Für die meisten Spieler wird das Auswechseln des Skills für Bosskämpfe jedoch wohl ein Grund sein, den Skill nicht auszurüsten und stattdessen lieber einen anderen Spirit-Gem zu nutzen. In unserem Anfänger-Build verwenden wir den Blink nicht, dafür einen anderen Spirit-Gem: Path of Exile 2: Anfänger-Build lässt euch als Sorcerer das Schlachtfeld einfrieren

Path of Exile 2 kommt gut an, aber Diablo 4 bietet einen großen Vorteil für entspannte Spieler

Path of Exile 2 bekommt so viele Supportanfragen, dass das Studio jetzt sogar neue Leute einstellen muss

Durch den Blink-Skill ist der Cooldown aber so hoch, dass dieses Ausweichen nicht gelingt. Es ist also möglich, dass ihr manche Boss-Gegner mit dem ausgerüsteten Blink-Skill gar nicht besiegen könnt.

Welche Nachteile hat Blink? Im Gegensatz zum Vorgänger hat der Blink-Skill in Path of Exile 2 auch einige Schwächen. Eine davon ist die lange Abklingzeit von fast 4 Sekunden ohne Verbesserungen. Auch die Reichweite ist mit 4 – 5 Metern nicht gerade weit.

Ein weiterer Vorteil betrifft den Kampf. Durch den Blink könnt ihr in Path of Exile 2 nicht mehr zu Tode umzingelt werden. Während eure Ausweichrolle euch nichts nützt, wenn ihr umzingelt seid, kann euch Blink einfach weg teleportieren.

Um den Blink-Skill in Path of Exile 2 zu erhalten, benötigt ihr erst einmal einen „Uncut Spirit Gem“ auf Level 14. Diesen erhaltet ihr zufällig bei Monstern, Bossen und Schatztruhen im Spiel. Sie gehören jedoch zu den seltensten Drops im Spiel.

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Wer in den Early Access von Path of Exile 2 möchte, muss zahlen – HandofBlood macht den Pablo Escobar

Path of Exile 2: Blink verwandelt eure Ausweichrolle in einen Teleport und verhindert, dass euch die Gegner im Weg stehen

Path of Exile 2 bekommt so viele Supportanfragen, dass das Studio jetzt sogar neue Leute einstellen muss

Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

In Path of Exile 2 funktioniert der Blink jedoch etwas anders. Als Spirit-Gem kostet er 60 Spirit, um aktiv zu sein und ersetzt dann die Ausweichrolle. Solange der Spirit-Gem aktiv ist, könnt ihr dann gar nicht mehr rollen, auch dann nicht, wenn euer Blink gerade auf Cooldown ist.

Was ist das für ein Skill? Blink (auf Deutsch „Blinzeln“) ist ein Spirit-Gem in Path of Exile 2, der eure Ausweichrolle in einen Teleport verwandelt. Der Skill ist manchen Spielern bereits aus dem Vorgänger bekannt, weil er dort von vielen Spielern verwendet wurde, um möglichst schnell über die Karten zu kommen.

In Path of Exile 2 könnt ihr eure Ausweichrolle gegen einen Teleport eintauschen. Wie das funktioniert und worauf ihr achten müsst, erfahrt ihr hier.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to