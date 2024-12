Path of Exile 2 hat schlechte Nachrichten für den wohl größten deutschen Nekromanten-Fan auf Twitch, doch die Community hilft

Path of Exile 2 bringt neue Ascendancy-Klassen ins Spiel. Doch wer gerne eine Horde Untoter anführt, steht jetzt vor einem Problem.

Was ist das Problem? In Patch of Exile 2 gibt es die sogenannten Ascendancy-Klassen. Das sind Klassenspezialisierungen, die euren Charakter in eine gewisse Richtung lenken. Im Vorgänger gab es immer drei Spezialisierungen je Klasse. Zum Start des Early Access stehen in Path of Exile 2 jedoch nur 6 von 12 Ascendancy-Klassen zur Auswahl.

Die Hexe, die von vielen Spielern als Nekromantin mit einer Untoten-Armee gespielt wird, hat mit den neuen Klassenspezialisierungen ein Problem. Während es im Vorgänger eine Spezialisierung rund um die untoten Begleiter gibt, fehlt diese im neuen Teil. Stattdessen bleibt nur der Infernalist der den Minions etwas Feuer liefert.

Minion-Fan steht vor der Verzweiflung

Wie reagiert der wohl große deutsche Nekromanten-Fan? Maurice Weber ist mit über 137.000 Followern auf Twitch wohl der größte deutsche Nekromanten-Fan. Nachdem nun bekannt ist, dass es keine Klassenspezialisierung rein für Begleiter geben wird, verzweifelt er auf X.com.

Dort schreibt er: „Path of Exile 2 zeigt seine Subklassen für den Early Access und die SCHLIMMSTEN BEFÜRCHTUNGEN werden wahr: Infernalist für die Hexe ist… nur so mittelmäßig nekromantisch. Katastrophe! Was machen wir denn jetzt, werte Totenbeschwörer-Kollegen?“

Was bietet der Infernalist für Minions? Auf die verzweifelte Anfrage von Maurice Weber hin melden sich weitere Nekromantie-Fans. Sie stimmen ein, dass der Infernalist kein perfektes Minion-Build ist, doch es gibt dennoch nützliche Aspekte für Nekromanten.

Der Path of Exile Content Creator und Twitch-Streamer @saltydayn hat laut eigenen Angaben 17.000 Stunden Spielzeit in Path of Exile (via Twitch). Er hat konkrete Tipps für alle, die gerne mit einer Untoten-Armee kämpfen. Auf X.com schreibt er:

Summoner Playstyle in Poe 2 ist lediglich etwas aktiver, Infernalist ist da schon die richtige Wahl; Hellhound minion ist echt stark + 20 % DR

Pyromantic Pact löst Mana-Probleme

Höchster Spirit gain aller Klassen via Beidat’s Will Das ist crazy geil für Minions in PoE 2 Saltydayn auf X.com

Der Build, den SaltyDayn hier vorschlägt, nutzt die „Infernal Hound“-Fähigkeit, ein Minion, das alle Gegner in der Nähe entzündet und 20 % des eingehenden Schadens für den Spieler tankt. Der Build erhält durch die Fähigkeit „Beidat’s Will“ zusätzlichen Spirit, je mehr Leben der Charakter hat.

Spirit wird verwendet, um mehr Minions zu spawnen. Je mehr Spirit der Charakter hat, desto größer ist die Armee. Dazu kommt noch der Skill „Pyromantic Pact“. Dieser ersetzt euer Mana durch eine immer brennende Flamme, die ihr statt Mana verbraucht.

Statt, dass ihr Mana verbraucht, füllt sich die Flamme auf. Erreicht sie das Maximum, nehmt ihr Feuerschaden und die Flamme geht wieder auf 0. Damit die Flamme wieder sinkt, ohne dass ihr Schaden erhaltet, müsst ihr aufhören Mana zu verbrauchen.

Auch wenn die Klassenspezialisierung des Infernalist eure Armee nicht direkt bufft oder groß verstärkt, sind die enthaltenen Buffs durchaus nützlich und können Schwächen und Probleme des Builds lösen. Wenn ihr für eure Klassen noch die passende Spezialisierung sucht, findet ihr hier eine Übersicht mit allen zum Early Access verfügbaren: Path of Exile 2: Das sind die 12 Ascendancy-Klassen, die ihr im Early Access spielen könnt