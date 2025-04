Path of Exile 2 strauchelt in die neue Season, Fans sagen: „Ihr habt es echt vermasselt“

Am Abend des 4. April ist die neue Season „Dawn of the Hunt“ von Path of Exile 2 gestartet. Vorher hatten viele Spieler eine große Vorfreude auf den Start, doch der lief anders als gewünscht. Neben technischen Problemen stoßen auch die Neuerungen auf Kritik. Die Entwickler betreiben mit gleich 6 Hotfixes Schadensbegrenzung.

Wie lief der Start von „Dawn of the Hunt“? Eigentlich sollte Dawn of the Hunt als erste große Erweiterung für Path of Exile 2 wieder viele Spieler neu begeistern und gleichzeitig lang erwartete Neuerungen in das ARPG bringen. Zum Start der neuen Season von PoE2 gab es für viele allerdings erst einmal technische Probleme.

Abstürze, FPS-Einbrüche und Lags sorgten direkt zum Start um 21:00 Uhr deutsche Zeit für Frust. Die Entwickler gaben zwar schnell Behelfslösungen und schließlich einen Hotfix heraus, der das Problem lösen sollte, doch die ersten Spielstunden der neuen Season waren für viele geprägt von Abstürzen und Problemen.

Für diejenigen, die ohne viele Abstürze zocken konnten, war die Erfahrung jedoch nicht viel besser, wie sie kommentieren.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Season von Path of Exile 2 sehen:

„Ich gehe jetzt lieber zur Arbeit, als dieses Spiel zu spielen“

Wie lief es im Spiel? Die Spieler, die das ARPG ohne größere technische Schwierigkeiten spielen konnten, waren nicht gerade zufriedener. Bereits im Vorhinein hatten die Entwickler von Grinding Gear Games angekündigt, einen kompletten Rebalance vorzunehmen. Jede Fähigkeit im Spiel sollte neue, veränderte Werte erhalten.

Während einige sich traurig von ihren OP-Builds verabschieden mussten, freuten sich auch andere Spieler ursprünglich auf die neue Meta. Doch im Spiel selbst war das ARPG für viele nach dem Update nur wenig unterhaltsam. Cooldowns, Schadenswerte und Waffen wirkten schwach.

Das wichtigste Element im Spiel, der Kampf, fühlt sich für viele einfach nicht mehr gut an. Statt Nerfs der überstarken Fähigkeiten und einem Buff der schwächeren Skills wurde das gesamte Schadensniveau abgeflacht.

In der Community häufen sich die Beschwerden über das Update. Der Nutzer FreshmeatOW erklärt in einem Thread auf Reddit: „Ich wollte mir ein oder zwei Tage freinehmen, um dieses Spiel zu spielen. Aber ich habe meinen Urlaub gestrichen, den ich eingelegt hatte. Ich gehe jetzt lieber zur Arbeit, als dieses Spiel zu spielen.“

Nutzer shnurr214 spricht die Chefs Mark Roberts und Jonathan Rogers auf Reddit direkt an: „Mark und Jonathan, ihr habt es echt vermasselt. Ich bin mir nicht sicher, was ihr erwartet, was die durchschnittliche Spielerfahrung sein soll, aber das ist so eine wahnsinnig unspaßige Erfahrung. […] Ich habe mein ganzes Leben lang ARPG-Spiele gespielt, dies ist ehrlich gesagt ein langsameres Spiel als Diablo 1 in seiner aktuellen Form.“

Auch auf Steam rutschte Path of Exile 2 von seiner 80 % positiv-Wertung auf 72 % positiv bei den kürzlichen Rezensionen ab. Betrachtet man nur den 5. April (Stand 11:30 Uhr), so sind dort nur etwa 30 % der Bewertungen positiv. Am Release-Tag auf Steam lief es besser, hier konnte Path of Exile 2 mit der Veröffentlichung direkt 600 positive Bewertungen einfahren, während nur 200 negativ ausfielen.

Auf Steam werten die Nutzer einen Tag nach dem Release überwiegend negativ.

Wie lief es bei der neuen Klasse? Auch die neue Klasse der Jägerin, für die viele zurückgekehrt waren, wirkt zu schwach. In einem Clip auf Twitch urteilt die Streamerin ds_lily über ihre Erfahrung mit der neuen Klasse: „Das ist die schlechteste Level-Erfahrung in einem ARPG, die ich je gemacht habe“.

Auch andere beschweren sich auf Reddit über die neue Jägerin. Der Nutzer bedhanger erklärt: „Es hat sich herausgestellt, dass alle Speere im Spiel nicht maßstabsgetreu sind. Sie sind eigentlich Zahnstocher“ und spielt dabei auf den niedrigen Schaden der Angriffe an, den man im Clip der Streamerin sehen kann. Auch Spieler EmeHera ergänzt darunter: „Man könnte sie genauso gut Angelruten nennen.“

Die Entwickler reagieren

Was tun die Entwickler derweil? Seit dem Release der neuen Season hat das Entwicklerteam stets an den Problemen gearbeitet. Während zunächst eine Übergangslösung für die technischen Probleme gepostet wurde, so haben die Entwickler am 5. April 2025 (Stand 11:30 Uhr) inzwischen 6 Hotfixes veröffentlicht, die die Probleme angehen sollen. Unter anderem wurde die neue Erweiterungsklasse des Schmieds repariert, die ihr auf unserem Titelbild sehen könnt.

Während die Skills noch nicht verstärkt wurden, haben die Entwickler die Lebenspunkte fast aller Gegner im Spiel abgeschwächt. Dadurch werden sich die Charaktere wieder stärker anfühlen. Es ist davon auszugehen, dass auch noch weitere Patches kommen, die aktuelle Schwierigkeiten beheben. Eine Übersicht aller Hotfixes findet ihr auf PathofExile.com.

„Dawn of the Hunt“ ist der erste große Meilenstein in der Entwicklung von Path of Exile 2. Eigentlich sollte das ARPG den Early-Access binnen 12 Monaten verlassen. Der vollständige Release wäre also noch dieses Jahr fällig. MeinMMO hat den Chef gefragt, wie es darum steht: Chef von Path of Exile 2 erklärt, wie sicher der volle Release in 2025 ist