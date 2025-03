Die neue Season von Path of Exile 2 könnte ein Desaster werden, wenn ein YouTuber recht behält

In Path of Exile 2 neigt sich die Season zu Ende und die Blicke gehen in Richtung des großen neuen Patches. Ein YouTuber erklärt nun, wie die neue Season zum Desaster werden kann.

Um wen geht es? Während viele in Path of Exile 2 gespannt auf den kommenden Ankündigungs-Livestream warten, macht sich der YouTuber „P4wnyhof“ Sorgen um das ARPG. Der in Deutschland geborene Content Creator (via famousbirthdays.com) verfolgt auf seinem Kanal die neuesten Gaming-Trends und hat sich dabei auch viel mit PoE2 beschäftigt.

In einem neuen Video auf YouTube erklärt er, wie die neue Season Fluch und Segen zugleich sein könnte. Vor allem beim Thema Nerfs hat er große Sorgen.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu Path of Exile 2 sehen:

Nerfs könnten alles verändern

Was bedeuten die Nerfs? In Path of Exile 2 haben die Entwickler zu Beginn des Spiels viele Skills und Builds generft, um für eine gute Balance zu sorgen. Die Spieler waren davon jedoch wenig begeistert, da einige Patches ganze Charaktere unbrauchbar machten. Dadurch mussten sie ihre gesammelten Gegenstände eintauschen, um auf ein anderes Build umzusteigen.

Deshalb beschlossen die Entwickler von Path of Exile 2, nur noch spielzerstörende Builds abzuschwächen und die übrigen Balance-Patches auf die neue Season zu verschieben. Wie „P4wnyhof“ erklärt, könnte das zum Problem werden.

Der YouTuber hat Angst, dass die Nerfs so stark ausfallen, dass das ARPG wieder schwierig wird, ebenso wie es ursprünglich von den Entwicklern angedacht war. Zu Beginn wurde PoE2 sogar mit Dark Souls verglichen – ein Eindruck, der durch die starken Builds der Community inzwischen jedoch verschwunden ist.

[…]sie wollen nicht, dass man den Arbiter [Anmerkung der Redaktion: Der Arbiter of Ash gilt als der schwierigste Boss in PoE2] in ein paar Sekunden absolut vernichtet, sie wollen nicht diese +4-Arbiter-5-Sekunden-Kills. Eigentlich ist jeder Boss-Kampf ein zwei- bis dreiminütiger Kampf, bei dem es darum geht, Mechaniken auszuweichen und hin und her zu gehen[…]. P4wnyhof auf YouTube

Für den YouTuber stellt sich die Frage: „Wie sehr sind sie bereit, Dinge zu zerstören, um an diesen Punkt zu gelangen?“ Alle Builds könnten sich unter der aktuellen Meta einpendeln und es käme zu einem Power-Verlust der Charaktere im Spiel.

Die Entwickler könnten mit dem neuen Patch die Charaktere so abschwächen, dass das Spiel wieder härter wird, als es die Spieler mit den aktuellen Meta-Builds gewohnt sind.

Hier könnt ihr das vollständige Video mit seiner Einschätzung sehen:

Gibt es auch Hoffnung? Ja! P4wnyhof glaubt, dass die neue Season nicht nur eine, sondern gleich zwei neue Klassen liefern könnte. Als zweite Klasse bringt er den Druiden ins Spiel, der bereits bei verschiedenen Gelegenheiten gezeigt wurde.

Der Druide kann sich in einen Bären verwandeln und in dieser Gestalt auch angreifen. In dieser Form verfügt er über eigene Fähigkeiten, die Wut generieren oder abbauen, um Schaden auszuteilen. Auch eine Erweiterung der Hauptkampagne mit Akt 4 hält der Content Creator für möglich.

