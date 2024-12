Path of Exile 2 verschenkt zum Start Items auf Twitch, doch für das coolste müsst ihr zahlen

Gleich vom Start von Path of Exile 2 im Early Access gibt es gratis Items, die ihr euch auf Twitch abholen könnt. Doch für das coolste Item auf Twitch müsst ihr bezahlen.

Was hat es mit den Items auf sich? Am Freitag, dem 06. Dezember 2024 um 20:00 Uhr, startet der Early Access von Path of Exile 2. Während bis zu einer Million Spieler auf die Welt von PoE2 losgelassen wird, können sich alle, die noch mit dem Start warten wollen oder eine Beschäftigung für ihren 2. Monitor suchen, das neue Spiel auch auf Twitch ansehen.

Damit sich das richtig lohnt, haben die Entwickler Twitch-Drops vorbereitet, die ihr gratis durchs Zusehen verdienen könnt. Für den coolsten Drop müsst ihr jedoch Geld ausgeben.

Hier könnt ihr das filmreife Intro von Path of Exile 2 sehen:

Zwei Wochen voller Drops

Welche Twitch-Drops gibt es? Auf Twitch könnt ihr euch durchs Zuschauen eines beliebigen Streams von Path of Exile 2 kostenlose, kosmetische Gegenstände verdienen. Damit ihr die Drops auch erhaltet, muss der Stream, dem ihr zuseht, die Funktion zum Erhalten der Items eingeschaltet haben.

Für die erste Woche des Spiels zwischen dem 06. Dezember ab 20:00 Uhr und dem 14. Dezember bis 09:00 Uhr erhaltet ihr den Effekt „Energieschraube“, der Blitze um euren Körper erscheinen lässt, wenn ihr einen Schluck aus eurer Flasche nehmt.

Zusätzlich schaltet ihr im gleichen Zeitraum das Item „Gerechte Helmbefestigung“ frei, das euch einen goldfunkelnden Lichtkranz über dem Kopf zaubert. Beide Items erhaltet ihr, nachdem ihr 3 Stunden zugesehen habt.

Die kosmeteischen Items Gerechte Helmbefestigung (links) und Energieschraube (rechts)

Was ist mit der coolen Belohnung? In der zweiten Woche von Path of Exile 2 gibt es nur ein kosmetisches Item abzugreifen. Eine Portalanimation namens „Portal-Effekt des Temporalen Lords“. Diese erhaltet ihr, wenn ihr zwischen dem 14. Dezember um 09:00 Uhr und dem 22. Dezember bis 09:00 Uhr auf Twitch zuschaut.

Die coolste Belohnung von Path of Exile 2 auf Twitch gibt es jedoch nicht gratis. Das Chimäre-Haustier folgt euch durch die Abenteuer, aber nur, wenn ihr zwei Abos bei einem Twitch-Kanal abschließt. Während alle anderen Belohnungen rein durchs Zuschauen erhältlich sind, gibts das Pet also nur gegen Geld.

Ihr könnt dabei entweder für zwei Monate einen Kanal abonnieren oder auch zwei Subs verschenken. Dafür habt ihr zwischen dem 06.12. und dem 22.12 Zeit. Prime-Subs zählen nicht dazu.

Portal-Effekt des Temporalen Lords (links) und das coole Chimäre-Haustier (rechts)

Wie erhalte ich die Drops? Damit ihr eure Drops erhaltet, müsst ihr euren Twitch-Account mit euren Account von Path of Exile verbinden. Dafür geht ihr einfach auf pathofexile.com und verlinkt euren Twitch-Account.

Wenn ihr auf Twitch lange genug zugesehen habt, könnt ihr die Items einfach in eurem Inventar auf twitch.tv abholen. Auch das Chimäre-Haustier müsst ihr dort abholen, bevor ihr es im Spiel erhaltet.

Die Twitch-Drops bleiben über die gesamte Early-Access-Phase exklusiv. Wenn ihr sie also verpassen solltet, könnt ihr sie erst danach wieder gegen Echtgeld erhalten. Wann der Early Access von Path of Exile 2 endet und was ihr noch zum Thema wissen müsst, erfahrt ihr hier: Path of Exile 2 – Early Access: Alle Infos zu Start, Preload und Kosten für PC und PS5