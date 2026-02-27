Chef von Path of Exile kann nicht einfach Warlocks wie in Diablo 2 veröffentlichen, setzt auf eine gute Alternative

NewsSpecial
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Chef von Path of Exile kann nicht einfach Warlocks wie in Diablo 2 veröffentlichen, setzt auf eine gute Alternative

Bei einem Presse-Event für Path of Exile: Mirage hat der Chef des Spiels über die Konkurrenz von Diablo gesprochen und erklärt, warum Fans erstmal nicht mit einer neuen Klasse rechnen können.

Um wen geht es? Bei einem Presse-Termin zur neuen Season von Path of Exile, „Mirage“, haben PoE-Chef Mark Roberts und der leitende Entwickler „Octavian“ Fragen rund um ihr ARPG beantwortet.

Nachdem Diablo 2 nach 25 Jahren eine neue Klasse bekommen hat, wollten wir wissen, wann es denn mal in Path of Exile wieder so weit ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Path of Exile: Mirage sehen:

Path of Exile zeigt im Trailer neue Liga „Mirage“ – bringt Änderungen für das Endgame
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Chefs von Path of Exile verraten, welche Klassen sie in der neuen Season spielen, haben 2 völlig unterschiedliche Ideen Spieler leistet sich für 77 € ein neues Haus in Path of Exile, muss hilflos mitansehen, wie es seinen Build zerstört Path of Exile bringt Söldner für die neue Season, die besser spielen können als ihr selbst Hier sind 10 kostenlose Spiele, die auf Steam das „God-Tier“ bei den Reviews erreicht haben Chef von Path of Exile kann nicht einfach Warlocks wie in Diablo 2 veröffentlichen, setzt auf eine gute Alternative Spiele wie Diablo 2024 – Die besten Alternativen zu Diablo 4 Diablo 4, Path of Exile, Last Epoch – Welches Action-RPG sollte ich spielen? Twitch-Streamer findet das seltenste Item in Path of Exile gleich 2-Mal in einem einzigen Drop Während Spieler in Diablo 4 um Build-Vielfalt fürchten, bringt ein Konkurrent auf Steam sogar Skilltrees für Waffen 5 Alternativen zu Diablo 4, die nicht Path of Exile sind Die 26 besten kostenlosen Games für PS4 und PS5 im Jahr 2023 Path of Exile ist vielen Neulingen zu hart, wird jetzt noch schwieriger – „Man muss schon ein wenig masochistisch sein“

Veraltete Systeme blockieren eine neue Klasse

Was haben die Entwickler geantwortet? Die Entwickler von Path of Exile haben mit offenen Karten gespielt und erklärt, dass es derzeit technisch nicht möglich sei, eine neue Klasse ins Spiel zu bringen. So sei das „Character Skinning“-System des Spiels sehr veraltet, was die Entwickler derzeit auch vor Problemen bei der Übertragung der Skins zu Path of Exile 2 stelle.

So würde eine neue Klasse im Spiel gerade alles auf den Kopf stellen. Diese Blockade lösen die Entwickler zwar derzeit, indem die Systeme auch dank Path of Exile 2 verbessert werden, dennoch sei man derzeit nicht in der Lage, einfach so eine neue Klasse ins ARPG zu bringen.

Also keine neue Klasse bei Path of Exile? Die Entwickler ergänzten jedoch klar, dass es „ständig neue Klassen“ in Path of Exile gebe. So seien die Startklassen inzwischen fast nur noch unterschiedliche Startpunkte auf dem Skilltree, denn die Spieler suchen sich Fähigkeiten und Builds sowieso selbst aus.

Dabei haben sie betont, dass man in Zukunft neue Erweiterungsklassen hinzufügen will, die für sie wie eine neue Klasse sind. Außerdem würden ständig neue Updates mit neuen Skills kommen. So sei es diesmal ein Build, das auf Heilige-Energie und Hämmer setzt. Das sei durch die Änderungen eigentlich schon eine komplett neue Klasse, auch wenn man sie nicht beim Start auswählt.

Dennoch antworten die Entwickler ganz nach dem Motto: Sag niemals nie. So kann es gut sein, dass uns in einigen Jahren dennoch eine neue Klasse in Path of Exile erwartet, auch wenn es bis dahin noch einige Zeit dauern wird.

Mehr zum Thema
Path of Exile verändert sein Endgame komplett, entfernt nervige Funktionen und Grind-Faktor
von Cedric Holmeier
Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht
von Cedric Holmeier
50.000 Spieler kehren zu Path of Exile zurück, um die 19 neuen Klassen zu spielen, prallen überrascht gegen eine Wand
von Cedric Holmeier

Wie seht ihr die Antwort der Entwickler? Sind für euch Erweiterungsklassen und neue Builds ein Ersatz für eine neue Klasse im Spiel, oder muss es doch von Anfang an ein neuer Charakter sein? Schreibt es in die Kommentare. Mehr zur neuen Season erfahrt ihr hier: Path of Exile verändert sein Endgame komplett, entfernt nervige Funktionen und Grind-Faktor

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
path of exile mirage ändert endgame titel

Path of Exile verändert sein Endgame komplett, entfernt nervige Funktionen und Grind-Faktor

Last Epoch startet neue Season Spielcharakter Titelbild

Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht

Path of Exile 50.000 Spieler Phrecia Titelbild Spielcharakter

50.000 Spieler kehren zu Path of Exile zurück, um die 19 neuen Klassen zu spielen, prallen überrascht gegen eine Wand

Path of Exile stellt seine neuen 19 Klassen vor, die Community lacht wegen der Patch Notes

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx