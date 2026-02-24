Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht

Konkurrent klaut den besten Modus aus Path of Exile, beweist im neuen Trailer, wie gut er aussieht

Last Epoch ist wohl das kleinste der drei großen ARPGS und gibt dennoch nicht auf. Schon am 26. März 2026 startet die neue Season und ein Trailer verrät nun, was die Spieler erwartet.

Was kommt in der neuen Season von Last Epoch? Die neue Season von Last Epoch hat wie gewohnt wieder viele neue Inhalte dabei, die das ARPG von Grund auf verändern. Das Highlight dürfte für viele Veteranen aus Path of Exile wohl die neue Mechanik Omen Windows sein.

Die erinnert stark an den sehr beliebten Breach-Modus aus Path of Exile, der ein absoluter Fan-Favorit ist. Dabei spawnen dicke Bossgegner, die es zu besiegen gilt, während drumherum dutzende weitere Feinde zum Spieler eilen.

Dadurch, dass man als Spieler von Horden von Feinden gestürmt wird und diese mit viel Action erledigen darf, sorgt auch die neue Mechanik in Last Epoch und kommt im Trailer gut an.

Wie die Omen Windows in Last Epoch aussehen, seht ihr hier im Trailer:

Last Epoch zeigt den Trailer für Season Shattered Omens, der Fans direkt an Path of Exile erinnert
Neue Tiefe im Endgame

Wie wird das Spiel erweitert? Während die Omen Windows vor allem für Spaß bei den Spielern sorgen werden, gibt es mit den Echo Chains auch ein neues System, das das Endgame erweitert.

So wird das typische Monolith-System des Spiels durch neue Zonen erweitert, die auf den ersten Blick an ein Rogue-Like-System erinnern, bei dem die Spieler immer schwierigere Zonen mit besserem Loot erhalten, bis sie scheitern.

Bekannt aus Path of Exile sind auch die korrumpierten Items, die es ganz neu in Last Epoch gibt. Genau wie in der Vorlage gibt es hier für Spieler die Chance, ihre Items zu etwas ganz Besonderem oder Unbrauchbarem zu machen. Durch die Korruption wird ein Item unberechenbar verändert und ist danach unmodifizierbar.

Wie geht es Last Epoch? Obwohl Last Epoch mit der letzten Erweiterung vor etwa einem halben Jahr sogar Diablo 4 abgehängt hat, hat das ARPG ganz schön zu kämpfen. Die Spielerzahlen sind auf Talfahrt und stagnieren bei etwa 2.000 Spielern zur Spitzenzeit pro Tag (Quelle: SteamDB).

Zuletzt hat aber auch der Update-Plan der Entwickler für Ärger gesorgt. Erst war das ARPG durch die Fans finanziert worden, dann an den Publisher Krafton verkauft worden, und jetzt sollte die kommende Klasse nur gegen Echtgeld gekauft werden können und nicht kostenfrei angeboten werden (Quelle: pcgameshardware.de). Story und neue Seasons soll es hingegen weiter gratis geben.

Das empfinden die Spieler jedoch als Verrat an ihrer Unterstützung und übten so in den letzten Wochen scharfe Kritik gegenüber den Entwicklern aus.

Dennoch ist Last Epoch ein qualitativ hochwertiges ARPG, das mit der neuen Season wieder viele Inhalte und einen frischen Start anbietet, der sich für Genre-Fans lohnen kann. Wie sich der Ärger mit den Fans auf die Zukunft auswirkt, muss sich noch zeigen. Schon der letzte Trailer begeisterte die Fans: Last Epoch begeistert mit neuem actionreichen Trailer die Fans, doch gleichzeitig könnten die Sorgen der Spieler kaum größer sein

Quelle(n): lastepoch.com, mmorpg.org.pl, youtube.com
