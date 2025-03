Path of Exile 2 Patch 0.2.0: Alle Infos zum Update, Release und den Klassen

Path of Exile 2 erfreut sich seit seinem Release im Dezember 2024 großer Beliebtheit. Jetzt arbeiten die Entwickler am großen Update 0.2.0, das beim Release eine neue Liga, Klassen und Items im Patch bringen soll.

Wann erscheint Update 0.2.0? Der große Patch 0.2.0 von Path of Exile 2 soll Ende März 2025 erscheinen.

Welche Klassen sollen kommen? Im Update 0.2.0 von Path of Exile 2 werden neue Erweiterungsklassen, sogenannte Ascendancy-Klassen veröffentlicht. Eine von ihnen wurde von den Entwicklern bereits angeteasert. Sie wird die 3. Sub-Klasse des Mercenary (zu Deutsch Söldner) sein und sich wohl auf Ballisten konzentrieren.

Tut sich etwas am Skill Tree? Ja, am Atlas-Passive-Skill-Tree wird es Veränderungen geben. Die Entwickler wollen neue Wahlmöglichkeiten hinzufügen und den Skill-Baum anpassen.

Ändert sich etwas an den Karten? Ja, im Endgame verändern sich nun die Tower-Maps. Hier sollen von jetzt an alle Arten von Inhalten verfügbar sein, dafür haben die Tower aber auch die gleichen Voraussetzungen für den Abschluss wie die normalen Karten. Boni, die von den Türmen auf andere Karten übertragen werden, wirken sich jetzt auch auf andere Türme aus.

Neue Inhalte für Path of Exile 2

Welche neuen Support Gems soll es geben? Vor allem die Nahkampf-Klassen und Fähigkeiten, die bislang nur wenig Support-Gem-Optionen hatten, stehen im Vordergrund der neuen Gems.

Battershout Gem lässt Feinde mit zerstörten Rüstungen explodieren und sorgt damit für zusätzlichen AOE-Schaden basierend auf dem Stärke-Wert des eigenen Charakters.

lässt Feinde mit zerstörten Rüstungen explodieren und sorgt damit für zusätzlichen AOE-Schaden basierend auf dem Stärke-Wert des eigenen Charakters. Perfection-Gem verleiht euch bis zu 15 % mehr Schaden, dafür müsst ihr aber im richtigen Moment angreifen. Dieser Support Gem richtet sich vor allem an Fähigkeiten, die man kurz auflädt.

verleiht euch bis zu 15 % mehr Schaden, dafür müsst ihr aber im richtigen Moment angreifen. Dieser Support Gem richtet sich vor allem an Fähigkeiten, die man kurz auflädt. Derange Gem erhöht den Schaden, den eure Skills anrichten, abhängig von eurer Intelligenz. Dafür zehren die Skills allerdings an eurem Energieschild.

erhöht den Schaden, den eure Skills anrichten, abhängig von eurer Intelligenz. Dafür zehren die Skills allerdings an eurem Energieschild. Volcanic Eruption Gem sorgt dafür, dass eure Nahkampfangriffe eine Eruption auslösen, wenn sie bei einem Treffer brennen.

sorgt dafür, dass eure Nahkampfangriffe eine Eruption auslösen, wenn sie bei einem Treffer brennen. Embitter Gem wandelt den Schadenstyp, der durch einen Skill zusätzlich verursacht wird, immer in Kälteschaden um, wenn ein bestimmter Schadenstyp beteiligt ist.

Welche Items kommen neu ins ARPG? Die Entwickler wollen mehr Uniques in Path of Exile 2 haben, deshalb kommen mit Update 0.2.0 auch diese zwei neuen Items ins Spiel:

The Bringer of Rain: Dieser Gladiatoren-Helm ist ab Level 52 tragbar und bietet nicht nur starke Werte, sondern hat auch eine besondere Eigenschaft: Wenn ihr ihn aufsetzt, könnt ihr keine Brustpanzerung mehr anlegen. Im Gegenzug ermöglicht er es euch jedoch, zweihändige Waffen einhändig zu führen.

Dieser Gladiatoren-Helm ist ab Level 52 tragbar und bietet nicht nur starke Werte, sondern hat auch eine besondere Eigenschaft: Wenn ihr ihn aufsetzt, könnt ihr keine Brustpanzerung mehr anlegen. Im Gegenzug ermöglicht er es euch jedoch, zweihändige Waffen einhändig zu führen. The Hammer of Faith: Dieser mächtige zweihändige Hammer unterstützt euch sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Neben seinem hohen Schaden verleiht er euch zusätzlichen Schutz vor elementaren Angriffen. Das Highlight: Alle 10 Sekunden erhaltet ihr einen zufälligen Schrein-Buff.

Dieser mächtige zweihändige Hammer unterstützt euch sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung. Neben seinem hohen Schaden verleiht er euch zusätzlichen Schutz vor elementaren Angriffen. Das Highlight: Alle 10 Sekunden erhaltet ihr einen zufälligen Schrein-Buff. The Prism Guardian: Ein Schild der sowohl Energieschild als auch Rüstung verleiht. Zusätzlich gibt er Widerstand gegen die Elemente, Dexterity und mehr Wille pro Lebenspunkte, die euer Charakter hat.

Ein Schild der sowohl Energieschild als auch Rüstung verleiht. Zusätzlich gibt er Widerstand gegen die Elemente, Dexterity und mehr Wille pro Lebenspunkte, die euer Charakter hat. The Deepest Tower: Dieser Helm erhöht eure Rüstung und euer Energieschild massiv außerdem lässt er alle Feinde in der Umgebung so wirken, als hätten sie wenig Leben, was in Kombination viele neue Builds ermöglicht. Obendrauf gibt es noch zusätzliche Lebenspunkte und Widerstand gegen Chaos.

Verbesserte Features, Grafiken und Audio

Was verbessert sich allgemein im Spiel? Die Entwickler von Path of Exile 2 arbeiten weiter am Early Access. Dazu gehören auch Verbesserungen an der allgemeinen Spielqualität. Mit Patch 0.2.0 wird es verbesserte Grafiken, Licht- und Schatteneffekte und Audios geben.

Was ist mit Quality-of-Life-Features? Path of Exile 2 soll für die Spieler noch angenehmer zu spielen sein. Im neuen Update 0.2.0 erlauben euch die Entwickler deshalb, eure Waffe und euer Nebenhand-Item in beiden Waffensets zu verwenden.

Das vereinfacht das Wechseln zwischen den Waffensets für gewisse Skills. Zum Beispiel können Spieler jetzt ein Waffen- und Skillset für Bosskämpfe und eines zum Erledigen der normalen Monster bauen, ohne verschiedene Waffen zu verwenden.

Während des Early Access wird es noch mehr große Updates und Patches von Path of Exile 2 geben. Bis zum finalen Release des ARPGs werden noch einige Monate vergehen. Wann es wohl so weit sein könnte, erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel: Path of Exile 2: Alle Infos zum Release – Early Access, Klassen & Crossplay