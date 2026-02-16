Diablo 2 feiert nach 26 Jahren fulminantes Debüt auf Steam, hat mehr Spieler als Diablo 4

Mit der neuen Infernal Edition könnt ihr Diablo 2 jetzt auch auf Steam spielen. Das Debüt des fast 26 Jahre alten Klassikers von Blizzard glückt. Die Spielerzahlen und Rezensionen dürften die Entwickler dazu ermutigen, über weitere DLCs nachzudenken.

Wie startet Diablo 2 auf Steam? Seit dem 11. Februar 2026 könnt ihr auf Steam die neue Infernal Edition von Diablo 2 erwerben, zu der die Inhalte von Diablo 2: Resurrected, aber auch der neue DLC „Reign of the Warlock“ gehören. Das Gesamtpaket kostet auf Steam knapp 40 Euro. Wer Resurrected bereits über Battle.net besitzt, kann sich die neuen Inhalte direkt in Blizzards Launcher für 25 Euro sichern.

Obwohl Diablo 2 bereits fast 26 Jahre auf dem Buckel hat und der Preis des DLCs, der vor allem die neue Klasse des Hexenmeisters bringt, teils stark kritisiert wird, fällt das Steam-Debüt erfolgreich aus.

90 Prozent der bislang 1.672 Rezensionen fallen auf Steam positiv aus.

Am Wochenende haben 11.749 Spieler zeitgleich Diablo 2 auf Steam gespielt (Quelle: steamdb.info). Zum Vergleich: Das deutlich modernere und jüngere Diablo 4 haben in dieser Zeit 11.047 Spieler gleichzeitig gezockt (Quelle: steamdb.info).

„Direkt in die Kindheit zurück katapultiert – Hammer!“

Wie bewertet die Steam-Community Diablo 2? Viele Fans feiern den plötzlichen Release von Diablo 2 auf Steam. Nicht nur auf Steam, sondern auch auf Community-Plattformen wie Reddit.

Q.Drache schreibt in seiner Rezension auf Steam: „D2 auf Steam, mit neuer Klasse und QoL-Features .. ist heute Weihnachten? Bin ich in einem Paralleluniversum aufgewacht oder über Nacht gar gestorben? Für mich persönlich ein unerwartetes Highlight dieses Jahr!“

Kowalski feiert die nostalgische Zeitreise auf Steam: „Direkt in die Kindheit zurück katapultiert – Hammer! […] Die Grafik ist vieeeeeeel besser als damals, was die Orte in einem viel schöneren und detailreichen Glanz erstrahlen lässt.“

Actual_Priority8445 kontert auf Reddit die Spieler, die den Preis kritisieren: „Andererseits gibt es aber auch diejenigen unter uns, die gerne bereit sind, erneut dafür in Steam zu bezahlen.“

johnsmith1234567890x ergänzt auf Reddit: „Ich habe es sofort gekauft und habe die neue Klasse noch nicht einmal gespielt … Ich möchte einfach, dass sie mehr DLCs wie diesen machen.“

Was bietet der neue DLC genau? Erstmals seit 25 Jahren dürfen sich Fans von Diablo 2 über richtige neue Inhalte freuen:

Die neue Klasse des Hexenmeisters, mit 3 frischen Talentbäumen.

Benutzerdefinierte Beutefilter und die neue Beutetruhe sorgen für mehr Komfort.

Das neue Chronik-System hilft dabei, die eigene Sammlung an legendärem Loot zu vervollständigen.

Die überarbeiteten Terrorzonen bieten im Endgame eine größere Herausforderung.

Mit den Uralten gibt es eine neue Herausforderung für erfahrene Spieler.

Es gibt über 30 neue Gegenstände und ein neues Runenwort.

Blizzard bringt mit seinem überraschenden Shadowdrop für Diablo 2: Resurrected unter anderem alle aktuellen Pläne von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz durcheinander. Sanktuario ruft. Alles andere muss warten: Das beste Diablo schafft es mit einem Shadowdrop, dass ich nach 4 Jahren Pause sofort den Download starte