine Notlösung für dieses Problem, sie haben es komplett verpasst, einfach ohne Beutefilter zu ‚spielen‘.“

Auch LegalizeRanch88 ist aktuell unzufrieden, er schreibt auf Reddit: „Und man kann nichts von der Beute anvisieren, bevor man nicht jedes einzelne Monster getötet hat … Plündern und automatisches Anvisieren ist auf Konsolen echt beschissen. Immer wenn ich mit PC-Spielern spiele, haben sie kein Problem damit, mitten im Kampf die ganze Beute aufzusaugen. Auf der PS5 ist das unmöglich.“

Inzwischen haben die Entwickler eingesehen, dass es ohne die Lootfilter als Hilfsmittel in Path of Exile 2 auch auf der Konsole nicht mehr geht. Der bekannteste dieser Lootfilter stammt übriges von einem deutschen Entwickler, der sich in der Community einen Namen gemacht hat: Deutscher Entwickler erschafft Lootfilter für Path of Exile 2 – Das kann NeverSink