Eine Sache muss Path of Exile 2 verbessern, damit Update 5 zum Erfolg wird, meinen die Spieler

Während in Path of Exile die neue Season gerade ihren Höhepunkt erreicht, haben die Spieler schon jetzt Forderungen an die Entwickler, um Path of Exile 2 noch besser zu machen.

Wie steht es um Path of Exile 2? Nach mehreren Verschiebungen befindet sich Path of Exile 2 auch fast 1,5 Jahre nach dem Start noch im Early Access bei Steam. Derzeit ist der Großteil der Spielerschaft in der neuen Season des Vorgängers, Path of Exile: Mirage versunken.

Das hindert die Fans jedoch nicht, schon jetzt genaue Forderungen für das kommende Update 5 für Path of Exile 2 zu formulieren.

Hier könnt ihr den Trailer zu Update 4 von Path of Exile 2 samt der letzten neuen Klasse sehen:

Ein neues Endgame muss her

Was fordern die Spieler? Natürlich haben die Spieler von Path of Exile 2 ganz unterschiedliche Vorstellungen, worum sich die Entwickler als Erstes kümmern müssen. Deutlich wird dabei auf Reddit aber vor allem das Endgame als Thema benannt.

Gerade nachdem die Entwickler beim Vorgänger Path of Exile ein neues Atlas-System eingefügt haben, wünschen sich die Spieler derzeit ein neues Endgame-System für Path of Exile 2. Gerade der Umfang des Endgames fällt vielen Spielern zu klein aus.

Hier hoffen die Spieler auf eine Erweiterung des Endgames, aber auch auf eine Verbesserung des Aufbaus, der bereits in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik stand.

Was steht noch hoch im Kurs? Die Spieler von Path of Exile 2 wünschen sich eine neue Klasse samt neuer Waffe. Gerade der Nahkampf im Spiel hat bislang in dem Update nur wenig Liebe erhalten. So sind Schwerter und Äxte und die jeweils dazugehörigen Klassen ein wichtiges Anliegen der Spieler.

Wenn Path of Exile 2 den Early Access noch 2026 verlassen will, müssen die Entwickler sich außerdem sputen, denn selbst wenn erst zum Release einige der noch in Arbeit befindlichen Klassen eingefügt werden: Ganz ohne neue Klassen dürfte man die Community nicht lange beschäftigt halten.

Die Fans von Path of Exile haben viele Wünsche und bekommen diese häufig auch von den Entwicklern erfüllt. Ein Wunsch, den viele nach dem Jubiläum von Diablo 2 hegen, wird so schnell allerdings nicht umgesetzt: Chef von Path of Exile kann nicht einfach Warlocks wie in Diablo 2 veröffentlichen, setzt auf eine gute Alternative