Path of Exile 2 ist so erfolgreich, dass das Studio neue Leute einstellen muss, um euch zu antworten

Path of Exile 2 hat einen aufsehenerregenden Start hingelegt. Aktuell wenden sich aber viele Spieler an den Support, und erbitten Hilfe. Entwickler Grinding Gear Games kommt dadurch in personelle Notlage, will sich jetzt aber darum kümmern.

Was ist bei Path of Exile 2 los? Seit dem Release haben die Entwickler des neuen ARPGs alle Hände voll zu tun. Zum einen gibt es viel Lob, aber auch Kritik von den Fans. So ist etwa das Thema Loot ein Punkt, mit dem langjährige Spieler unzufrieden sind.

Aus technischer Sicht gab es vor allem in den ersten Stunden nach dem Launch Serverprobleme und Warteschlangen. Kein Wunder, haben doch über eine Million Spieler die Early-Access-Version für 30 Euro gekauft. Am Wochenende spielten bis zu 578.000 User das Spiel gleichzeitig (via steam.db).

Ein erster Patch ist bereits auf dem Weg. Doch da während des Spielens kleinere Probleme auftreten, wenden sich viele Spieler an den Support von Entwickler Grinding Gear Games. Das führt zu weiteren Problemen. Denn obwohl das Studio den massiven Ansturm auf die Server erwartet hat und sich aktiv darum kümmert, gibt es Personalmangel an anderer Stelle.

Die Entwickler sind im wahrsten Sinne des Wortes überwältigt

Was ist das Problem? Viele Spieler haben Supportanfragen geschickt und darauf keine Antwort erhalten. Das liegt laut Grinding Gear Games daran, dass es aktuell schlicht an Personal mangele, das die vielen E-Mails beantworten kann.

Im Forum von Path of Exile 2 betonen die Entwickler, dass sie eigentlich noch am selben Tag oder sogar derselben Stunde antworten wollen. Das sei ihr Anspruch. Da aktuell aber eine unglaublich große Anzahl an Anfragen ins Haus flattert, sei das schlicht nicht möglich.

Das interne System sei zudem überlastet, was zu weiteren Verzögerungen führt. Auch wären einige E-Mails nicht richtig verarbeitet worden. Deshalb wird darum gebeten, keine Folgenachrichten zu senden, sondern abzuwarten, bis die erste Nachricht beantwortet wird.

An einer Lösung wird aber bereits gearbeitet. Derzeit werden neue Mitarbeiter eingestellt, die sich nur um den Support kümmern. So soll auch der Rückstand schnell abgebaut und alle Spieler mit Antworten versorgt werden. Außerdem wird auch auf technischer Seite nachgebessert, sodass in Zukunft eine größere Menge an Anfragen ohne Probleme eingehen können.

In ihrem Post betonen die Entwickler noch einmal, wie sehr sie das große Interesse der Spieler freut. Sie danken für die Geduld der Fans bei technischen Schwierigkeiten und wollen sich bemühen, die Reaktionszeiten bei Supportanfragen zu erhöhen.

Grinding Gear Games greift aktuell also zu Maßnahmen, um die Kommunikation zwischen Entwickler und Spielern zu verbessern. Hattet ihr die beschriebenen Probleme bereits? Habt ihr Antwort erhalten? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen in die Kommentare. Ein deutscher YouTuber ist nicht mit allem einverstanden, was die Community aktuell so sagt: HandOfBlood zieht erstes Fazit zu Path of Exile 2, kann die Enttäuschung mancher Spieler nicht nachvollziehen