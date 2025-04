Path of Exile 2 nerft seinen wichtigsten Inhalt, Spieler ätzen: „War der einzige Grund, warum man spielt“

In Path of Exile 2 war die erste Woche der neuen Season „Dawn of the Hunt“ geprägt von Problemen und Patches dazu. Jetzt ist das meiste wohl beseitigt, doch die Spieler haben schon wieder neue Probleme entdeckt.

Was für Probleme gibt es mit dem Loot? In Path of Exile 2 sind viele der Spieler inzwischen fertig mit der Kampagne und befinden sich im Mid- und Endgame des ARPGs. Dieser Teil des Spiels ist geprägt von der Jagd nach gutem Loot und Upgrades für den eigenen Charakter, doch das scheint aktuell nicht gut zu funktionieren.

Im Vergleich zum Start von Path of Exile 2 im Dezember, erleben die Spieler jetzt geringere Loot-Drops sowohl in der Kampagne als auch später im Endgame. Gerade Währungsgegenstände, die zum Handel verwendet werden, sind laut den Spielern seltener geworden. Das frustriert die Community, der allmählich die Lust am Spiel vergeht.

Genügend Loot ist wichtig für den Spaß

Wie fühlen sich die Spieler aktuell? Dass es aktuell weniger Loot gibt, also noch vor dem Season-Update, ist eine Beobachtung, die die meisten Spieler in der Community auf Reddit teilen. In gleich mehreren Beiträgen beschreiben die Nutzer, dass ihnen die aktuelle Season aufgrund des Beutemangels weniger Spaß macht, als noch die erste.

In seinem Beitrag auf Reddit erklärt Nutzer howkqq: „Ich spielte in der vorherigen Liga für über 400 Stunden, jetzt nach 50 [Stunden in der neuen Season] habe ich das Interesse verloren und nicht, weil es schwer ist, nur wegen des Mangels an Drops. Map T10 mit Boss und ich bekomme 2–3 seltene Gegenstände[…]“.

Auch Spieler locustfajita erklärt auf Reddit: „Es gibt kein Dopamin. Keine Belohnung, die die Langeweile wert wäre.“ Dieser Meinung ist auch That_Palpitation_107 auf Reddit: „Ich habe den Mangel an Dopamin beim Spielen und die glanzlosen Lootdrops bemerkt. Ich spiele nicht halb so viel wie früher […]“.

Das Gefühl vieler Fans auf Reddit, bringt Nutzer RIPx86x auf den Punkt: „Der einzige Grund, warum man diese Spiele spielt, ist der Loot….. und in diesem Spiel gibt es keinen Loot.“

Wie geht es für die Spieler weiter? Dass nach dem schwierigen Start der neuen Season „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2, jetzt auch noch der Loot Probleme bereitet, ist für manche einfach zu viel. Sie warten jetzt auf die neue Season der Konkurrenz von Last Epoch, die am 17. April startet.

So etwa Pulczuk der auf Reddit erklärt: „Ja, ich schlage nur die Zeit bis zu Last Epoch tot. Es gibt einfach nicht genug Dopamin-Hits in Poe2.“

Auch EquivalentOk9392 berichtet Ähnliches auf Reddit: „Ja, ich habe vorerst aufgehört zu spielen. Zum Glück kommt Last Epoch diese Woche heraus.“

Obwohl in der aktuellen Season von Path of Exile 2 nicht alles rund läuft, sind die Entwickler bemüht, mit vielen Patches, Updates und Erklärungen für ein besseres Spielerlebnis zu sorgen. Auch aus diesem Grund schalten sich nun auch die Fans ein und reden Klartext: Die Kritik an Path of Exile 2 ist so toxisch, dass Spieler die Entwickler trotz miesem Season-Start jetzt in Schutz nehmen