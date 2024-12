Nach 60 Stunden Path of Exile 2 erfährt einer der größten YouTuber für MMORPGs, dass er bisher falsch gespielt hat

In Path of Exile 2 gibt es viele Systeme und Mechaniken, die selbst erfahrene Gamer mal übersehen können. In diesem Beispiel hat es einen der größten YouTuber für MMORPGs getroffen.

Um wen geht es? Der Content Creator Craig „TheLazyPeon“ Mayor vereint über 750.000 Menschen auf YouTube und fast 80.000 auf Twitch. Die Inhalte auf seinen Kanälen drehen sich hauptsächlich um MMORPGs. Für seine Video-Reihe „Is It Worth Playing?“ (zu Deutsch: „Lohnt es sich zu spielen?“) schaut er sich immer wieder neue MMOs an und teilt seine Einschätzung zum Spiel.

Auch Path of Exile 2 hat der Content Creator sich für seine Videoreihe auf YouTube jetzt angesehen. Unter seinem Video zum Spiel findet sich ein Kommentar, der dazu geführt hat, dass TheLazyPeon das Spiel jetzt mit anderen Augen sieht.

Manche Skills muss man erst aktivieren

Was war das für ein Kommentar? Unter dem YouTube-Video von TheLazyPeon findet sich ein Kommentar von @don_holiday, er schreibt:

„Wenn du weiterspielst, kleiner Tipp: Klicke mit der rechten Maustaste auf deine Stärkungszauber von den Spirit-Gems in deinem Fertigkeitenfenster (G), dein Ice Herald wird deinem Build ein erstaunliches Gefühl in Bezug auf Schaden und Clearspeed geben, sobald du ihn eingeschaltet hast :)“

Und tatsächlich, der Content Creator hat das ganze Spiel ohne aktivierte Spirit-Gems gespielt. Diese muss man eben nicht nur ausrüsten, sondern auch aktivieren. Das hat TheLazyPeon wohl nicht gewusst und Path of Exile 2 bis ins Endgame falsch gespielt, wie er auf X.com erklärt:

„Ich habe ungefähr 60 Stunden in POE2 verbracht, bin zu den Maps gekommen und habe erst jetzt gemerkt, dass man mit der rechten Maustaste klicken muss, um die passiven Fähigkeiten zu aktivieren. Ich habe das gesamte Spiel mit 0 Wille gespielt und habe es nur gemerkt, weil Leute es in meinen YouTube-Kommentaren erwähnt haben. Mein Build fühlt sich jetzt unglaublich an!“

Wie kommt es zu dem Fehler? Das Problem mit den Spirit-Gems ist, dass man sie nicht einfach nur einsetzen muss, um sie zu aktivieren, wie die anderen Fähigkeiten. Jeder Spirit-Gem benötigt Wille, eine Ressource, die sich als Balken um die Mana-Anzeige ablesen lässt.

Um ein Spirit-Gem wirklich zu aktivieren, muss man es im Skill-Fenster (G) anklicken. Dann sieht man auch, wie der Willen-Balken sinkt. Je mehr Wille euer Charakter hat, desto mehr Spirit-Gems könnt ihr aktivieren.

Im Fall des Content Creators sorgte der Kommentar für die Erkenntnis, dass er Path of Exile 2 bislang falsch gespielt hat. Ein anderes System, bei dem viele Fehler passieren können, ist der passive Skilltree. Wie ihr euch dort zurechtfindet, haben wir euch hier erklärt: Path of Exile 2: Skill Tree erklärt – So funktioniert das komplizierte System