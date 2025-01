„Endlich können wir das richtige Spiel zocken“: Fans feiern ein neues Tool für Path of Exile 2, können endlich vernünftig spielen

Path of Exile 2 hat ein inoffizielles Tool erhalten, auf das sich viele Spieler bereits gefreut haben. Einige gehen sogar so weit und sagen, dass das Spiel jetzt erst richtig spielbar wird.

Was ist das für ein Tool? Die Rede ist von einem Build Simulator für Path of Exile 2, genannt Path of Building. Es stammt nicht vom Entwickler selbst, sondern aus der Community. Schon beim ersten Teil gab es ein ähnliches Tool, das es erlaubte, mit verschiedenen Builds zu experimentieren.

Der Vorteil dabei: Man muss sich nicht extra ins Spiel einloggen, sondern kann außerhalb dessen Skills, Ausrüstung, und Items kombinieren und austesten, wie gut ein Build funktionieren wird.

So kann etwa der Schaden eines Builds berechnet werden. Das Tool ist vor allem für ambitionierte Spieler gedacht, die alles aus dem komplexen Skillsystem und den unzähligen Kombinationsmöglichkeiten bei Items und Ausrüstung herausholen wollen.

Denn allein der Skilltree kann bekanntermaßen überfordern – da schadet es nicht, sich im Vorfeld einen Überblick zu verschaffen. Der Release des Build Simulators sorgt in der Community für große Freude.

Darauf hat die Community gewartet

Was sagen die Spieler? Für manche Teile der Community ist der Build Simulator nicht einfach nur ein netter Zusatz. Vielmehr ist die Veröffentlichung für diese Spieler ein wichtiger Schritt.

Manche gehen sogar so weit, dass sie sagen, Path of Exile 2 wäre erst jetzt vollständig:

„Endlich können wir das richtige Spiel zocken“, schreibt der User POEAccount12345 auf reddit.

„Der beste Tag meines Lebens“, zeigt sich Lucas auf x.com begeistert.

„Offizieller Launch des Spiels“, nennt SimbaXp den Release des Tools auf reddit.

„Begonnen, die Build-Kriege haben“, schreibt SQRTLURFACE in Anspielung auf Meister Yoda aus Star Wars.

Jedoch gibt es auch Kritik, zumindest am momentanen Zustand des Build Simulators:

„Im Moment sind einige Knoten komplett kaputt und geben Fehler zurück oder tun nicht, was sie sagen“, schreibt Pidgeon__v3 auf reddit.

„Es lohnt sich nicht einmal, es zu benutzen, weil es so fehlerhaft und mies ist“, meint sanguine_sea auf reddit.

Einige Bugs und Fehler, die aktuell noch vorhanden sind, sollen in Zukunft aber beseitigt werden. Interessierte können den Build Simulator über github.com downloaden. Zudem findet ihr dort alle Informationen zu Verbesserungen und Bugfixes.

Alles in allem kommt der Build Simulator trotz anfänglicher Fehler gut bei der Community an. Wer tief in Path of Exile 2 einsteigen will, kann das Tool nutzen, um sich den perfekten Build zu basteln. Oder ihr schaut auf MeinMMO vorbei und lest einen unserer Guides für Path of Exile 2: Anfänger-Build lässt euch als Sorcerer das Schlachtfeld einfrieren