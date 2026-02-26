Path of Exile verändert sein Endgame komplett, entfernt nervige Funktionen und Grind-Faktor

Die Entwickler von Path of Exile haben ihre neue Liga „Mirage“ vorgestellt. Dabei verändert sich vor allem das Endgame massiv.

Was haben die Entwickler verändert? Mit dem kommenden Update 3.28 haben die Entwickler von Path of Exile einige Veränderungen am Endgame vorgenommen. Das Update geht parallel mit der neuen Season „Mirage“ am 6. März 2026 live.

Die Endgame-Änderungen betreffen vor allem den Atlas-Baum, der als Übersichtskarte die verschiedenen Maps miteinander verbindet. Im neuen Atlas-Baum können Modifikatoren verschiedene Karten betreffen, ähnlich, wie es bei Path of Exile 2 der Fall ist.

Mit dem Update werden die Spieler keine spezifischen Maps mehr finden. Stattdessen droppen die Feinde eine Map mit einer bestimmten Stufe, zum Beispiel Map Stufe 11. Im Atlas-Baum kann diese unspezifische Map dann einem Ort zugeordnet werden. So haben die Spieler fortan die Wahl, wo sie kämpfen wollen.

Das hat auch den Effekt, dass man fortan schneller den Atlas-Baum vervollständigen kann. So muss weniger gegrindet werden, um die fehlenden Karten zu finden. Stattdessen wählt man einfach aus, was fehlt.

Weiter haben die Entwickler auch einige der nervigsten Modifikatoren aus den Maps entfernt. So verwandelt euch niemand mehr in einen Frosch, nur um euch zu ärgern. Doch das neue Update bietet noch mehr.

Hier seht ihr den Trailer zu Path of Exile: Mirage:

Path of Exile zeigt im Trailer neue Liga „Mirage“ – bringt Änderungen für das Endgame
Neue Klasse ändert sich jede Season

Was ist das für eine neue Klasse? Die Entwickler von Path of Exile haben eine neue Erweiterungsklasse für den Scion angekündigt. Der Reliquarist ist dabei etwas ganz Besonderes. Er wählt jede Season aus einem neuen Set an Boni aus, die alle von einzigartigen Items stammen.

So kann es in dieser Season einen Bonus von 40 % auf Widerstand gegen Feuer geben, während nächste Season die Laufgeschwindigkeit an der gleichen Stelle um 10 % erhöht wird. Die Entwickler haben auf Nachfrage von MeinMMO bestätigt, dass ein Entwickler sich jede Season Gedanken macht, welche Builds sich aus den verschiedenen Boni bauen lassen und man so jede Season eine neue interessante Klasse schaffen will.

Neue Seasonmechanik

Was bringt die neue Season als Mechanik? Neu ist die Mirage-Welt in Path of Exile. Auf den gewöhnlichen Maps gibt es Portale, die euch in eine Art Spiegelwelt bringen. Dort ist alles fast so wie in der echten Welt, nur gibt es extra Boni und leicht veränderte Modifikatoren.

Die Spiegelwelten könnt ihr dabei mehrfach hintereinander erledigen, um immer bessere Belohnungen und neue Items abzustauben, mit denen sich die Items im Spiel wieder einmal stark verändern lassen.

Hier geben die Entwickler noch einen Tipp. So ist es möglich in der „realen Welt“ Strongboxen und andere Dinge zu verstärken, bevor man in die Mirage-Welt geht, um sie dort nochmal mehr zu buffen. Hier sehen die Entwickler ein hohes „Juice“-Potenzial.

Die neue Season von Path of Exile bietet dank der Überarbeitung des Endgames eine gute Möglichkeit, wieder ins ARPG einzusteigen. Doch auch die Konkurrenz bedient sich gerade an einem beliebten System und will damit punkten: Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht

