Morgen startet der Early Access von Path of Exile – und so viele von euch sind dabei

Der kostenpflichtige Early Access von Path of Exile 2 startet morgen, am 6. Dezember um 20:00 Uhr. Dazu wollten wir von euch wissen, ob ihr mit am Start seid und dafür Geld ausgeben wollt. So viele von euch sind dabei.

Wie sieht der Early Access aus? Der Early Access von Path of Exile 2 startet am 6. Dezember 2024 um 20:00 Uhr Abends bei uns. Der Preload ist bereits gestartet. Wie genau sich dieser über die verschiedenen Plattformen staffelt, könnt ihr in unserer News mit allen wichtigen Infos zum Early Access nachlesen.

Zu Beginn können die ersten drei Akte des Games gezockt werden. Dafür stehen sechs der angekündigten 12 Klassen zur Verfügung. Auch ins Endgame könnt ihr schon eintauchen.

Im Gegensatz zur finalen Release-Version kostet der Early Access jedoch Geld. Wir wollten von euch wissen, ob ihr dafür zahlen werdet und wenn ja, welches Early-Access-Paket ihr ins Auge gefasst habt.

3.618 Leute wissen schon ganz genau, wie sie den Early Access sehen

Was sind die Ergebnisse der Umfrage? Insgesamt haben 3.618 Leser an der Umfrage teilgenommen. Da mehrere Antworten ausgewählt werden konnten, haben wir insgesamt 4.001 Stimmen eingefangen.

Tatsächlich haben 1.706 von euch für die Nein -Option abgestimmt. Damit sind 47 Prozent der Teilnehmer raus und werden nicht in den Early Access starten. Die restlichen 53 Prozent der Stimmen sind aber mit dabei und ihr habt mitgeteilt, welche der möglichen Content-Pakete ihr haben wollt.

Welche Early-Access-Pakete sind beliebt? Insgesamt gibt es sechs Early-Access-Pakete, die neben dem Zugang für ab dem 6. Dezember auch verschiedene Level an In-Game sowie physischen Goodies enthalten. So habt ihr abgestimmt:

Platz 6 – Warlord of the Karui: Nur 20 Stimmen gab es für das 240 Euro schwere Warlord of the Karui -Paket. Es ist das zweitteuerste Bundle und bringt die ersten physischen Belohnungen mit sich.

Platz 5 – Thaumaturge of the Vaal: Das mittlere der fünf Pakete hat immerhin 34 Stimmen bekommen. Mit dem Preis von 160 Euro ist es das teuerste der Zugangsmodelle, das nur In-Game-Items bringen.

Platz 4 – King of the Faridun: Das King of the Faridun -Bundle für 100 Euro hat mit 119 Stimmen das Treppchen knapp verpasst.

Platz 3 – Liberator of Wraeclast: Das aktuell teuerste Paket in der Auswahl mit allen Goodies, für das ganze 480 Euro auf den Tisch gelegt werden müssen, belegt Platz 3 in der Abstimmung. Immerhin 197 Leute haben angegeben, dass sie sich das größte der möglichen Bundles sichern wollen.

Platz 2 – Lord of Ogham: Das zweitgünstigste Paket (60 Euro) belegt auch in der Umfrage den zweiten Platz. 199 Spieler wollen dem Entwickler dieses Bundle abnehmen.

Platz 1 – Early Access Supporter: Platz eins lässt aber sämtliche Bundles weit hinter sich – Ganze 1.176 Umfrageteilnehmer sagen, dass sie mit dem nur 30 Euro kostenden Basis-Paket ins Spiel starten wollen.

Dass das günstigste Bundle die meisten Unterstützer hat, ist nicht überraschend. Tatsächlich fänden wir es aber spannend zu wissen, warum manche Abstimmenden eins der teureren Pakete gewählt haben. Gibt es eins, auf das ein Käufer des Early-Access-Supporter-Pakets upgraden würde? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Bis zum Start des Early Access dauert es ja nicht mehr lange. Wenn ihr euch jetzt noch nicht sicher seid, mit welcher Klasse ihr euren ersten Run starten sollt, haben wir das perfekte Nachschlagwerk für euch: In unserem Guide stellen wir alle 12 Ascendancy-Klassen vor, die ihr im Early Access spielen könnt.