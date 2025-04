Erst sorgen die Nerfs für Ärger bei den Fans, jetzt sollen die Server von Path of Exile 2 schuld sein

In Path of Exile 2 läuft die neue Season „Dawn of the Hunt“ nicht gut an. Jetzt sollen auch noch die europäischen Server für Ärger sorgen.

Wie läuft die neue Season bislang? Die neue Season von Path of Exile 2 „Dawn of the Hunt“ steht in einem schlechten Licht:

Erst verhinderten technische Schwierigkeiten, dass viele Fans direkt zum Release spielen konnten

Dann wurden die Nerfs stark kritisiert und erste Hotfixes reichten noch nicht aus, um die Probleme zu beseitigen

Auch ein Livestream der Entwickler mit Erklärungsversuchen kam bei den Fans nicht gut an

Die neuen Beschwerden richten sich jedoch dieses Mal nicht gegen Entscheidungen der Entwickler. Die Spieler bemängeln aktuell, dass die europäischen Server des ARPGs aktuell technische Schwierigkeiten haben. Es soll zu Abstürzen und Lags sowie stellenweise hohen Pings kommen.

Hier könnt ihr den Trailer der neuen Season von Path of Exile 2 sehen:

„Es ist jetzt seit 2 Tagen unspielbar“

Wie reagieren die Spieler auf die Probleme? Die Serverprobleme sorgen für Frust bei den Fans. Betroffen sind laut den Spielern jedoch nur die Server in Europa. Die Nutzer schildern ihre Erfahrungen:

Nutzer Spiritual-Emu-8431 beschreibt seine Erfahrung auf Reddit: „Ich logge mich ein – ping springt von 60-200-80-500-65 und fängt von vorne an – ich logge mich aus – kann die Akte [der Kampagne] nicht beenden“.

Auch Spieler crazypearce spricht über die Probleme auf Reddit: „Jeden Tag gibt es mehrere stundenlange Abstürze mit Rollbacks. Es ist ein Chaos lol“.

Wieso sind die Serverprobleme so ärgerlich? Besonders bitter sind die Verbindungsabbrüche, weil die Spieler dadurch die Items verlieren. Gegenstände, die gerade noch vor ihnen auf dem Boden lagen, sind nach dem erneuten Einloggen einfach verschwunden. So ist es auch Reddit-Nutzer Cloud1us ergangen: „Habe gerade einen Boss getötet, der ein Divine Orb fallen ließ. Bekam 5 Sekunden später einen Disconnect und verlor es.“ Besonders wenn man gerade viele Gegner auf einer Karte erledigt hat und die Beute aufsammeln will, kann es großen Frust geben.

Gibt es Hilfe? Während die Nutzer sich auf Reddit beschweren, dass im vergangenen Livestream nichts zu den Serverproblemen zu hören war, scheinen einige Spieler eine Behelfslösung zu nutzen. Sie haben damit begonnen, auf den amerikanischen Servern zu spielen. Diese seien von den Problemen verschont und würden trotz des höheren Pings immerhin nicht abstürzen.

Dazu erklärt Nutzer Pretend-Ad-9552 auf Reddit: „Ich spiele auf US-Servern und habe seit 3 Tagen keinen Disconnect mehr, seit ich gewechselt habe.“ Ob es sich lohnt, die höhere Latenz in Kauf zu nehmen, um von den Abstürzen verschont zu bleiben, liegt in der Entscheidung jedes Einzelnen.

Auch wenn die Serverprobleme die Spieler ärgern, bringt der neue Patch zumindest Ingame Abhilfe für vier Klassen und keine weiteren Nerfs. Ob auch die Serverprobleme mit dem Patch verschwinden, ist noch unklar. Welche Buffs die vier Klassen erhalten könnt ihr hier nachlesen: Entwickler von Path of Exile 2 sagen, sie sind fertig mit den Nerfs, buffen jetzt 4 Klassen