Chef von Path of Exile kann nicht einfach Warlocks wie in Diablo 2 veröffentlichen, setzt auf eine gute Alternative

Bei einem Presse-Event für Path of Exile: Mirage hat der Chef des Spiels über die Konkurrenz von Diablo gesprochen und erklärt, warum Fans erstmal nicht mit einer neuen Klasse rechnen können.

Um wen geht es? Bei einem Presse-Termin zur neuen Season von Path of Exile, „Mirage“, haben PoE-Chef Mark Roberts und der leitende Entwickler „Octavian“ Fragen rund um ihr ARPG beantwortet.

Nachdem Diablo 2 nach 25 Jahren eine neue Klasse bekommen hat, wollten wir wissen, wann es denn mal in Path of Exile wieder so weit ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Path of Exile: Mirage sehen:

Veraltete Systeme blockieren eine neue Klasse

Was haben die Entwickler geantwortet? Die Entwickler von Path of Exile haben mit offenen Karten gespielt und erklärt, dass es derzeit technisch nicht möglich sei, eine neue Klasse ins Spiel zu bringen. So sei das „Character Skinning“-System des Spiels sehr veraltet, was die Entwickler derzeit auch vor Problemen bei der Übertragung der Skins zu Path of Exile 2 stelle.

So würde eine neue Klasse im Spiel gerade alles auf den Kopf stellen. Diese Blockade lösen die Entwickler zwar derzeit, indem die Systeme auch dank Path of Exile 2 verbessert werden, dennoch sei man derzeit nicht in der Lage, einfach so eine neue Klasse ins ARPG zu bringen.

Also keine neue Klasse bei Path of Exile? Die Entwickler ergänzten jedoch klar, dass es „ständig neue Klassen“ in Path of Exile gebe. So seien die Startklassen inzwischen fast nur noch unterschiedliche Startpunkte auf dem Skilltree, denn die Spieler suchen sich Fähigkeiten und Builds sowieso selbst aus.

Dabei haben sie betont, dass man in Zukunft neue Erweiterungsklassen hinzufügen will, die für sie wie eine neue Klasse sind. Außerdem würden ständig neue Updates mit neuen Skills kommen. So sei es diesmal ein Build, das auf Heilige-Energie und Hämmer setzt. Das sei durch die Änderungen eigentlich schon eine komplett neue Klasse, auch wenn man sie nicht beim Start auswählt.

Dennoch antworten die Entwickler ganz nach dem Motto: Sag niemals nie. So kann es gut sein, dass uns in einigen Jahren dennoch eine neue Klasse in Path of Exile erwartet, auch wenn es bis dahin noch einige Zeit dauern wird.

Wie seht ihr die Antwort der Entwickler? Sind für euch Erweiterungsklassen und neue Builds ein Ersatz für eine neue Klasse im Spiel, oder muss es doch von Anfang an ein neuer Charakter sein? Schreibt es in die Kommentare. Mehr zur neuen Season erfahrt ihr hier: Path of Exile verändert sein Endgame komplett, entfernt nervige Funktionen und Grind-Faktor