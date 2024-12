Path of Exile 2: Live-Ticker zum Early Access – Alle Infos zum Server Status & Warteschlangen

Heute, am 06. Dezember 2024, startet die Beta von Path of Exile 2 auf allen Plattformen. Viele Fans haben sich auf diesen Moment vorbereitet. Der Ansturm wird riesig sein, doch mit unserem Live-Ticker seid ihr was Server Status, Warteschlangen und News der Entwickler angeht, top informiert.

12:14 Uhr Obwohl PoE 2 die Konkurrenz zu Diablo 4 darstellt, wird der Chef von Diablo 4 auch beim Early Access dabeisein. Er freut sich schon richtig auf den Start, weiß nur nicht, welche Klasse er nehmen soll. (via x.com) 11:48 Uhr Schon jetzt platzieren sich Spieler in der Warteschlange, um schnell zum Release-Zeitpunkt durchstarten zu können, doch ihr solltet darauf verzichten. Ein Entwickler auf Discord hat gemeint, dass die Patches, die vor dem Release noch folgen werden, die Warteschlange und somit auch eure Platzierung zurücksetzen werden. Lasst also euer Gerät nicht unnötig glühen. (via reddit.com) 11:23 Uhr Preload auch auf Steam verfügbar Laut unseren Lesern und den Usern auf Reddit ist der Preload jetzt auch auf Steam verfügbar und das auch ohne separaten Client (via reddit.com). Ihr könnt also einfach den Download starten. Er beträgt 86 GB laut OrcaNeuroSonic auf MeinMMO. 11:04 Uhr Guten Morgen, ihr Helden des Exils! Unser Live-Ticker ist soeben gestartet. Es ist noch ein gutes Stück bis zum Start der Beta, doch spätestens jetzt solltet ihr anfangen den Preload auf eurer Plattform zu downloaden. Mehr dazu erfahrt ihr natürlich hier in unserer Übersicht: Path of Exile 2: Preload ist für PS5 und Xbox und Steam gestartet

Wann startet Path of Exile 2? Der Release der Beta startet am 06. Dezember 2024 um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Fans konnten sich mit dem Kauf eines Early-Access-Keys einen Platz in der Beta sichern. Habt ihr einen der vielen Support-Packs erworben, seid ihr ebenso für die Beta eingeladen.

Wie schon der Chef von Path of Exile 2 verlauten ließ, wird der Start der Beta holprig werden. Der Ansturm der Teilnehmer sei riesig und die Server sind derzeit noch nicht für eine solche Menge an Fans ausgelegt.

Aus diesem Grund begleiten wir den Start der Beta mit einem Live-Ticker und versorgen euch mit den wichtigsten Infos über den Server Status, den Warteschlangen und wichtigen Ankündigungen, die ihr zum Start wissen solltet.

Viele Fans nehmen an der Beta teil

Was sagen die Fans zum Beta-Start? Wir wollten von unserer Community wissen, ob sie beim Beta-Start dabei sein werden und wenn ja, welches Supporter-Pack sie sich kaufen würden. Viele sind sich sicher und haben Vertrauen in die Entwickler. Bis zu 1.176 Leser kaufen sich den Beta-Key für 30 € und weitere hunderte von ihnen sogar die weitaus teureren Supporter-Packs.

Für Betas zu bezahlen, geht immer mit einem großen Vertrauen der Fans mit. Man wisse ja nicht, ob das Spiel tatsächlich so gut ist, wie die Entwickler es bewerben, doch unsere Leser sind sich sicher. Sie vertrauen den Entwicklern von PoE 2. Folgendes lässt sich in den Kommentaren vernehmen:

„Weil GGG es verdient hat. Ich denke, das ist der Beste und seltenste Grund im Business.“ – Chris

„Exakt, 10 Jahre beste Unterhaltung für lau, da hat sich GGG auch mal 30 Euro redlich verdient, und ich bekomme noch Ingame-Geld, um mir noch irgendein Goodie zu gönnen. Fairer Deal, Daumen hoch.“ – GGBG

Nephalis meint zudem: „Ich hab mehr gezahlt als nötig, weil: PoE zu meinen meistgespielten Spielen überhaupt gehört. Dadurch hat GGG schon mal einen Vertrauensvorschuss und es sich verdient. Sie lassen mich sogar die in PoE1 gekauften Skins mitnehmen. Ich bekomme auch eine Menge fürs Geld. Denn im Grunde zahle ich ja nur den Preis, den ich für Shop-Währung in gleicher Menge gezahlt hätte, welche sogar beim Pack mit bei ist + alle Cosmetics, die zum Paket gehören + den Zugang … es ist also ein echt guter Deal im Gegensatz zu allem, was Blizzard je digital verkauft hat … Ich wollte Teile der Cosmetics gern haben und da ich später das Spiel eh nicht kaufen muss/kann hab ich halt so meine „Collectors Edition“, die ich bei PoE2 vielleicht sogar wirklich mal gekauft hätte.“



Unser Live-Ticker wird euch heute den ganzen Tag begleiten und mit den wichtigsten Infos ausstatten. Möchtet ihr immer mal wieder reinschauen, um den Status zu checken, könnt ihr gern den Artikel mit einem Lesezeichen markieren, damit ihr wieder zurückfindet. Mehr zu Path of Exile 2 findet ihr hier: Path of Exile 2 verschenkt zum Start Items auf Twitch, doch für das coolste müsst ihr zahlen