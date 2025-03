Path of Exile 2 ändert alle Klassen, sagt: Ihr könnt euch von euren OP-Builds verabschieden

Path of Exile 2 verändert im großen Season-Update gleich viele Punkte auf einmal. Vor allem bei den Klassen darf man sich von altbekannten verabschieden. MeinMMO hat sich die Präsentation der neuen Season vorab angesehen und den Entwicklern Fragen gestellt.

Was ist das für ein Update? Mit dem neuen Season Update „Dawn of the Hunt“ veröffentlichen die Entwickler von Path of Exile 2 die erste neue Season für das ARPG. Mit dabei sind über 100 neue Support-Skills, über 100 neue einzigartige Items und eine neue Klasse sowie drei neue Aszendenz-Klassen für bestehende Klassen.

Auch neu ist die Aszendenz-Klasse für die Hexe, der Lich (zu Deutsch: „Leichnam“), die auf Chaos, Flüche, Minions und Untote setzt und damit die langersehnten Träume vieler Minion-Spieler erfüllen könnte.

Mit dem Patch startet auch eine neue Liga im Spiel, sodass alle auf dem gleichen frischen Stand starten können. Das Update erscheint allerdings auch für die vorhandene Liga. Ihr könnt also auf euren bestehenden Charakteren alles austesten, bevor ihr neu anfangt.

Was passiert mit den Builds? Im Gespräch mit MeinMMO hat PoE2-Chef Jonathan Roggers über die Balance aufgeklärt. Mit „Dawn of the Hunt“ werden alle vorhandenen Skills neue Werte erhalten und das gesamte ARPG soll eine „vollkommen veränderte Balance“ bekommen.

Wer aktuell eines der OP-Builds spielt, wird sich davon verabschieden müssen. Roggers erzählte im Gespräch, dass gerade viele Builds einfach kaputt seien und dies im neuen Update behoben wird. Dabei fiel ihm als erstes der Skill „Herald of Ice“ ein, den viele Spieler nutzen. Dieser wird stark generft.

Angst solltet ihr jedoch nicht haben, der Chef will, dass es weiterhin starke Builds gibt. Mit den über 100 neuen Support-Skills, sowie den 25 neuen Skills, die für Jägerin gedacht sind, wird sich eine veränderte, neue Meta ergeben, bei der kein Build so bleibt, wie ihr es kennt.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Dawn of the Hunt sehen:

Leichteres Endgame

Wie verändert sich Path of Exile 2 noch? In der Präsentation der neuen Inhalte gingen die Entwickler auch auf den Schwierigkeitsgrad ein. Sie haben erkannt, dass der Unterschied zwischen Kampagne und Endgame zu groß ist. In der Kampagne sei alles darauf getrimmt, Mechaniken zu lernen und einige Male zu sterben, bevor man den Bosskampf drauf hat.

Dies folgt jetzt auch ins Endgame. Hier sollen leichtere Karten, die Spieler zumeist am Start des Endgames zocken, Respawns erhalten. Wer stirbt, kann genau an der Stelle weiter machen, wo er gerade versagte. Je höher der Schwierigkeitsgrad der Karte, desto weniger Respawns soll es geben.

Gab es auch eine Überraschung? Ja, in der Präsentation wurde ein Reittier vorgestellt, das zeitgleich mit der Jägerin ins Spiel kommt. Auf einem straußenähnlichen Wesen können eure Charaktere in Zukunft gegen Feinde kämpfen und sich schneller über die Karte bewegen.

Das Mount hat jedoch den Nachteil, dass ihr nach zu viel erlittenen Schaden abgeworfen werdet und für kurze Zeit benommen seid. Es bleibt abzuwarten, wie viel Nutzen diese interessante Neuerung im Spiel tatsächlich bringt.

Mit dem neuen Update kommen viele weitere wichtige Neuerungen ins Spiel. Gerade das Endgame soll einige frische Inhalte wie Veränderungen an den Towern im Atlas, viele neue Crafting-Möglichkeiten und sogenannte Rogue Exiles enthalten, die andere Spieler darstellen sollen und wie sie in einem PvP-Kampf gegen euch kämpfen können. Die Rogue Exiles sollen besser und klüger sein als gewöhnliche Bosse.

