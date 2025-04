Die Kritik an Path of Exile 2 ist so toxisch, dass Spieler die Entwickler trotz miesem Season-Start jetzt in Schutz nehmen

Die aktuelle Season von Path of Exile 2 steht in der Kritik. Der Hass und die Hetze erreichen jedoch solche Ausmaße, dass sich nun die Fans vor die Entwickler stellen.

Wie läuft es bei Path of Exile 2? Die neue Season von Path of Exile 2 hatte große Startschwierigkeiten.

Erst gab es technische Probleme, die zu Performance-Einbrüchen und Spielabstürzen führten

Dann gab es große Aufregung über die Nerfs, die für den Geschmack viele Spieler zu heftig ausfielen

In einem Livestream versuchten die Entwickler, sich zu erklären, die Fans stimmte das Gesagte jedoch nicht positiv

Auch die europäischen Server sorgten für Frust

6 Tage nach dem Start sollte ein großer Patch viele Probleme beseitigen, er brachte jedoch auch neue Bugs

Viele der Probleme, welche die neue Season „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2 zum Start plagten, sind inzwischen beseitigt. Bei den kürzlichen Rezensionen steht das ARPG weiterhin bei nur 40 % positiver Bewertungen (via Steam). Seit dem Patch werden diese im Schnitt jedoch wieder positiver.

In den Foren, auf Reddit und im Chat größerer Content Creator ist der Frust der Spieler jedoch spürbar. Es finden sich viele Beiträge voller Wut, Hass und Hetze, die gegen die Entwickler gerichtet sind. Während konstruktive Kritik immer willkommen ist, stellen sich jetzt die Fans vor die Entwickler und erklären, es geht zu weit.

Hier könnt ihr den Trailer der neuen Season von Path of Exile 2 sehen:

Zeit, um die Arbeit der Entwickler zu würdigen

Was sagen die Fans? Die Fans haben auf Reddit in einem Beitrag über die vielen negativen Kommentare, Nachrichten und Beiträge gesprochen. Ihrer Meinung nach führt der Hass aktuell zu weit. Beitragsersteller MomentoDemento erklärt auf Reddit:

Es ist ewig her, dass ich zuletzt so engagierte Entwickler gesehen habe. Also bitte, macht einen Schritt zurück, auch wenn ihr euch über die jüngsten Nerfs aufregt, und denkt einen Moment darüber nach. Das Spiel befindet sich immer noch im Early Access, und ihr habt das anerkannt, als ihr es auf Steam gekauft habt. Also noch einmal: Habt bitte ein bisschen mehr Geduld, anstatt sie mit negativen Kritiken zu bombardieren und euch ständig in den Foren über die letzten Änderungen zu beschweren. Sie arbeiten eindeutig unglaublich hart daran, das zu liefern, was die Community will, und diese Mühe verdient Anerkennung. Es tut wirklich weh, so viel Hass über nur ein paar Prozent Änderungen zu sehen. Es sind auch Menschen, und es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie man sich an ihrer Stelle fühlen würde, nachdem man alles in dieses Projekt gesteckt hat. Ich bitte noch einmal darum, mehr Geduld zu haben. Ich glaube wirklich, dass sie am Ende das beste Spiel des Genres abliefern werden.

Der Beitrag erhält viel Zustimmung. Beispielhaft schreibt SecXy94 auf Reddit dazu: „Dieser Beitrag und die Kommentare werfen ein grelles Licht auf etwas. Die Leute scheinen zu denken, dass Feedback oder Kritik gleichbedeutend mit Hass und Bitterkeit sind. Manche Leute gehen viel zu weit.“

Wie läuft es bei den Entwicklern? Seitdem die neue Season „Dawn of the Hunt“ veröffentlicht wurde, haben die Entwickler 18 Patches und Hotfixes innerhalb von 6 Tagen hinzugefügt, Tendenz steigend (via PathofExile.com). In gleich drei Beiträgen im offiziellen Forum haben die Entwickler außerdem über kommende und geplante Änderungen sowie ihre Ideen zum Spiel geschrieben.

Game Director Jonathan Rogers (zu sehen im Titelbild) und Mark Roberts waren obendrein in einem Livestream bei PoE2-Content-Creator Zizaran zu Gast (via YouTube) und haben über 2 Stunden über ihre Gedanken zum ARPG gesprochen und Fragen aus dem Chat beantwortet. Die Entwickler sind also nicht tatenlos und zeigen immer wieder, dass sie die Anliegen der Spieler ernst nehmen.

Die Entwickler von Path of Exile 2 sind seit Jahren in der Öffentlichkeit und wissen durch die Kritik am Vorgänger, wie schlimm ein Shitstorm sein kann. Wenn ihr auch vorhabt, irgendwann in die Öffentlichkeit zu treten, solltet ihr euch aber vorbereiten: So schützt ihr euch auf Twitch gegen Hass, bevor ihr euren ersten Stream startet