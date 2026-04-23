Path of Exile 2 kündigt neue Season an, der späte Termin heizt Erwartungen der Spieler an

Die Entwickler von Path of Exile 2 haben ihre fünfte Season angekündigt, doch das Datum kommt unerwartet für die Fans.

Was ist das für eine Ankündigung? Die Entwickler von Path of Exile folgen einem selbst aufgelegten Zyklus, bei dem alle 4 Monate eine Season im Spiel erscheint. Die Fans von Path of Exile 2 können deshalb ausrechnen, wann die nächste Ankündigung der neuen Season kommt.

Das kam jetzt also nicht ganz unerwartet. Was sie jedoch nicht erwartet haben, ist das Startdatum: Erst am 29. Mai 2026 soll es mit „Return to the Ancients“ im ARPG weitergehen.

Hier könnt ihr den Teaser zur neuen Season sehen:

Video starten Path of Exile 2 kündigt seine neue Season „Return of the Ancients“ im Teaser-Trailer an Autoplay

Ein Datum setzt hohe Erwartungen

Warum ist das Datum so besonders? Die letzte Season von Path of Exile 2 startete im Dezember, weshalb die Fans eigentlich schon im April mit einem Update gerechnet haben.

Dass man jetzt die neue Season gerade noch so in den Mai setzt, bedeutet für die Spieler, dass man so viele Änderungen durchgeführt hat, dass die Season einfach später starten musste. Dies wird auch beflügelt durch die inzwischen schon monatelangen Rufe nach einem neuen Endgame aus der Community.

So träumen die Fans in den YouTube-Kommentaren und auf Reddit durch das späte Datum quasi schon von einem grundlegend überarbeiteten Endgame und am besten gleich noch einer oder zwei neuen Klassen mit dazu.

Was haben die Entwickler bislang bestätigt? Während die Fans sich durch das Datum schon viele Hoffnungen haben, ist bislang kaum etwas bestätigt. Der Trailer zeigt zwar, dass die Ancients zurückgekehrt sind, was genau das im Spiel heißen wird, ist jedoch vollkommen unklar und wird erst am 7. Mai im Livestream bekannt.

Auf Reddit hat sich jedoch Entwickler Kelly nochmal geäußert und befeuert mit der Aussage gleich mal die Hoffnungen der Fans: „Diese Erweiterung entwickelt sich zu einer der größten, die wir je veröffentlicht haben; sie braucht nur noch ein bisschen Zeit, um fertig zu werden! Wir haben einige Pläne für die Zeit bis zum GGG Live am 7. Mai (PDT). Bleibt dran, Leute!“

Die Entwickler von Path of Exile 2 wollen dieses Jahr noch ihr Spiel vervollständigen. Kein Wunder also, dass die Fans mit dem Datum und spätestens nach der Aussage des Entwicklers hohe Erwartungen haben. Ob diese wirklich gehalten werden, wird sich erst Ende Mai zeigen. Mehr zum Release von Path of Exile, erfahrt ihr hier: Path of Exile 2 muss seinen Release erneut verschieben, der Chef selbst erklärt, wann es fertig sein soll