Path of Exile 2 startet diese Woche – Zahlt ihr für den Early Access?

Schon am 6. Dezember geht das Action-RPG Path of Exile 2 in den Early Access. Der kostet allerdings. Wir möchten von euch wissen: Werdet ihr für den Zugang zahlen oder auf den kostenlosen Release warten?

Was wissen wir zum Early Access? Der Early Access von Path of Exile startet pünktlich zum Nikolaustag, also am 6. Dezember 2024 um 20:00 Uhr abends in Deutschland.

Zu Beginn stehen euch sechs von final zwölf spielbaren Klassen zur Verfügung: Krieger, Zauberin, Hexe, Ranger, Söldner und Mönch. Damit könnt ihr drei Akte der Kampagne spielen.

Zum vollen Release soll Path of Exile 2 Free-to-Play werden. Um aber einen frühen Zugang zu erhalten, müsst ihr dem Entwickler Geld in die Hand geben.

Kostenpflichtig in den Early Access starten oder auf den vollen Release warten?

Was kostet der Early Access? Um den frühen Zugang zu bekommen, müsst ihr eins von sechs möglichen Paketen erstehen. Je teurer das Paket, desto mehr In-Game-Goodies und -Währung sind dabei. Auch gibt es bei den drei teuersten Bundles physische Gegenstände.

So staffeln sich die Pakete:

Early Access Supporter – 30 €

Lord of Ogham Supporter – 60 €

King of the Faridun Supporter – 100 €

Thaumaturge of the Vaal Supporter – 160 €

Warlord of the Karui Supporter – 240 €

Liberator of Wraeclast Supporter – 480 €

Laut der offiziellen Webseite von Path of Exile 2 sollt ihr auch jederzeit während des Early Access von einem günstigeren auf ein teureres Paket upgraden können. Wir haben euch auch aufgeschlüsselt, wie sich die Pakete inhaltlich unterscheiden.

Wir möchten nun von euch wissen, ob ihr für den Early Access zahlen werdet und wenn ja, welches Supporter-Paket ihr ins Auge fasst. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum ihr euch für ein Paket entschieden habt oder vielleicht gar nicht dafür zahlen wollt.

Was ist Path of Exile 2? Path of Exile 2 von Grinding Gear Games ist der Nachfolger von Path of Exile. Das Action-RPG startet nach langer Entwicklungsphase am 6. Dezember 2024 in den Early Access.

Der finale Release soll laut Game Director Jonathan Rogers frühestens ab Mai 2025 stattfinden. Der Early Access soll jedoch nicht bis 2026 andauern. Darüber berichteten wir in unserer News zum Charaktertod im Spiel.

Wenn ihr noch Fragen rund um das Game habt, zum Beispiel, auf welchen Konsolen das Game erscheint, ob es Steam-Deck-kompatibel ist, ob es Crossplay gibt und was für Systemanforderungen es hat, haben wir den Überblick für euch in unserem Release-Hub: Path of Exile 2: Alle Infos zum Release