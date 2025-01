Path of Exile 2: Lootfilter auf PC, PS5 und Xbox aktivieren

In Path of Exile 2 kann man die hilfreichen Lootfilter nicht nur auf dem PC, sondern auch auf der PS5 und Xbox aktivieren. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Was ist ein Lootfilter? Ein Lootfilter ist ein Tool, das verändert, wie ihr den Loot auf eurem Bildschirm in Path of Exile 2 seht. Das Tool hebt wichtigen Loot hervor und sorgt dafür, dass unwichtigerer Loot versteckt oder kleiner angezeigt wird. So sollt ihr die guten und teuren Items in PoE2 nicht mehr übersehen.

Lootfilter sind mit Abstand das wichtigste Tool, weil sie Anfängern und Profis zugleich verraten, welche Items wirklich wichtig sind. Wie ihr sie aktiviert, erklären wir euch.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2:

Lootfilter auf PC, PS5 und Xbox

Wie aktiviert man den Lootfilter? Um auf eurem Account einen Lootfilter zu aktivieren, gibt es verschiedene Wege. Wir zeigen euch den einfachsten, der für alle Plattformen gleichzeitig funktioniert.

Als Erstes müsst ihr auf die Website von Path of Exile (pathofexile.com) gehen. Wir haben euch direkt die richtige Anlaufstelle verlinkt.

Dort müsst ihr euch nun einloggen.

Wählt jetzt einen der Lootfilter aus. Die Lootfilter von Neversink sind meist am beliebtesten. Sie unterscheiden sich darin, wie viele Items sie ausblenden. Der Filter „0-toosoft“ blendet fast nichts aus, während der Filter „6-uberplu“ nur noch die allerwichtigsten und wertvollsten Items anzeigt. Wir empfehlen „NeverSink-2semistr-PoE2“ weil dieser sowohl am Anfang als auch später im Spiel gut funktioniert.

Habt ihr euch einen Filter ausgesucht und diesen angeklickt, seht ihr noch einmal genau, was im Filter steckt. Das müsst ihr jedoch nicht weiter beachten, klickt deshalb auf den grünen „Abonnieren“-Button oben rechts.

Jetzt habt ihr es geschafft und der Filter ist eurem Account zugeschrieben.

Loggt euch noch in euren Account auf der gewünschten Plattform ein und betretet das Spiel.

Öffnet die Einstellungen → Spiel → Gegenstandsfilter

Dort solltet ihr in Hellblau sehen, welche Filter eurem Account zugeschrieben werden.

Wie funktioniert das schon jetzt auf PS5 und Xbox? Die Kompatibilität auf PS5 und Xbox wird vollständig erst mit dem nächsten Update hergestellt. Über eine Übergangslösung könnt ihr jedoch bereits jetzt einen Filter auf der Konsole nutzen.

Dafür braucht ihr Zugang zu Path of Exile 2 sowohl auf dem PC als auch auf eurer Konsole. Befolgt die Schritt-für-Schritt-Anleitung von oben auf eurem PC und bleibt eingeloggt. Loggt euch dann auf eurer Konsole in den gleichen Account und Charakter ein, ohne euch auf dem PC auszuloggen.

Jetzt sollte der Lootfilter auch auf eurer PlayStation 5 und Xbox Series X|S funktionieren. Sobald das neue Update für Path of Exile 2 veröffentlicht wurde, wird die Übergangslösung nicht mehr vonnöten sein. Was sich noch in dem Patch ändern soll, erfahrt ihr hier: Neuer Patch von Path of Exile 2 bringt keine Nerfs, nur Buffs und die beste Änderung für alle Spieler auf PS5 und Xbox