Spieler von Diablo 2 bringen eine der besten Neuerungen an ihre Grenzen: Blizzard hat die „Sammellust der Veteranen“ unterschätzt

Das neue Update für Diablo 2 hat nicht nur eine neue Klasse ins Spiel gebracht, sondern auch ein Lager, das allen Spielern das Leben erleichtern soll. Doch den Veteranen reicht das nicht.

Was ist mit dem Lager los? Während moderne ARPGs meist schier unendlich Lagerplatz anbieten, zumindest gegen Echtgeld, war vor 25 Jahren zum Release von Diablo 2 noch alles anders. Die Lager waren klein und Spieler mussten auf Alternativen zurückgreifen, wie eigene Charaktere zu erstellen, die nur dafür da sind, Items zu bunkern.

Mit dem neuen Update des Spiels haben die Entwickler die Lagermöglichkeiten jedoch stark vereinfacht. Wie man es von modernen ARPGs kennt, wurde ein Lager hinzugefügt, damit die Spieler endlich ihre ganzen Items sauber ablegen können. Doch das ist für die Veteranen nicht gut genug.

Voller Lager schon nach kurzer Zeit

Wo gibt es Probleme? Auch wenn das neue Lager der Entwickler ein Schritt hin in die richtige Richtung ist, scheinen die Entwickler bei Blizzard die „Sammellust der Veteranen“ unterschätzt zu haben. Denn die klagen schon jetzt nach nur kurzer Zeit auf Reddit über den wenigen Platz im Lager.

So haben die Veteranen wohl ihre Lagercharaktere aufgelöst, um ihre Items anschließend ins Lager zu packen. Dadurch sind die Lager aber sofort voll gefüllt worden und es stellt sich heraus, dass manch einer jetzt schon kaum Platz für weitere Items hat.

So schreiben die Veteranen:

inypark36 lacht auf Reddit: „Die Entwickler haben definitiv die ‚Sammelwut‘ von uns Diablo 2-Veteranen unterschätzt. Lol“

Bulletchief zeigt sich auf Reddit enttäuscht: „Ich war super enttäuscht, als ich von der 99er-Stapelgröße erfahren habe… Es ist so dumm… 999 wäre in Ordnung gewesen, aber 99? Albern.“

corry29 erklärt auf Reddit, wie das Update alles verändert: „Ich hatte wortwörtlich einen Charakter namens Keys. Ich habe sie gestern Abend gelöscht“

longbrodmann freut sich auf Reddit: „Es sind Updates, die wir verdient haben.“

Ist das Feature schlecht? Nein, ganz und gar nicht. Die Entwickler haben mit dem Lager vielen Spielern einen Gefallen getan. Dass die Lager jetzt überlaufen, beweist nur, wie nötig es war, die Items von den ganzen Lagercharakteren zu bringen.

Blizzard hat in diesem Fall einfach nur unterschätzt, wie viel Kram die Spieler doch haben, und hätte die Lager mit mehr Platz ausstatten sollen, damit auch wirklich alle Spieler in Zukunft auf Lagerplatz verzichten können.

Statt das Feature schlechtzumachen, wünschen sich die Spieler einfach noch mehr davon, was wohl das größte Lob an Blizzard sein kann. Wenn in einigen Wochen ein neuer Patch noch etwas Abhilfe schafft, haben die Entwickler dann wohl alles mit dem Feature richtig gemacht. Mehr zu Diablo 2 erfahrt ihr hier: Fans von Diablo 2 verteidigen nach starkem Start auf Steam den Preis des neuen DLCs: „Ein Schnäppchen“