Der Preload für Path of Exile 2 startet bald auf PS5 und Xbox, doch für Steam braucht ihr einen Trick

Dadurch dass eure Accounts verknüpft sind, überträgt sich automatisch der Spielstand und ihr verliert nichts. Ein Wechsel ist jedoch auch nicht zwingend erforderlich. Ihr könnt das Spiel auch einfach weiter über den Launcher der Entwickler spielen. Seid ihr schon gespannt auf Path of Exile 2? Lasst es uns in unserer Umfrage wissen: In wenigen Tagen startet Path of Exile 2 im Early Access – Wir wollen wissen, ob ihr dabei seid

Path of Exile 2 wird euch erneut für jeden Charaktertod bestrafen, doch nicht von Anfang an

Wer Path of Exile 2 trotzdem vorher herunterladen will, kann das auch als Käufer einer Version auf Steam oder Epic Games tun. Die Entwickler von PoE2 stellen allen Spielern einen eigenen Launcher des Spiels über ihre Website zur Verfügung. Dieser ist eigentlich für die Spieler gedacht, die ihre Unterstützerpakete über die Website des Spiels erworben haben.

Was ist das für ein Trick? Wer Path of Exile 2 auf Steam oder Epic Games erworben hat, hat bislang keine Option, das Spiel zuvor herunterzuladen. Die Entwickler von PoE2 schreiben dazu:

Wann geht der Preload los? Wer Path of Exile 2 bereits herunterladen möchte, um dann am Freitagabend zum Start des Early Access direkt loszuspielen, kann dies schon bald tun. Für die Plattformen gelten dabei verschiedenen Zeiten:

