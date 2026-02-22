Der Hexenmeister aus Diablo 2 ist vielen Spieler zu OP, macht „besseren physischen Schaden als der Barbar“

Diablo 2 hat mit dem Hexenmeister eine neue Klasse erhalten. Doch kurz nach Release ist sie etlichen Spielern viel zu stark. In der Community gibt es deshalb hitzige Diskussionen und manche zeigen sich von dem „Gejammer“ vor allem genervt.

Was ist das Problem? Blizzard hat zum 30-jährigen Jubiläum von Diablo so einige Neuerungen angekündigt, und eine der spannendsten war die neue Klasse „Hexenmeister“ für das 26 Jahre alte Diablo 2.

Mittlerweile konnte die Community den Neuzugang bereits testen und viele Spieler sind zum Fazit gekommen: Der Hexenmeister ist aktuell einfach zu stark.

Schon jetzt machen Builds die Runde, die die Klasse überaus mächtig machen – unter anderem schaffte es ein YouTuber, den Hexenmeister zu einem nahezu unsterblichen Gott zu machen.

Auf Reddit diskutiert die Community nun, ob die Klasse wirklich so stark sein sollte. Denn natürlich sind nicht alle zufrieden damit, dass der Hexenmeister manch andere Klasse in bestimmten Punkten übertrifft.

„Es ist Zeit für etwas Neues“

Was sagen die Spieler? Der Beitrag des Nutzers SaltLord_XIII auf Reddit war Anstoß für teils hitzige Debatten. In seinem Post bittet der User darum, mit dem Gejammer aufzuhören, das der Hexenmeister wegen seines aktuellen Zustands hervorruft.

Bei einem Neuzugang wie diesem wäre die erste Reaktion mancher Spieler, sofort zu „heulen und sich zu beschweren, dass eure Klasse nach zweieinhalb Dekaden nicht mehr die absolut beste ist.“

Man solle den Hexenmeister nun genießen und abwarten, schreibt der User weiter. Blizzard würde sich des Balancing-Problems beizeiten annehmen. Am Schluss bedankt sich SaltLord_XIII bei dem Entwickler für den zusätzlichen Content und endet somit auf einer positiven Note.

In den Kommentaren gibt es zwar einige Zustimmung, doch auch viele Spieler, die anderer Meinung sind:

„Ich spiele immer Barbaren und finde es ziemlich traurig, dass eine Klasse namens Hexenmeister mehr physischen Schaden verursacht als Barbaren“, bedauert d—d.

„Wir alle wollen diese Klasse spielen – und wir wollen, dass es so viel Spaß wie möglich macht. Wir wollen nur, dass eine gewisse Herausforderung bleibt. Behaltet die Klasse. Behaltet ihre Stärke. Aber passt die Aspekte an, die wahnsinnig übermächtig sind“, fordert hombrent.

„Habt ihr gesehen, was die Leute mit dieser Klasse für einen Blödsinn gemacht haben? Die Screenshots mit 175-200k Schaden?“ fragt Invictus-Faeces.

„Ich spiele hauptsächlich Barbar und habe null Interesse am Hexenmeister. Ich denke, viele von uns sind nicht gegen neue Inhalte, wir sind nur vorsichtig wegen der Machtverschiebung, für die Blizzard in letzter Zeit berüchtigt ist“, erklärt trstnl.

Und auch Due-Listen2632 schließt sich dem an: „Wenn wir als Community nicht gegen das absurde Machtniveau buchstäblich aller Hexenmeister-Spezifikationen protestieren, sagen wir Blizzard im Grunde genommen: Neue Dinge müssen mächtiger sein als alles andere, und nichts anderes macht Spaß.“

Einige Kommentare weisen aber auch darauf hin, dass der neuen Klasse aufgrund ihrer Übermacht wohl bald Anpassungen bevorstehen. Vermutlich wird der Hexenmeister alle anderen dann nicht mehr spielend übertreffen. Was sind eure Gedanken dazu? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat seit dem großen Update sofort wieder ins Spiel geschaut: Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte