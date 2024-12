Path of Exile 2: Welche Klasse passt zu mir?

In Path of Exile 2 gibt es derzeit 6 spielbare Klassen und jede von ihnen kann sich in weitere Builds spezialisieren. Die Wahl der eigenen Klasse ist kann also schwierig sein, doch wir zeigen euch, was sie ausmacht.

Wie viele Klassen gibt es? Insgesamt soll es 12 Klassen in Path of Exile 2 geben, wobei derzeit nur 6 aktiv ausgewählt und gespielt werden können. Jede Klasse besitzt zudem zwei Ascendancys, die eure Builds verändern können und einen neuen Spielstil so ermöglichen.

Je nachdem, auf welchen Spielstil ihr aus seid, kann sich eure Wahl der gewünschten Klasse ändern. Wir zeigen euch deshalb eine kleine Übersicht, die eure Entscheidung erleichtern soll.

Welche Klasse sollte ich wählen?

Ist euch das Geschlecht wichtig, könnt ihr eure Auswahl eingrenzen. In PoE 2 gibt es Genderlock, das heißt, je nach Klasse müsst ihr dann entweder mit einem weiblichen oder männlichen Charakter spielen. Geht ihr also nach Geschlecht, habt ihr jeweils drei Klassen zur Auswahl, ist euch das egal, könnt ihr alle 6 ausprobieren. Wir gehen jetzt jede Klasse durch und erklären euch, weshalb ihr diese spielen solltet.

Warrior (Krieger)

Der Krieger

Geschlecht: Männlich.

Männlich. Spielweise: Nahkampf, Tank.

Nahkampf, Tank. Anfängerfreundlich: Nein.

Wann sollte ich den Warrior spielen? Der Warrior ist eine aggressive Klasse für den Nahkampf. Seine Fähigkeiten lassen euch den Schaden eurer Feinde einfach so wegstecken, während ihr sie mit eurem Hammer zermalmt. Für brenzliche Situationen könnt ihr mit eurem Schild viele Angriffe blocken, um so einen Gegenschlag auszuführen. Wer in Diablo 4 gerne den Barbaren gespielt hat, wird sich mit dem Krieger wohlfühlen.

Sorceress (Zauberin)

Die Zauberin

Geschlecht: Weiblich.

Weiblich. Spielweise: Fern- und Nahkampf, Spellcaster.

Fern- und Nahkampf, Spellcaster. Anfängerfreundlich: Ja.

Wann sollte ich die Sorceress spielen? Die Sorceress ist die klassische Zauberer-Klasse. Mit ihr könnt ihr viele Elemente herbeirufen, um so das Schlachtfeld zu dominieren. Von eisigen Kometen bis zu Höllenfeuern und Blitzen seid ihr vielseitig einsetzbar und sogar im Kampf gegen zähe Bosse gewappnet.

Ranger (Waldläuferin)

Die Waldläuferin

Geschlecht: Weiblich.

Weiblich. Spielweise: Fernkampf, Bogenschütze.

Fernkampf, Bogenschütze. Anfängerfreundlich: Ja.

Wann sollte ich den Ranger spielen? Die Waldläuferin ist für alle, die gerne die List bevorzugen und aus der Entfernung angreifen wollen. Verschiedene, elementare Pfeile könnt ihr auf eure Feinde herabregnen lassen, während ihr aus sicherer Distanz attackiert. Zusätzlich lässt ihre Ascendancy eine Spielweise zu, in der ihr eure Feinde sogar vergiften könnt. Die Klasse ähnelt dem Schurken aus Diablo 4.

Monk (Mönch)

Der Mönch

Geschlecht: Männlich.

Männlich. Spielweise: Nahkampf, Stockkämpfer.

Nahkampf, Stockkämpfer. Anfängerfreundlich: Nein.

Wann sollte ich den Monk spielen? Der Mönch ist eine sehr agile Klasse, die auf Bewegung setzt. Als Waffe nutzt er seinen Stock, den er mit verschiedenen Elementen durchdringen kann. Seine Skills können Gegner betäuben und sie sogar vor euch flüchten lassen. Ihr solltet den Mönch spielen, wenn ihr ständig in Bewegung sein und das Schlachtfeld mit Elementen überziehen wollt. Beachtet, dass es sich hierbei aber eher um eine komplexe Klasse handelt.

Mercenary (Söldner)

Der Söldner

Geschlecht: Männlich.

Männlich. Spielweise: Fernkampf mit Armbrust und Granaten.

Fernkampf mit Armbrust und Granaten. Anfängerfreundlich: Nein.

Wann sollte ich den Mercenary spielen? Der Söldner ist eine der vielseitigsten Klassen in PoE 2. Er kämpft voranging, mit seiner Armbrust, die jedoch – je nach Modell – verschiedene Feueroptionen besitzt. Von einer Gatling-Gun mit einem tödlichen Sperrfeuer bis zu einer präzisen Sniper mit massivem Einzelschaden habt ihr die Wahl, welchen Spielstil ihr beim Söldner anstrebt.

Gepaart mit seinen elementaren Granaten kann er Feinde einfrieren oder sie mit Öl überziehen, um sie anzuzünden. Der Mercenary besitzt eine komplexe Spielweise und genau diese sorgt für eine große Abwechslung auf euren Reisen.

Witch (Hexe)

Die Hexe

Geschlecht: Weiblich.

Weiblich. Spielweise: Fernkampf, Summoner.

Fernkampf, Summoner. Anfängerfreundlich: Ja.

Wann sollte ich die Witch spielen? Die Hexe ist die PoE-Version des Nekromanten. Ihr könnt Schergen beschwören, damit sie für euch kämpfen und gleichzeitig aus sicherer Entfernung dunkle Magie ausüben.

Von normalen Skeletten hin zu gefallenen Gegnern habt ihr eine Auswahl an Untoten, die ihr für euch kämpfen lasst. Zudem könnt ihr sie befehligen, damit sie nicht kopflos in die Schlacht rennen. Die Hexe ist eine entspannte und sehr direkte Klasse, die nicht allzu komplex ist. Wer gerne eine kleine Untotentruppe in den erneuten Tod schicken möchte, sollte die Hexe wählen.

Das waren alle Klassen kurz und knapp erklärt. Die Liste ist jedoch noch nicht vollständig, da Path of Exile 2 zukünftig noch 6 weitere Klassen erhalten wird. Sobald die fehlenden Klassen in das Action-RPG implementiert werden, werden wir sie in unserer Liste ergänzen. Mehr zu PoE 2 findet ihr hier: Path of Exile 2 – Early Access: Alle Infos zu Start, Klassen und Kosten für PC und PS5