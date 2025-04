Chef von Path of Exile 2 erklärt, wie sicher der volle Release in 2025 ist

Viele Spieler fragen sich, wann Path of Exile 2 die Early-Access-Phase verlässt und seinen vollständigen Release feiert. Im Gespräch mit MeinMMO hat der Chef dazu mehr verraten.

Wie steht es um den Release? Beim Start des Early Access von Path of Exile 2 kündigte Game Director Jonathan Rogers ursprünglich an, die Entwicklungsphase auf Steam und Konsolen solle etwa 6–12 Monate lang dauern. Das erste große Update ‚Dawn of the Hunt‘ bringt neben zahlreichen Verbesserungen nur eine neue Klasse – und das, obwohl bereits vier der angekündigten sechs bis zwölf Monate vergangen sind.

Im Rahmen einer Pressevorführung der neuen Season „Dawn of the Hunt“ für Path of Exile 2 stellte sich Game Director Jonathan Rogers den Fragen von Journalisten. Dabei ging es auch um die Frage nach dem vollständigen Release des ARPGs im Jahr 2025.

Game Director Jonathan Rogers erklärte, dass er alles daran setzt, Path of Exile 2 noch 2025 vollständig zu veröffentlichen. Er räumt jedoch ein, dass er sich nicht völlig sicher ist, ob das Entwicklerteam den Zeitplan einhalten könne. Der Release sei weiterhin für 2025 geplant und auch möglich, so Rogers.

Die neue Season „Dawn of the Hunt“ soll am 4. April 2024 starten. Den Trailer dazu könnt ihr euch hier ansehen:

Die neuen Klassen entscheiden über den Release-Termin

Was sind die Schwierigkeiten der Entwickler? Später im Gespräch wurde Rogers auch zur Entwicklung befragt. Hier gab er an, dass gerade die neuen Klassen eine große Herausforderung für die Entwickler darstellen würden. Ihre Entwicklung sei deutlich aufwendiger und ressourcenintensiver als die von Bossen oder neuen Items.

Auch der endgültige Release hänge davon ab, ob alle Klassen rechtzeitig fertiggestellt werden können. Ein Release mit weniger als allen angekündigten Klassen würde viele Spieler wohl enttäuschen.

Nach den Verschiebungen des Early Access und der Tatsache, dass bereits ein Drittel der angekündigten Entwicklungszeit vergangen ist, haben viele Spieler wenig Vertrauen in einen Release 2025.

Ob Path of Exile 2 wirklich noch 2025 als vollständiges Spiel mit allen sechs Akten sowie allen Klassen veröffentlicht wird, bleibt abzuwarten. Game Director Jonathan Rogers hält weiterhin am geplanten Release-Zeitraum fest. Wenn ihr bis dahin mehr von Path of Exile 2 sehen wollt, solltet ihr die Neuerungen der neuen Season „Dawn of the Hunt“ nicht verpassen: Path of Exile 2 Dawn of the Hunt: Alle Infos zum Release und der neuen Klasse