Path of Exile 2 bringt bald mehr Loot ins Spiel, doch der Community reicht das nicht

Path of Exile 2 sieht sich seit dem Release der neuen Liga vor verschiedenen Problemen und eines der wichtigsten ist der Loot, denn dieser ist derzeit mies. GGG hat jetzt Änderungen geplant, doch für viele Fans geht das noch nicht weit genug.

Womit haben Fans zu kämpfen? Seit dem Release von Dawn of the Hunt, der neuen Liga von Path of Exile 2, beschweren sich Fans über die miesen Drop-Rates seltener Items. Sogar im Endgame wird nichts Brauchbares von den Gegnern fallen gelassen.

Für viele fehlt da einfach der berühmte Dopamin-Kick beim Farmen. Jetzt soll sich das aber bald mit einem kommenden Patch ändern. Die Entwickler haben nämlich an den Drop-Rates geschraubt.

Mehr Loot, aber nicht überall

Was haben die Entwickler geplant? Am 17. April 2025 veröffentlichte GGG ein Statement über den kommenden Patch 0.2.0g (Quelle: pathofexile.com). Dieser soll vor allem die Loot-Drops sowie die Nexus adressieren. Folgende Änderungen sind geplant:

Loot-Drops erhalten 3 große Änderungen Die Pechsträhnen bezüglich Loot der Bosse in der Kampagne sollen abgeschwächt werden, indem die Qualität ihrer Drops erhöht wird Die Qualität des Loots aller Bosse soll verbessert werden Die Drops von Gegnern, die von Azmerian Wespen befallen sind, sollen ebenfalls erhöht werden

Änderungen für die Nexus Die Anzahl der notwendigen Nexus um Passive Punkte des Atlas zu behalten soll reduziert werden Ihre Sichtbarkeit auf der Map wird verbessert



Wie reagiert die Community? Gespalten. Während einige vor allem die Änderung des Loots begrüßen, sind viele immer noch nicht zufrieden. Sie sagen, die Änderungen seien nicht ausreichend, um Spaß beim Grinden zu haben. Folgende Kommentare lassen sich auf Reddit vernehmen:

„Sie müssen die Beute auf der ganzen Linie anpassen, nicht nur bei Bossen, niemand kümmert sich um Bosse, sie kümmern sich, wenn sie Rares töten und absolut NICHTS bekommen.“ – YamiDes1403

„Dies wird ein wenig helfen, aber es wird wahrscheinlich nur dafür sorgen, dass Bosse und Wespen meta werden. Wir müssen abwarten und sehen.“ – Leg4122

„Ich töte 20-30+ Rares pro Karte, einige sind tödlicher als die Bosse und ich bekomme nichts außer Blaues und Gold. Nur 1 Boss pro Karte wird die miserable Beute im Allgemeinen nicht beheben.“ – TurbulentForest

„Drops sind im Allgemeinen mies, nicht nur die Drops von den Bossen oder Wespen. Das Spiel wirft einfach kein Zeug ab.“ – Justincbzz

Wann soll der Patch erscheinen? Da Ostern und der Feiertag ANZAC Day von Neuseeland ansteht, wird es schwierig sein abzuschätzen, wann die Entwickler den Patch veröffentlichen.

Wir schätzen, dass sich Fans noch mindestens eine Woche gedulden müssen und mit dem Patch erst in der Woche des 28. Aprils rechnen können. GGG nennt keinen richtigen Zeitpunkt und möchte für den Release flexibel bleiben. Mehr zu Path of Exile 2 findet ihr hier: Bekannter ARPG-Experte erklärt: Path of Exile 2 ist viel besser als alle denken