Spieler bekommt nach 73 Stunden ein seltenes Item in Path of Exile 2, das selbst Fans mit 1.500 Stunden noch nicht gesehen haben

Path of Exile 2 bietet eine riesige Menge an Items, die Fans finden können. Einige davon sind dabei seltener als andere. Nun hat ein Spieler eines der wohl seltensten Items gefunden und da staunen sogar Veteranen.

Um welches Item geht es hier? Es handelt sich dabei um den Spiegel von Kalandra, eines der wohl seltensten Items aus Path of Exile 1 & 2. Es hat einen guten Grund, warum das Item so selten ist – es kann jedes Item duplizieren, dazu gehören: Orbs, Waffen & Rüstungen, Materialien und vieles mehr.

Meist wird der Spiegel, wenn er mal droppt, für die besten God-Rolls verwendet, um sie zu verdoppeln. Beim Einsatz wird das Item dann verbraucht. Ein Spieler hat das Item jetzt nach 73 Spielstunden ergattern können und berichtet von seinem Fund.

Item ist so selten, dass Fans es nicht mal kennen

Was sagen Fans zu dem Fund? Der Spieler terrorbalded berichtet auf Reddit über seinen Fund. Er habe 73 Spielstunden investiert und 5 Minuten nach dem Drop eines Göttlichen Orbs den Spiegel ergattert. Fans feiern den Fund und scherzen dabei über seine Seltenheit. Darunter gibt es auch Spieler, die das Item zum ersten Mal zu Gesicht bekommen und bis heute nicht wussten, was das Item kann. Folgende Stimmen lassen sich vernehmen:

„Ich finde es toll, dass du dich offensichtlich nicht wohl dabei gefühlt hast, den Screenshot zu machen, bevor du ihn abgeholt UND sicher verstaut hast.“ – PapaBurgundaddy

„Das Kartell ortet bereits deinen Standort, pack und zieh um, lol“ – Effective-Bother-671

„Ich glaube, das ist der erste Spiegel-Drop-Beitrag, den ich in diesem Subreddit gesehen habe, seit 0.2 herauskam.“ – tddahl

„Ich habe so viel Pech, dass ich nicht einmal weiß, was der Spiegel macht, lol“ – Lancehardwood14

„Und du wirst höchstwahrscheinlich nie einen Spiegel-Drop sehen. Ich habe 1.500 Stunden in PoE 1 und 2 zusammen. Ich habe noch nie einen Drop gesehen.“ – radoss72

„1.500 Stunden? […] Ich noch nie einen Spiegel-Drop gesehen, 5k Stunden hier.“ – Rumiraj

Wer sich durch die Kommentare klickt, wird schnell merken, wie selten der Spiegel ist und das zu Recht. Ein solches Item hat wahre Macht und kann vor allem für Spieler, die ihren Build verfeiern wollen, kostbar sein.

Wie teuer wird ein Spiegel von Kalandra verkauft? Da das Item sehr rar ist und die Spieler meist an ihrem Fund festhalten, als es zu verkaufen, gibt es wenige bis gar keine Trade-Posts auf Path of Exile 2. Nur einer ist verfügbar und dieser wird für 3.000 Göttliche Orbs gelistet – befindet sich aber nicht in der Liga.

Schon in der derzeitigen Liga sind die Drops von Göttlichen Orbs rar. Wenn man an 3.000 herankommen möchte, müsste man entweder lange traden oder noch länger farmen. Für viele wird der Spiegel von Kalandra aber ein Traum bleiben, sollte GGG nichts an ihren Drop-Rates ändern. Gut das Patch 0.2.0g bald ansteht: Path of Exile 2 bringt bald mehr Loot ins Spiel, doch der Community reicht das nicht